Mundo

China abre el puente más largo del mundo sostenido por cables: una megaobra de 10,3 km que reduce viajes de 80 a 20 minutos

El Puente Changtai, en la provincia china de Jiangsu, une las ciudades de Changzhou y Taizhou con una innovadora estructura que cruza el río Yangtsé.

El puente colgante, que cruza el río Yangtsé, destaca por su infraestructura moderna.
El puente colgante, que cruza el río Yangtsé, destaca por su infraestructura moderna.

China acaba de inaugurar el Puente Changtai, una estructura de 10,3 kilómetros que cruza el río Yangtsé y se convierte en el puente sostenido por cables más largo del mundo, marcando un nuevo estándar global en infraestructura.

Gracias a su diseño multifuncional —que integra carretera, autopista y tren de alta velocidad—, el puente reduce el tiempo de viaje de 80 a solo 20 minutos. Esta estructura redefine la movilidad en la región y refuerza el liderazgo chino en infraestructura compleja.

Jiangsu: Puente Changtai sobre el Río Yangtze entra en funcionamiento

El Puente Chantgai logra reducir los viajes de 80 a 20 minutos.

lr.pe

Una estructura que rompe moldes en la ingeniería de puentes

El Puente Changtai pertenece a la categoría de puentes atirantados, sostenidos por cables que se anclan en torres verticales. En este caso, las torres alcanzan los 350 metros de altura, mientras que la luz principal —el tramo suspendido entre ambas— mide 1.208 metros, posicionándolo como el más extenso de su tipo a nivel global.

Entre sus aspectos más singulares destaca el diseño asimétrico: el ferrocarril se ubica en un lateral, opuesto a la carretera, rompiendo con la configuración tradicional que busca el equilibrio centrado. Para mantener la estabilidad, los ingenieros ajustaron la tensión de los cables y fabricaron segmentos del tablero con geometría específica, logrando que la estructura se nivelara de forma natural durante el ensamblaje.

lr.pe

Tecnología de vanguardia para un puente sin precedentes

La construcción del Puente Changtai implicó el uso de herramientas y procesos nunca antes aplicados en obras de esta escala. Se utilizó una grúa torre controlada por satélite para posicionar con precisión piezas de gran tamaño, y robots submarinos autónomos para operar en condiciones complejas bajo el río, sin necesidad de intervención humana directa.

Otro hito tecnológico fue la incorporación de tendones de fibra de carbono en el sistema de cables. Este material, más liviano y resistente que el acero, mejora la estabilidad ante cambios térmicos y reduce el mantenimiento a largo plazo, aumentando la eficiencia operativa de la estructura.

Una pieza clave en el desarrollo logístico del este de China

El Puente Changtai no solo facilita el transporte entre dos ciudades clave, sino que forma parte de una estrategia nacional más amplia para reforzar la conectividad a lo largo del río Yangtsé, el más largo de Asia. Actualmente, hay cerca de 150 cruces en su curso principal, pero el gobierno chino planea elevar esa cifra a 240 para 2035, con un puente cada 12 kilómetros en promedio.

Con su combinación de tecnología avanzada, funcionalidad integrada y enfoque estructural audaz, el Puente Changtai representa un nuevo paradigma para las infraestructuras del siglo XXI. Es, en esencia, un puente hacia el futuro.

