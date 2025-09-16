HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Los 8 finalistas que casi fueron una de las 7 maravillas del mundo: ¿podrían sustituir a Machu Picchu si pierde su título?

Según Huffington Post, de las 8 'casi' maravillas del mundo, solo uno pertenecía a América Latina, como Machu Picchu.

Estados Unidos y Chile fueron parte de los finalistas para maravillas del mundo junto a Perú con Machu Picchu.
Estados Unidos y Chile fueron parte de los finalistas para maravillas del mundo junto a Perú con Machu Picchu.

El concurso de New7Wonders para elegir las Nuevas Maravillas del Mundo en 2007 destacó monumentos emblemáticos de diferentes países, que representan la diversidad arquitectónica y natural de nuestro planeta. Todos conocemos a las siete ganadoras, pero no en su totalidad al listado de los ocho finalistas que no lo lograron.

Sin embargo, en estos días, tras la alerta de New7Wonders a Perú, surgió la pregunta sobre qué sucedería si Machu Picchu perdiera su estatus de maravilla. ¿Acaso una de las finalistas podría ocupar esa vacante?

lr.pe

Los 8 finalistas que casi fueron una de las 7 maravillas del mundo

Según la edición española del Huffington Post, hubo 8 finalistas que estuvieron cerca de ser reconocidos como una de las Siete Maravillas del Mundo. Solo uno estaba en América Latina.

  • La Alhambra de Granada, España
  • Castillo de Neuschwanstein, Alemania
  • Stonehenge, Gran Bretaña
  • Catedral de San Basilio, Moscú
  • Moáis de la isla de Pascua, Chile
  • La Estatua de la Libertad, Estados Unidos
  • Templo de Angkor Wat, Camboya
  • La Ópera de Sídney, Australia

lr.pe

¿Podrían sustituir a Machu Picchu si pierde su título?

Machu Picchu, uno de los emblemas más representativos de Perú y un ícono del patrimonio mundial, se enfrenta a serios desafíos en cuanto a su preservación y gestión. New7Wonders alertó sobre los problemas de sobrepoblación turística, la falta de planificación y la presión sobre los recursos naturales, lo que pone en riesgo su permanencia como una de las maravillas del mundo.

Si bien la pérdida de este título afectaría sumamente a Perú, no existe un reemplazo directo. Los procesos de elección para las maravillas del mundo son independientes entre sí, lo que significa que otro país no podría "sustituir" a Machu Picchu. Sin embargo, perder el reconocimiento bajaría la reputación internacional de la nación peruana y tendría consecuencias económicas y culturales considerables, especialmente en el ámbito turístico.

