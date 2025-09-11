El FBI publicó fotografías del que sería el autor del asesinato de Charlie Kirk. | AFP

El FBI publicó fotografías del que sería el autor del asesinato de Charlie Kirk. | AFP

El FBI difundió este jueves dos imágenes del principal sospechoso de asesinar al activista Charlie Kirk durante un evento en la Universidad Utah Valley (UVU), en Orem, Utah. Las fotos, captadas por cámaras de seguridad, muestran a un hombre con gorra, gafas oscuras y sudadera negra, presuntamente implicado en el disparo que acabó con la vida de Kirk.

Kirk, una figura cercana a Donald Trump y fundador de Turning Point USA, recibió un tiro en el cuello mientras hablaba ante cientos de personas. El crimen ha generado conmoción nacional y motivado una intensa búsqueda liderada por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

FBI publica imágenes del principal sospechoso del crimen

Las fotografías difundidas por el FBI muestran a un hombre blanco que viste sudadera oscura, pantalones oscuros, gorra y gafas de sol. La prenda superior lleva estampada una bandera de Estados Unidos con un águila calva superpuesta. Las imágenes, captadas por cámaras del campus, fueron compartidas en la cuenta oficial de la agencia de gobierno en Utah, acompañadas de un llamado público para identificarlo.

El organismo federal ha calificado al individuo como "persona de interés" y solicita información que ayude a localizarlo. Aunque aún no se ha confirmado su identidad, las autoridades no descartan que haya actuado de forma premeditada.

PUEDES VER: Álvaro Uribe anuncia candidatura al Senado en 2026 pese a condena a 12 años de prisión domiciliaria en Colombia

¿Cómo fue asesinado Charlie Kirk durante su participación en la UVU?

Charlie Kirk fue asesinado el miércoles 10 de septiembre mientras intervenía en un foro político organizado por la Universidad Utah Valley, en Orem, como parte de su gira “American Comeback Tour”. El disparo, realizado desde el tejado de un edificio ubicado a unos 180 metros del escenario, impactó en su cuello y le causó la muerte casi instantánea.

Pocos segundos después, un video compartido en redes sociales mostró una figura moviéndose rápidamente sobre el tejado. Los investigadores creen que el atacante huyó del lugar antes de que se pudiera desplegar una respuesta policial.

PUEDES VER: Embajador británico en Estados Unidos es destituido tras revelarse que mantenía vínculos con Jeffrey Epstein

El arma hallada y las pruebas que orientan la cacería del FBI

En una zona boscosa próxima al campus, los agentes localizaron un rifle de cerrojo de alta potencia equipado con una mira telescópica. El hallazgo coincide con el tipo de arma utilizada en el ataque y se perfila como una de las piezas centrales de la investigación.

Además, los equipos forenses recuperaron huellas de palma y de calzado que podrían ayudar a rastrear al tirador. Con estas evidencias en análisis, el FBI mantiene un operativo de alcance estatal en coordinación con las autoridades locales. La agencia ofrece una recompensa de hasta 100 mil dólares por información que conduzca a la captura del responsable. Aunque varias personas han sido interrogadas, no se ha confirmado ningún arresto.