Mundo

Rusia dice que las negociaciones de paz con Ucrania se encuentran en "pausa"

Las posiciones de ambos países siguen siendo irreconciliables; Rusia demanda la desmilitarización de Ucrania, mientras que este exige garantías de seguridad por parte de sus aliados.

El conflictro entre Rusia y Ucrania comenzó a inicios del 2022.
El conflictro entre Rusia y Ucrania comenzó a inicios del 2022. | Foto: AFP

El gobierno de Rusia acaba de anunciar que las negociaciones con Ucrania para poner fin al conflicto se encuentran en "pausa", sin una fecha fijada para una próxima ronda de conversaciones.

En una rueda de prensa, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que los canales de comunicación existen y están bien establecidos. "Nuestros negociadores tienen la posibilidad de comunicarse a través de estos canales, pero por ahora se puede hablar más bien de una pausa", indicó.

PUEDES VER: Rusia mata a 24 civiles en el este de Ucrania mientras cobraban sus pensiones, según Zelenski

lr.pe

Posiciones de ambos países parecen irreconciliables

Las negociaciones de paz celebradas en Estambul (Turquía) a principios de 2025 no han brindado avances reales, salvo un acuerdo sobre el intercambio de prisioneros de guerra.

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se ha vuelto el mediador entre Moscú y Kiev y quiere a toda costa poner fin a la ofensiva rusa que comenzó en febrero de 2022.

No obstante, ambas posiciones parecen irreconciliables. Por ejemplo, Rusia exige la desmilitarización y la rendición de Ucrania, así como la cesión de las regiones cuya anexión reclama, aunque no las controla en su totalidad.

Ucrania, por su parte, asegura que estas condiciones son inaceptables y exige garantías de seguridad por parte de sus aliados, ya que está convencida de que Rusia volvería a atacarla incluso en caso de acuerdo de paz.

