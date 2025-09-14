HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     
Mundo

Ucrania ataca con drones la refinería de Kirishi y provoca incendio en una de las mayores plantas de Rusia

Ucrania golpeó la refinería de Kirishi, una de las mayores de Rusia, con un ataque de drones que generó un incendio y agravó la escasez de gasolina, que ya obliga al Kremlin a suspender exportaciones.

Ucrania atacó la refinería de Kirishi, una de las más grandes de Rusia, provocando un incendio controlado sin heridos. Foto: AL24
Ucrania atacó la refinería de Kirishi, una de las más grandes de Rusia, provocando un incendio controlado sin heridos. Foto: AL24

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó este domingo un ataque con drones contra la refinería de Kirishi, una de las mayores de Rusia, situada en la región de Leningrado. Según las autoridades locales, tres drones fueron derribados, pero los restos provocaron un incendio en las instalaciones, que fue controlado sin dejar heridos. Paralelamente, el gobernador Alexander Drozdenko informó de la muerte de un maquinista tras el descarrilamiento de un tren en la zona, en lo que se investiga como un posible acto de sabotaje.

En un segundo ataque, un dron ucraniano impactó el sábado en el complejo de refinación de petróleo de Bashneft, cerca de Ufa, en Bashkortostán, a más de 1.400 kilómetros del frente. El impacto causó un incendio y daños menores en la planta, según Radiy Khabirov, jefe regional, quien denunció el hecho como un “ataque terrorista”. Otro dron fue interceptado antes de alcanzar el objetivo. Aunque no se registraron víctimas, las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la explosión y la densa columna de humo.

PUEDES VER: EE.UU. despliega cazas F-35 en Puerto Rico mientras crecen tensiones con Venezuela tras incidentes navales

lr.pe

Ucrania golpea refinería clave de Kirishi y agrava la crisis de combustible en Rusia

La refinería de Kirishi, operada por Surgutneftegas y una de las más grandes de Rusia, fue blanco de un ataque ucraniano con drones que generó un incendio en sus instalaciones. Esta planta procesa cerca de 20 millones de toneladas de crudo al año y produce unos 80 tipos de derivados, entre ellos gasolina, diésel y combustible para aviación, con parte de su producción destinada a las Fuerzas Armadas rusas.

El ataque se produce en medio de una creciente escasez de gasolina en varias regiones rusas. Pese a ser el segundo mayor exportador mundial de petróleo, los ataques ucranianos y el aumento estacional de la demanda han provocado largas filas en las estaciones de servicio, racionamiento de combustible y, en algunos casos, suspensión total de las ventas. Como medida de emergencia, el gobierno ruso ha suspendido temporalmente las exportaciones de gasolina para intentar contener la crisis interna.

PUEDES VER: Albania da un paso histórico al nombrar a Diella, la primera ministra generada por IA: luchará contra la corrupción

lr.pe

Dos descarrilamientos en Leningrado reavivan sospechas de sabotaje en Rusia

Un tren descarriló este domingo cerca de la estación de Semrino, en la región de Leningrado, dejando como saldo la muerte del maquinista, quien falleció tras quedar atrapado en la cabina. En paralelo, otro convoy de mercancías con 15 vagones cisterna vacíos descarriló en la misma región, aunque sin víctimas, según informó el gobernador Alexander Drozdenko.

Las autoridades rusas investigan la posibilidad de un sabotaje, en un contexto de incidentes recurrentes en la red ferroviaria. Apenas un día antes, la explosión de un artefacto en la región de Oriol dejó tres muertos. Moscú sostiene que Ucrania estaría detrás de estos ataques, mientras Kiev responde que los trenes rusos se utilizan para trasladar tropas y combustible al frente de guerra.

Notas relacionadas
Rusia dice que las negociaciones de paz con Ucrania se encuentran en "pausa"

Rusia dice que las negociaciones de paz con Ucrania se encuentran en "pausa"

LEER MÁS
Donald Trump denuncia a Rusia por invadir el espacio aéreo de Polonia y advierte medidas: “Allá vamos”

Donald Trump denuncia a Rusia por invadir el espacio aéreo de Polonia y advierte medidas: “Allá vamos”

LEER MÁS
Video no muestra a soldado ucraniano con síndrome de Down jugando con un dron militar: es un montaje

Video no muestra a soldado ucraniano con síndrome de Down jugando con un dron militar: es un montaje

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

LEER MÁS
La NASA fotografía una roca con forma de "tortuga" en Marte y despierta nuevas teorías sobre la vida en el planeta rojo

La NASA fotografía una roca con forma de "tortuga" en Marte y despierta nuevas teorías sobre la vida en el planeta rojo

LEER MÁS
Machado afirmó que “llegó el momento” de la liberación de Venezuela del régimen de Maduro y que luego seguirán Cuba y Nicaragua

Machado afirmó que “llegó el momento” de la liberación de Venezuela del régimen de Maduro y que luego seguirán Cuba y Nicaragua

LEER MÁS
Rusia dice que las negociaciones de paz con Ucrania se encuentran en "pausa"

Rusia dice que las negociaciones de paz con Ucrania se encuentran en "pausa"

LEER MÁS
Zohran Mamdani promete arrestar a Netanyahu por “crímenes de guerra” si es elegido alcalde Nueva York

Zohran Mamdani promete arrestar a Netanyahu por “crímenes de guerra” si es elegido alcalde Nueva York

LEER MÁS
EE.UU. despliega cazas F-35 en Puerto Rico mientras crecen tensiones con Venezuela tras incidentes navales

EE.UU. despliega cazas F-35 en Puerto Rico mientras crecen tensiones con Venezuela tras incidentes navales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

Impactante accidente en Chimbote: un policía muere tras choque entre bus Cavassa y camioneta

Mundo

La invasión de Estados Unidos a Panamá que sirve como antecedente clave en la creciente tensión con Venezuela

La derrota política de Milei en Buenos Aires, ¿premonición de lo que se viene?

Zohran Mamdani promete arrestar a Netanyahu por “crímenes de guerra” si es elegido alcalde Nueva York

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

"Lo bueno es que ya aprendieron a no protestar": la frase del Gobierno frente a las protestas por el retiro de AFP

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Dina Boluarte saluda al Papa León XIV por su cumpleaños y le canta "Happy Birthday", en medio de protestas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota