HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: Comisión de Economía aprueba octava liberación de fondos de hasta 4 UIT
Retiro AFP: Comisión de Economía aprueba octava liberación de fondos de hasta 4 UIT     Retiro AFP: Comisión de Economía aprueba octava liberación de fondos de hasta 4 UIT     Retiro AFP: Comisión de Economía aprueba octava liberación de fondos de hasta 4 UIT     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

Hombre de Florida roba más de $10 mil de un barco-restaurante de Disney y se escapa nadando en un estanque

Según la policía del condado de Orange, en Florida, el delincuente llevaba puesto un traje y equipo de buceo especializado a la hora de cometer el robo.

Hombre vestido de buzo robó más de $10 mil de un barco-restaurante de Disney.
Hombre vestido de buzo robó más de $10 mil de un barco-restaurante de Disney. | NBC News

La policía del condado de Orange, en Florida, ha lanzado una intensa operación para arrestar a un hombre que robó entre US$10.000 y US$20.000 dólares de un conocido barco-restaurante en el centro comercial al aire libre Disney Springs, después de su hora de cierre.

De acuerdo con informes locales, las autoridades creen que el sospechoso llegó nadando al establecimiento poco después de la medianoche del lunes 15 de septiembre. Una vez cometido el robo, se lanzó nuevamente al agua y nadó para escapar sin ser hallado.

PUEDES VER: "Me harté de su odio": revelan mensajes de Tyler Robinson en los que confiesa a su pareja que asesinó Charlie Kirk

lr.pe

Así fue el robo a un barco-restaurante cometido en Florida

Al momento de realizar el robo, el delincuente llevaba puesto un traje y equipo de buceo especializado, que logró esconder antes de entrar a la oficina del gerente del barco-restaurante, donde esa noche los empleados estaban contando y guardando el dinero en una caja fuerte, según informó el medio local WFTV.

Asimismo, una foto publicada por las autoridades, que rápidamente se difundió en los medios estadounidenses, muestra al sospechoso con gafas protectoras, un traje de neopreno negro, guantes azules y una capucha de buceo.

Aunque aparentemente no llevaba armas, fuentes cercanas confirmaron a la televisora que intimidó a dos de los empleados, obligándolos a irse a un rincón de la oficina, donde luego los ató.

PUEDES VER: EE.UU. ofrece recompensa de US$ 5 millones por 'El Ruso', uno de los principales sicarios del cártel de Sinaloa

lr.pe

Ladrón se habría escapado nadando en un estanque tras cometer robo

Según un informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange (OCSO), citado por el medio WFTV, los empleados llamaron a los servicios de emergencia poco después del robo. Los investigadores a cargo del caso creen que el ladrón, que es delgado y mide alrededor de 1,78 metros, logró escapar poniéndose nuevamente su equipo de buceo y lanzándose al estanque para nadar lejos del lugar.

A pesar de los esfuerzos inmediatos de las autoridades para capturarlo, el sospechoso continúa prófugo, y la investigación continúa. La OCSO confirmó en un comunicado de prensa, citado por NBC News, que el robo ocurrió después de que el restaurante cerrara, por lo que no había clientes en el lugar.

Es importante señalar que el restaurante afectado se encuentra en un complejo turístico muy visitado, conocido por su proximidad a los parques temáticos y hoteles de Orlando, Florida. Al día siguiente, el restaurante reanudó su actividad con total normalidad, recibiendo a los clientes sin inconvenientes.

Notas relacionadas
Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

LEER MÁS
Robotín la pasa mal en Estados Unidos por olvidar cambiar billetes peruanos: "No me quieren vender"

Robotín la pasa mal en Estados Unidos por olvidar cambiar billetes peruanos: "No me quieren vender"

LEER MÁS
Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
"Apague el iPad": vuelo de Spirit Airlines es advertido por acercarse al Air Force One rumbo al Reino Unido

"Apague el iPad": vuelo de Spirit Airlines es advertido por acercarse al Air Force One rumbo al Reino Unido

LEER MÁS
La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

La conmovedora historia de la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas que le fueron robadas hace 45 años

LEER MÁS
Descubren en Estados Unidos uno de los mayores depósitos de oro en el mundo, según Barrick Gold Corporation

Descubren en Estados Unidos uno de los mayores depósitos de oro en el mundo, según Barrick Gold Corporation

LEER MÁS
"Me harté de su odio": revelan mensajes de Tyler Robinson en los que confiesa a su pareja que asesinó Charlie Kirk

"Me harté de su odio": revelan mensajes de Tyler Robinson en los que confiesa a su pareja que asesinó Charlie Kirk

LEER MÁS
China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

China estrenará el vuelo comercial más largo del mundo, cubrirá 19.800 km, uniendo Shanghái con una icónica ciudad de Sudamérica

LEER MÁS
En un concurso internacional, esta bandera ha sido elegido como la más linda de América Latina: Perú se ubicó en la segunda posición

En un concurso internacional, esta bandera ha sido elegido como la más linda de América Latina: Perú se ubicó en la segunda posición

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Negrita, la perrita que fue abandonada, atropellada y ahora busca una familia responsable

TC frena a la Municipalidad de Lima y respalda al Ministerio de Vivienda en fijar tamaños mínimos de viviendas sociales

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

Mundo

Estados Unidos: exdirectora de salud denuncia presiones para sustituir "evidencias por ideología"

¿Qué está pasando en Ecuador? La razón por la que Daniel Noboa declaró estado de excepción en 7 provincias del país

Reino Unido: miles de personas protestaron en las calles de Londres por visita de Donald Trump

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Eduardo Arana y Juan Santiváñez EN VIVO: ministros responden en el Congreso por audios de presunto tráfico de influencias

Juliana Oxenford sobre el posible viaje de Dina Boluarte a la ONU: "Tamaña hipocresía, quiere librarnos del pacto de San José"

Comuneros de Machu Picchu suspenden protesta por 72 horas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota