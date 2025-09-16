Estados Unidos y Chile fueron parte de los finalistas para maravillas del mundo junto a Perú con Machu Picchu. | Composición LR

Estados Unidos y Chile fueron parte de los finalistas para maravillas del mundo junto a Perú con Machu Picchu. | Composición LR

El concurso de New7Wonders para elegir las Nuevas Maravillas del Mundo en 2007 destacó monumentos emblemáticos de diferentes países, que representan la diversidad arquitectónica y natural de nuestro planeta. Todos conocemos a las siete ganadoras, pero no en su totalidad al listado de los ocho finalistas que no lo lograron.

Sin embargo, en estos días, tras la alerta de New7Wonders a Perú, surgió la pregunta sobre qué sucedería si Machu Picchu perdiera su estatus de maravilla. ¿Acaso una de las finalistas podría ocupar esa vacante?

PUEDES VER: El pueblo en América Latina que vive en la oscuridad frente a una de las plantas solares más grandes del mundo

Los 8 finalistas que casi fueron una de las 7 maravillas del mundo

Según la edición española del Huffington Post, hubo 8 finalistas que estuvieron cerca de ser reconocidos como una de las Siete Maravillas del Mundo. Solo uno estaba en América Latina.

La Alhambra de Granada, España

Castillo de Neuschwanstein, Alemania

Stonehenge, Gran Bretaña

Catedral de San Basilio, Moscú

Moáis de la isla de Pascua, Chile

La Estatua de la Libertad, Estados Unidos

Templo de Angkor Wat, Camboya

La Ópera de Sídney, Australia

¿Podrían sustituir a Machu Picchu si pierde su título?

Machu Picchu, uno de los emblemas más representativos de Perú y un ícono del patrimonio mundial, se enfrenta a serios desafíos en cuanto a su preservación y gestión. New7Wonders alertó sobre los problemas de sobrepoblación turística, la falta de planificación y la presión sobre los recursos naturales, lo que pone en riesgo su permanencia como una de las maravillas del mundo.

Si bien la pérdida de este título afectaría sumamente a Perú, no existe un reemplazo directo. Los procesos de elección para las maravillas del mundo son independientes entre sí, lo que significa que otro país no podría "sustituir" a Machu Picchu. Sin embargo, perder el reconocimiento bajaría la reputación internacional de la nación peruana y tendría consecuencias económicas y culturales considerables, especialmente en el ámbito turístico.