HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

En Chile, unas hermanas gemelas fueron robadas en 1979 durante la dictadura de Pinochet. María Verónica Soto, su madre, buscó apoyo en una ONG que facilita reencuentros familiares.

Madre chilena se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años.
Madre chilena se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años. | Captura CNN

Una madre chilena, cuya hija gemela fue secuestrada en 1979, pudo reunirse con ellas tras estar más de 45 años separadas. El emotivo encuentro tuvo lugar en la ciudad de Concepción, en la región de Biobío, Chile.

Allí, María Verónica Soto, de 64 años, se encontró por primera vez con sus hijas, María Beatrice y Adelia Rose Mereu Chessa, quienes hoy tienen 46 años y que crecieron en Italia antes de regresar a Chile.

PUEDES VER: El enorme rascacielos de América del Sur que se alza como el más grande de la región: ¿a qué país le pertenece?

lr.pe

¿Cómo fueron robadas las hermanas gemelas?

En 1979, durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, María Verónica Soto, con apenas 19 años, dio a luz a sus gemelas en Hualpén, un pequeño pueblo costero de la región Biobío. Después de una consulta médica rutinaria, cuando las niñas tenían ocho meses, le dijeron que debía quedarse para una evaluación. Le aseguraron que recibirían apoyo médico y nutricional.

Sin embargo, poco tiempo después, la clínica estatal le arrebató a sus hijas, acusándola de no alimentarlas correctamente. Al buscar ayuda en la policía, fue enviada al tribunal, donde descubrió que sus hijas habían sido dadas en adopción a una pareja italiana. Más tarde, supo que los registros de nacimiento fueron manipulados para hacer constar que no había ningún padre o madre que las reclamara.

PUEDES VER: Gabriel Boric acelera la ley de aborto libre en Chile: ¿Cuáles son los detalles del proyecto?

lr.pe

¿De qué manera María Verónica Soto pudo reencontrarse con sus hijas?

El largo camino hacia el reencuentro comenzó en 2020, cuando María se puso en contacto con “Nos Buscamos”, una ONG chilena que se dedica a ayudar a los padres biológicos a reencontrarse con los hijos que fueron adoptados ilegalmente. Constanza del Río, la fundadora y directora ejecutiva de aquella ONG, le sugirió rápidamente hacerse una prueba de ADN, algo que Soto no dudó en hacer.

María envió su muestra a un banco de ADN en Estados Unidos, gestionado por My Heritage, una plataforma de genealogía en línea que colabora con organizaciones como "Nos Buscamos" para contactar a personas con familiares que perdieron hace años.

“Y durante cinco años, ella seguía preguntándonos, ‘¿Qué va a pasar ahora?’”, comentó del Río. “Y yo le decía, ‘Tenemos que esperar el otro lado del puente’”, lo que implicaba que sus hijas o incluso sus nietos tendrían que hacerse la misma prueba de ADN.

A principios de este año, finalmente ocurrió eso. En marzo, el hijo de una de las hijas de Soto, su nieto, se sometió a la prueba y, gracias a eso, pudo encontrar a su abuela. Después, contactó a Soto por Facebook. “En 20 minutos ya estaban hablando”, recordó del Río.

PUEDES VER: Científicos descubren las momias más antiguas del mundo en Asia y superan a las egipcias de hace 4.500 años

lr.pe

El ansiado reencuentro entre la madre chilena y sus hijas gemelas

Finalmente, el 10 de septiembre, las gemelas hicieron el vuelo de Italia a Chile y aterrizaron en Concepción. El aeropuerto, que normalmente es tranquilo, se llenó de emoción. Además de Soto y su familia, se sumaron periodistas y autoridades locales, creando un ambiente festivo mientras esperaban la llegada de las gemelas.

Al ver a su madre biológica, las hermanas gemelas corrieron hacia ella y se abrazaron por varios minutos, mientras Soto repetía emocionada: “Mamá siempre las buscó”. Aunque Soto no habla italiano y sus hijas aún no dominan el español, las palabras no fueron necesarias para comprender la carga emocional del reencuentro.

“Tantas emociones y muy, muy felices porque finalmente encontramos a nuestra madre… queremos estar con ella, con la familia, todos los hermanos, todos los tíos, todos los primos, ¡todos!”, expresó Maria Beatrice Mereu Chessa, hablando en nombre de ambas.

Soto y sus hijas coinciden en que tanto sus familias en Chile como los padres adoptivos en Italia fueron engañados. Ninguna de las dos familias sabía que las gemelas habían sido separadas de su madre biológica sin su consentimiento.

Notas relacionadas
Los 8 finalistas que casi fueron una de las 7 maravillas del mundo: ¿podrían sustituir a Machu Picchu si pierde su título?

Los 8 finalistas que casi fueron una de las 7 maravillas del mundo: ¿podrían sustituir a Machu Picchu si pierde su título?

LEER MÁS
Científicos descubren las momias más antiguas del mundo en Asia y superan a las egipcias de hace 4.500 años

Científicos descubren las momias más antiguas del mundo en Asia y superan a las egipcias de hace 4.500 años

LEER MÁS
Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Representante de Trump asegura que Venezuela aún puede evitar la guerra y llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Representante de Trump asegura que Venezuela aún puede evitar la guerra y llegar a un acuerdo con Estados Unidos

LEER MÁS
Colombia otorga nacionalidad a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, preso por corrupción

Colombia otorga nacionalidad a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, preso por corrupción

LEER MÁS
Escándalo en la visita de Trump al Reino Unido: proyectan imágenes con Epstein y detienen a cuatro activistas

Escándalo en la visita de Trump al Reino Unido: proyectan imágenes con Epstein y detienen a cuatro activistas

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
Dólar paralelo en Venezuela hoy, 31 de agosto de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

Dólar paralelo en Venezuela hoy, 31 de agosto de 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

LEER MÁS
Trump revela la destrucción de un tercer bote con droga tras el ataque naval de Estados Unidos en el Caribe

Trump revela la destrucción de un tercer bote con droga tras el ataque naval de Estados Unidos en el Caribe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Escándalo en la visita de Trump al Reino Unido: proyectan imágenes con Epstein y detienen a cuatro activistas

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 17 de septiembre, según Jhan Sandoval

Liverpool contra Atlético de Madrid: fecha, hora y canal de TV para ver partido por Champions League

Mundo

Escándalo en la visita de Trump al Reino Unido: proyectan imágenes con Epstein y detienen a cuatro activistas

Estados Unidos: fiscal que llevó caso de Jeffrey Epstein demanda al gobierno tras su despido

Colombia otorga nacionalidad a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, preso por corrupción

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

Legado de la muerte: Carlincatura retrata los crímenes de lesa humanidad del régimen fujimorista

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota