Ucrania ataca con drones la refinería de Kirishi y provoca incendio en una de las mayores plantas de Rusia

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó este domingo un ataque con drones contra la refinería de Kirishi, una de las mayores de Rusia, situada en la región de Leningrado. Según las autoridades locales, tres drones fueron derribados, pero los restos provocaron un incendio en las instalaciones, que fue controlado sin dejar heridos. Paralelamente, el gobernador Alexander Drozdenko informó de la muerte de un maquinista tras el descarrilamiento de un tren en la zona, en lo que se investiga como un posible acto de sabotaje.

En un segundo ataque, un dron ucraniano impactó el sábado en el complejo de refinación de petróleo de Bashneft, cerca de Ufa, en Bashkortostán, a más de 1.400 kilómetros del frente. El impacto causó un incendio y daños menores en la planta, según Radiy Khabirov, jefe regional, quien denunció el hecho como un “ataque terrorista”. Otro dron fue interceptado antes de alcanzar el objetivo. Aunque no se registraron víctimas, las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la explosión y la densa columna de humo.

Ucrania golpea refinería clave de Kirishi y agrava la crisis de combustible en Rusia

La refinería de Kirishi, operada por Surgutneftegas y una de las más grandes de Rusia, fue blanco de un ataque ucraniano con drones que generó un incendio en sus instalaciones. Esta planta procesa cerca de 20 millones de toneladas de crudo al año y produce unos 80 tipos de derivados, entre ellos gasolina, diésel y combustible para aviación, con parte de su producción destinada a las Fuerzas Armadas rusas.

El ataque se produce en medio de una creciente escasez de gasolina en varias regiones rusas. Pese a ser el segundo mayor exportador mundial de petróleo, los ataques ucranianos y el aumento estacional de la demanda han provocado largas filas en las estaciones de servicio, racionamiento de combustible y, en algunos casos, suspensión total de las ventas. Como medida de emergencia, el gobierno ruso ha suspendido temporalmente las exportaciones de gasolina para intentar contener la crisis interna.

Dos descarrilamientos en Leningrado reavivan sospechas de sabotaje en Rusia

Un tren descarriló este domingo cerca de la estación de Semrino, en la región de Leningrado, dejando como saldo la muerte del maquinista, quien falleció tras quedar atrapado en la cabina. En paralelo, otro convoy de mercancías con 15 vagones cisterna vacíos descarriló en la misma región, aunque sin víctimas, según informó el gobernador Alexander Drozdenko.

Las autoridades rusas investigan la posibilidad de un sabotaje, en un contexto de incidentes recurrentes en la red ferroviaria. Apenas un día antes, la explosión de un artefacto en la región de Oriol dejó tres muertos. Moscú sostiene que Ucrania estaría detrás de estos ataques, mientras Kiev responde que los trenes rusos se utilizan para trasladar tropas y combustible al frente de guerra.