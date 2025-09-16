HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Violenta pelea entre pasajeros obliga al crucero más grande del mundo a regresar a Miami poco después de zarpar

El Wonder of the Seas regresó a Miami tras un altercado entre pasajeros, que dejó varios heridos y activó los protocolos de seguridad.

El incidente a bordo obligó al regreso del Wonder of the Seas a Miami. Foto: CruiseFever
El incidente a bordo obligó al regreso del Wonder of the Seas a Miami. Foto: CruiseFever

El crucero Wonder of the Seas, de Royal Caribbean, considerado el más grande del mundo y con destino a las Bahamas, se vio obligado a interrumpir su recorrido pocas horas después de zarpar de Miami. Un altercado entre varios pasajeros resultó en varios lesionados, lo que llevó a la activación de los protocolos de seguridad a bordo.

La tripulación y el equipo de seguridad intervinieron de inmediato para detener la pelea, brindar los primeros auxilios a los afectados y garantizar la seguridad del resto de los viajeros. Finalmente, la embarcación emprendió el regreso a PortMiami, donde los heridos recibieron atención médica en tierra y las autoridades portuarias asumieron el control de la situación.

La ONU acusa a Israel de cometer un genocidio en Gaza y pide un alto inmediato a la masacre

lr.pe

¿Qué ocurrió en el crucero "Wonder of the Seas" de Royal Caribbean?

Según testigos presenciales, la pelea involucró a varios adultos que sufrieron lesiones graves, lo que obligó a su traslado a los servicios médicos del barco. La magnitud del incidente forzó la suspensión del itinerario hacia las Bahamas.

Al llegar a Miami, el personal de emergencia de Miami-Dade Fire Rescue atendió a los pasajeros afectados, mientras que la autoridad portuaria aseguró el acceso a la terminal. Tanto el FBI como la Guardia Costera asumieron la investigación, ya que al tratarse de un hecho ocurrido en aguas internacionales, se requiere coordinación entre jurisdicciones, conforme a la legislación estadounidense.

El pueblo en América Latina que vive en la oscuridad frente a una de las plantas solares más grandes del mundo

lr.pe

¿Qué medidas y protocolos siguió Royal Caribbean tras el incidente?

En un comunicado oficial, Royal Caribbean aseguró que su equipo brindó atención médica a los pasajeros involucrados en la altercación y confirmó que todos reciben tratamiento por sus lesiones. La compañía destacó que la seguridad de huéspedes y tripulación es prioritaria y que todos los incidentes se notifican conforme a la ley.

En cumplimiento de la Cruise Vessel Security and Safety Act, la naviera informó a las autoridades locales, federales y portuarias sobre lo sucedido. Además, comunicó que trabaja en la reubicación y compensación de los cientos de pasajeros cuyo recorrido se vio interrumpido. La investigación continúa bajo la supervisión de las autoridades de Miami-Dade y de las agencias federales.

