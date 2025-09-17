Hombre vestido de buzo robó más de $10 mil de un barco-restaurante de Disney. | NBC News

Hombre vestido de buzo robó más de $10 mil de un barco-restaurante de Disney. | NBC News

La policía del condado de Orange, en Florida, ha lanzado una intensa operación para arrestar a un hombre que robó entre US$10.000 y US$20.000 dólares de un conocido barco-restaurante en el centro comercial al aire libre Disney Springs, después de su hora de cierre.

De acuerdo con informes locales, las autoridades creen que el sospechoso llegó nadando al establecimiento poco después de la medianoche del lunes 15 de septiembre. Una vez cometido el robo, se lanzó nuevamente al agua y nadó para escapar sin ser hallado.

Así fue el robo a un barco-restaurante cometido en Florida

Al momento de realizar el robo, el delincuente llevaba puesto un traje y equipo de buceo especializado, que logró esconder antes de entrar a la oficina del gerente del barco-restaurante, donde esa noche los empleados estaban contando y guardando el dinero en una caja fuerte, según informó el medio local WFTV.

Asimismo, una foto publicada por las autoridades, que rápidamente se difundió en los medios estadounidenses, muestra al sospechoso con gafas protectoras, un traje de neopreno negro, guantes azules y una capucha de buceo.

Aunque aparentemente no llevaba armas, fuentes cercanas confirmaron a la televisora que intimidó a dos de los empleados, obligándolos a irse a un rincón de la oficina, donde luego los ató.

Ladrón se habría escapado nadando en un estanque tras cometer robo

Según un informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange (OCSO), citado por el medio WFTV, los empleados llamaron a los servicios de emergencia poco después del robo. Los investigadores a cargo del caso creen que el ladrón, que es delgado y mide alrededor de 1,78 metros, logró escapar poniéndose nuevamente su equipo de buceo y lanzándose al estanque para nadar lejos del lugar.

A pesar de los esfuerzos inmediatos de las autoridades para capturarlo, el sospechoso continúa prófugo, y la investigación continúa. La OCSO confirmó en un comunicado de prensa, citado por NBC News, que el robo ocurrió después de que el restaurante cerrara, por lo que no había clientes en el lugar.

Es importante señalar que el restaurante afectado se encuentra en un complejo turístico muy visitado, conocido por su proximidad a los parques temáticos y hoteles de Orlando, Florida. Al día siguiente, el restaurante reanudó su actividad con total normalidad, recibiendo a los clientes sin inconvenientes.