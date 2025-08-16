HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Europa advierte que el ingreso de Ucrania a la UE y la OTAN no puede ser vetado por Rusia tras cumbre Trump - Putin

Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania tras la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin, asegurando que Rusia no puede vetar su integración a la UE y la OTAN.

Macron destacó la importancia de mantener "la presión" sobre Rusia hasta que se logre "una paz sólida".Foto: EP
Macron destacó la importancia de mantener "la presión" sobre Rusia hasta que se logre "una paz sólida".Foto: EP

Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin, los líderes europeos expresaron sus posturas sobre la integración de Ucrania a la Unión Europea (UE) y la OTAN, dejando claro que Rusia no tiene la autoridad de vetar su ingreso.

En una declaración conjunta, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y otros seis líderes europeos, resaltaron su disposición para colaborar en una cumbre trilateral que involucre a Trump, Zelenski y Putin.

Los líderes europeos, entre los que se incluyen figuras como el presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, recalcaron la importancia de seguir las conversaciones, como lo ha propuesto Trump, y enfatizaron que el siguiente paso debe ser un encuentro directo con Zelenski. Además, subrayaron que Ucrania tiene el derecho de decidir su futuro político sin la interferencia de Rusia.

PUEDES VER: Trump revela que se reunirá con Zelenski y asegura que "si todo sale bien" programará una reunión con Putin

Líderes europeos apoyan a Ucrania en su camino hacia la paz

Los líderes internacionales reafirmaron que no deben imponer restricciones a las fuerzas armadas de Ucrania ni a su cooperación con otros países. Además, subrayaron también que "Rusia no puede vetar el camino de Ucrania hacia la UE y la OTAN", y aseguran que Ucrania debe ser libre de tomar decisiones sobre su territorio.

"Ucrania puede contar con nuestra solidaridad inquebrantable mientras trabajamos por una paz que salvaguarde los intereses vitales de seguridad de Ucrania y Europa", indicó el documento europeo.

Macron exige mantener "la presión" sobre Rusia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó la importancia de mantener "la presión" sobre Rusia hasta que se logre "una paz sólida y duradera que respete los derechos de Ucrania". En un mensaje difundido en X, el mandatario recalcó la necesidad de no bajar la guardia frente a la agresión rusa.

En ese sentido, Macron aseguró que es "esencial aprender todas las elecciones de los últimos 30 años" haciendo énfasis a la "propensión bien establecido de Rusia a no cumplir sus propios compromisos".

Trump y Zelenski conversan tras el encuentro con Putin en Alaska

Tras su reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, Donald Trump sostuvo una conversación telefónica el sábado por la mañana con el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski y varios líderes europeos, incluidos Ursula von der Leven. Durante esta llamada, Trump les detalló los puntos tratados con Putin.

En respuesta, los líderes europeos expresaron su apoyo a los esfuerzos del presidente estadounidense, destacando su compromiso con la búsqueda de una solución pacífica para el conflicto. En su declaración, recalcaron que valoraban los esfuerzos de Trump para detener la violencia en Ucrania, poner fin a la guerra y lograr una paz justa en ambas partes.

