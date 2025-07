Rusia recibió nuevas sanciones por parte de la Unión Europea desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022. Esto pude suceder después de que Eslovaquia, que se oponía a la aprobación de este paquete de sanciones, aceptara dejar de bloquear las medidas tras negociar con Bruselas.

Las medidas incluyen una reducción al precio tope del petróleo ruso exportado, la inclusión de más de 100 buques en listas negras y nuevas restricciones sobre bienes y servicios con posible uso militar. La decisión fue clave para destrabar un consenso que había estado estancado durante semana.

Eslovaquia cede y la Unión Europea refuerza sanciones contra Rusia

La Unión Europea aprobó este viernes su 18º paquete de sanciones económicas contra Rusia. “El mensaje es claro: Europa no retrocederá en su apoyo a Ucrania. La UE seguirá aumentando la presión hasta que Rusia ponga fin a esta guerra”, declaró Kaja Kallas, la jefa de política exterior del bloque, al destacar la unidad de la alianza frente a Moscú.

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, considerado uno de los aliados más próximos al Kremlin, decidió retirar su oposición tras recibir "garantías" sobre el impacto del fin del gas ruso en los precios nacionales. Robert Fico se oponía y ejercía resistencia a estas sanciones. Con su cambio de postura, se allanó el camino para que el bloque aprobara finalmente el nuevo paquete de medidas contra Moscú.

Estados Unidos aún no respalda las sanciones impuestas por la Unión Europea

El nuevo paquete de sanciones modificará el límite del precio del petróleo ruso exportado a otros países. Los países del G7 fijaron un tope de 60 dólares por barril en 2022. Ahora tendrá un calor inicial de 47,6%, lo que representa un recorte del 15% respecto al precio del mercado. A través de esta medida se busca limitar los ingresos del gobierno ruso sin afectar el suministro global de crudo.

La medida establece que las empresas europeas dedicadas al transporte marítimo y a los seguros, fundamentales en el comercio global de petróleo, tendrán prohibido participar en operaciones donde el crudo ruso se venda por encima del límite fijado. Aunque esta disposición ya fue adoptada por la Unión Europea, todavía no ha recibido el apoyo de Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, no ha expresado una postura favorable. No obstante, se prevé que otros miembros del G7, como Reino Unido y Canadá, sí respalden la iniciativa.