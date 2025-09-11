HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Trabajadores del Hospital Garrahan anunciaron movilizaciones en respuesta al veto de Javier Milei. Criticaron la decisión y señalaron que es urgente la recomposición salarial en medio de la crisis que enfrenta el sector salud.

Milei se dio a conocer apenas horas después de la publicación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Foto: AFP
Milei se dio a conocer apenas horas después de la publicación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario. Foto: AFP

Javier Milei decidió vetar este jueves la Ley de Emergencia Pediátrica, la cual había sido aprobada en agosto por el Parlamento. Esta legislación declaraba en situación crítica al Hospital Garrahan, uno de los principales centros de pediatría del país y de Latinoamérica, como parte de un esfuerzo por atender la crisis en el sistema de salud infantil.

Sin embargo, el mandatario argumentó que su implementación tendría un “impacto fiscal directo” de más de 115.000 millones de pesos (alrededor de 80 millones de dólares), lo que, según su gobierno, hace inviable la propuesta en el contexto de su política de ajuste fiscal. El gobierno de Milei sostuvo que la ley carecía de un financiamiento genuino y que su redacción era ambigua.

Además, advirtió que la norma pondría en riesgo la estabilidad presupuestaria del país y las provincias al erosionar la coparticipación federal. La decisión refuerza el compromiso del presidente con mantener el “equilibrio fiscal” y evitar lo que calificó como un aumento “desmedido e irresponsable” en el gasto público, lo que está alineado con su enfoque en reducir el déficit fiscal.

PUEDES VER: Maduro inicia el “Plan Independencia 200” y activa 284 frentes de batalla en medio de tensiones con EE. UU. en el Caribe

Decisión llega después del veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Milei dio a conocer esta decisión apenas horas después de la publicación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, otra legislación sancionada en agosto por el Congreso argentino, que proponía un aumento de los fondos estatales destinados a las universidades públicas.

La ley de emergencia pediátrica, que había sido aprobada en el Senado con una amplia mayoría de 62 votos a favor y solo ocho en contra, buscaba garantizar el acceso equitativo y gratuito a la salud pediátrica, en línea con la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Sin embargo, Milei argumentó que su implementación afectaría gravemente las finanzas públicas.

¿Cuáles eran los puntos principales de la ley de emergencia pediátrica?

Entre los puntos principales de la ley de emergencia pediátrica se encontraban el incremento de fondos para el sector, la recomposición salarial de los trabajadores de la salud y la derogación de una resolución del Ministerio de Salud que había modificado el régimen de residencias médicas.

Estas medidas, en principio, tenían como objetivo mejorar la calidad del servicio y las condiciones laborales del personal del Hospital Garrahan y otras instituciones de salud pediátrica. No obstante, el Ejecutivo consideró que los costos asociados con la ley, sumados a su falta de un financiamiento claro, podrían poner en riesgo la estabilidad fiscal del país.

"Un recurso desesperado de un Gobierno en crisis"

Los trabajadores del Hospital Garrahan, agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), anunciaron que este viernes realizarán una movilización junto a la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otros sindicatos.

“Este veto, lejos de ser una señal de fortaleza, es un recurso desesperado de un Gobierno en crisis. La recomposición salarial es una necesidad urgente, pues continúan las renuncias y el vaciamiento hospitalario”, aseguró este viernes en un comunicado Alejandro Lipcovich, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Garrahan.

