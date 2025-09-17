Madre chilena se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años. | Captura CNN

Una madre chilena, cuya hija gemela fue secuestrada en 1979, pudo reunirse con ellas tras estar más de 45 años separadas. El emotivo encuentro tuvo lugar en la ciudad de Concepción, en la región de Biobío, Chile.

Allí, María Verónica Soto, de 64 años, se encontró por primera vez con sus hijas, María Beatrice y Adelia Rose Mereu Chessa, quienes hoy tienen 46 años y que crecieron en Italia antes de regresar a Chile.

¿Cómo fueron robadas las hermanas gemelas?

En 1979, durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, María Verónica Soto, con apenas 19 años, dio a luz a sus gemelas en Hualpén, un pequeño pueblo costero de la región Biobío. Después de una consulta médica rutinaria, cuando las niñas tenían ocho meses, le dijeron que debía quedarse para una evaluación. Le aseguraron que recibirían apoyo médico y nutricional.

Sin embargo, poco tiempo después, la clínica estatal le arrebató a sus hijas, acusándola de no alimentarlas correctamente. Al buscar ayuda en la policía, fue enviada al tribunal, donde descubrió que sus hijas habían sido dadas en adopción a una pareja italiana. Más tarde, supo que los registros de nacimiento fueron manipulados para hacer constar que no había ningún padre o madre que las reclamara.

¿De qué manera María Verónica Soto pudo reencontrarse con sus hijas?

El largo camino hacia el reencuentro comenzó en 2020, cuando María se puso en contacto con “Nos Buscamos”, una ONG chilena que se dedica a ayudar a los padres biológicos a reencontrarse con los hijos que fueron adoptados ilegalmente. Constanza del Río, la fundadora y directora ejecutiva de aquella ONG, le sugirió rápidamente hacerse una prueba de ADN, algo que Soto no dudó en hacer.

María envió su muestra a un banco de ADN en Estados Unidos, gestionado por My Heritage, una plataforma de genealogía en línea que colabora con organizaciones como "Nos Buscamos" para contactar a personas con familiares que perdieron hace años.

“Y durante cinco años, ella seguía preguntándonos, ‘¿Qué va a pasar ahora?’”, comentó del Río. “Y yo le decía, ‘Tenemos que esperar el otro lado del puente’”, lo que implicaba que sus hijas o incluso sus nietos tendrían que hacerse la misma prueba de ADN.

A principios de este año, finalmente ocurrió eso. En marzo, el hijo de una de las hijas de Soto, su nieto, se sometió a la prueba y, gracias a eso, pudo encontrar a su abuela. Después, contactó a Soto por Facebook. “En 20 minutos ya estaban hablando”, recordó del Río.

El ansiado reencuentro entre la madre chilena y sus hijas gemelas

Finalmente, el 10 de septiembre, las gemelas hicieron el vuelo de Italia a Chile y aterrizaron en Concepción. El aeropuerto, que normalmente es tranquilo, se llenó de emoción. Además de Soto y su familia, se sumaron periodistas y autoridades locales, creando un ambiente festivo mientras esperaban la llegada de las gemelas.

Al ver a su madre biológica, las hermanas gemelas corrieron hacia ella y se abrazaron por varios minutos, mientras Soto repetía emocionada: “Mamá siempre las buscó”. Aunque Soto no habla italiano y sus hijas aún no dominan el español, las palabras no fueron necesarias para comprender la carga emocional del reencuentro.

“Tantas emociones y muy, muy felices porque finalmente encontramos a nuestra madre… queremos estar con ella, con la familia, todos los hermanos, todos los tíos, todos los primos, ¡todos!”, expresó Maria Beatrice Mereu Chessa, hablando en nombre de ambas.

Soto y sus hijas coinciden en que tanto sus familias en Chile como los padres adoptivos en Italia fueron engañados. Ninguna de las dos familias sabía que las gemelas habían sido separadas de su madre biológica sin su consentimiento.