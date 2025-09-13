El “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello, lanzó este sábado una nueva y contundente amenaza contra Estados Unidos durante un ejercicio militar en el estado Aragua, al norte de Venezuela. En cadena nacional transmitida por el canal estatal VTV, aseguró que si tropas extranjeras ponen un pie en el país se desatará “una guerra de 100 años”, la cual, según él, será ganada por los bolivarianos.

Las declaraciones de Cabello se dieron en el marco del Plan Independencia 200, anunciado por Nicolás Maduro, que contempla la participación de las Fuerzas Armadas, cuerpos combatientes y la Milicia Nacional Bolivariana en 284 frentes de batalla. El objetivo declarado es garantizar la soberanía, independencia y seguridad del país frente a lo que Caracas considera amenazas externas, principalmente de Estados Unidos.

Cabello advierte una resistencia activa y promete una respuesta “sorpresiva” a cualquier agresión

Durante la cadena nacional, Cabello afirmó que cualquier intento de agresión por parte de Estados Unidos se enfrentará con una respuesta inesperada: “Que ellos sientan que por donde se metan nos van a encontrar. Les va a caer del cielo la sorpresa, una sorpresa que no esperan ni estarán preparados nunca”. Asimismo, llamó a los venezolanos a mantener una “resistencia activa prolongada” y a sostener una “ofensiva permanente”, en lo que el régimen define como la transición de la lucha no armada a la lucha armada.

El dirigente insistió en que todos los ciudadanos deben estar preparados para actuar “quien sea, como se llame y vengan de donde venga”, con el objetivo de proteger al país. Subrayó: “El que se meta con Venezuela la va a pagar muy caro. Se vale todo, menos hacerse el pendejo”. Según el chavismo, estas movilizaciones militares buscan garantizar la independencia y seguridad nacional ante lo que consideran maniobras de Washington para propiciar un cambio de régimen.

Caracas denuncia retención de pesqueros y eleva la tensión con la flota estadounidense en el Caribe

El canciller Yván Gil informó que el destructor estadounidense Jason Dunham (DDG-109) abordó y retuvo durante ocho horas una embarcación pesquera venezolana con nueve tripulantes, a 48 millas náuticas (88 kilómetros) de la isla La Blanquilla. Según Caracas, los 18 efectivos de la Marina estadounidense que participaron en el abordaje impidieron la comunicación de los pescadores y obstaculizaron sus labores de pesca autorizadas, lo que generó un fuerte incidente en aguas que el régimen considera parte de su Zona Económica Exclusiva.

Este episodio ocurrió en un contexto de creciente tensión militar en el Caribe. Estados Unidos mantiene ocho buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y diez aviones F-35 desplegados en Puerto Rico, además de haber aumentado la presión contra Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el Cartel de los Soles, vinculado al narcotráfico, y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por información que permita su captura. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido respuesta oficial sobre el incidente.