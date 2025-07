Muere tripulante del crucero más grande del mundo tras caer por la borda cerca de las Bahamas

Un miembro de la tripulación del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, murió la noche del jueves. Él cayó por la borda mientras el barco estaba cerca de las Bahamas. El suceso fue alrededor de las 7:00 p. m. El buque estaba por terminar un viaje de siete días por el Caribe.

Poco después, los equipos de rescate encontraron el cuerpo en el océano. No pudieron reanimarlo. La identidad del tripulante no se ha hecho pública. Las condiciones exactas de su caída se investigan.

¿Qué ocurrió con el tripulante de Royal Caribbean cerca de las Bahamas?

Según los primeros informes, el trabajador se arrojó al mar por razones aún no esclarecidas. Algunas versiones sugieren un posible suicidio, aunque no se descarta un accidente. Videos compartidos en redes sociales registran el momento en que el cuerpo fue recuperado del agua.

El hecho ocurrió cuando el Icon of the Seas se acercaba al final de su ruta por las islas del Caribe. A pesar de la respuesta rápida del personal a bordo, la víctima no sobrevivió.

¿Qué medidas tomó Royal Caribbean tras la caída del tripulante al mar?

La empresa activó de inmediato su protocolo de emergencia para casos en altamar. Sin embargo, el hombre fue declarado muerto tras ser recuperado del mar.

Royal Caribbean expresó su pesar a la familia del tripulante. La empresa comunicó que no dará más detalles, para respetar su privacidad. La investigación sigue, sin una conclusión sobre si fue un accidente o un acto voluntario. El crucero continúa su viaje y debe llegar a Miami este sábado.