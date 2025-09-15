Mujer rusa 'vendió su alma' para comprarse labubus y una entrada a un concierto. | Glamour México

Mujer rusa 'vendió su alma' para comprarse labubus y una entrada a un concierto. | Glamour México

Un suceso bastante particular ocurrió en Moscú, Rusia, cuando una joven de 26 años decidió firmar un acuerdo mediante el cual cedía su alma a cambio de 100.000 rublos (1.180 dólares). Con ese dinero, compró una colección de muñecas labubu y entradas para un concierto.

Este hecho salió a la luz cuando documentos y fotos fueron compartidos en las redes sociales, lo que generó una gran controversia en los medios locales, debates en foros digitales y un fuerte rechazo de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que calificó la acción como un grave atentado espiritual.

Oferta de 'comprar un alma' comenzó como una broma

Un experto en marketing llamado Dmitri, según lo informado por el canal de Telegram Mash, hizo una broma en VKontakt (el equivalente ruso de Facebook), donde publicó una oferta en la que decía que quería comprar un alma humana por 1.180 dólares. Grande fue su sorpresa cuando una joven llamada Karina aceptó la propuesta.

Sin embargo, lo más curioso fue que Karina aseguró que usaría el dinero para ampliar su colección de labubus y para comprar una entrada para un concierto de Nadezhda Kádisheva, una famosa cantante rusa.

Contrato de la 'venta del alma' fue firmado con sangre

Dmitri decidió compartir el contrato, que estaba sellado con sangre, junto a una foto de Karina que, según él, había vendido su alma. Con esto, intentó darle más credibilidad a la insólita historia. "Acabo de comprar mi primer alma. El acuerdo fue firmado con sangre. Me siento Davy Jones, sin lugar a dudas”, comentó, en referencia al personaje de Piratas del Caribe.

Por su parte, la joven explicó a los medios locales que, en realidad, no le importa lo que Dmitri haga con su alma, siempre y cuando el dinero haya sido depositado, algo que ya ocurrió. De hecho, reveló que ya gastó parte de ese dinero. Mientras tanto, Dmitri parece estar igualmente confundido sobre qué hacer con el contrato o el alma de Karina.

Iglesia Ortodoxa de Rusia rechaza la ‘venta de almas'

Cuando la historia comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, varios patriarcas de la Iglesia Ortodoxa Rusa decidieron intervenir, advirtiendo que la venta de almas no debe tomarse a la ligera. Para ellos, el contrato firmado por Karina parece tener validez legal en términos espirituales.

“Karina realmente vendió su alma, es decir, se puso del lado del mal. En el futuro, el pecador oficial podría enfrentar la decadencia moral y personal, la enfermedad, el sufrimiento e incluso la muerte”, indicaron.

Ante tal situación, los líderes religiosos sugirieron que tanto Karina como Dmitri deberían acudir a una iglesia para confesar sus actos y arrepentirse, con la esperanza de que busquen el perdón divino antes de que los efectos de su decisión se materialicen.