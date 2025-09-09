Video no muestra a soldado ucraniano con síndrome de Down jugando con un dron militar: es un montaje

EL BULO:

El gobierno ucraniano envía al frente personas son discapacidad mental para que combatan al ejército de Rusia.

LO IMPORTANTE:

El video fue generado con un programa de inteligencia artificial que genera deep fakes (rostros falsos).

Audio fue compuesto al 99.9% por inteligencia artificial.

Medios de comunicación de Ucrania detectaron que el bulo fue difundido por canales de Telegram prorrusos.

En el contexto de la actual guerra entre Ucrania y Rusia, se ha viralizado un video que supuestamente muestra un soldado con síndrome de Down jugando con un dron explosivo ucraniano, llevándolo con su mano hacia arriba y abajo. No obstante, se trata de un montaje hecho con inteligencia artificial.

La narrativa con la que se ha difundido este bulo indica que se trata de un hombre que fue víctima de la movilización forzara para que integre las filas militares de Ucrania, en el frente contra Rusia. Inclusive, señalan que otros soldados se burlan del supuesto hombre con discapacidad.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Threads y TikTok. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se encontró que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de TikTok, y ha logrado recopilar 13.300 visualizaciones, 358 'me gusta', 47 comentarios y fue 27 veces compartido por otros usuarios.

Video se trata de una campaña contra Ucrania

Para identificar la composición del video, realizamos un filtro de segmentos de fotogramas clave donde se visualizan incoherencias y lo sometimos al programa de detección Hive Moderation. El resultado arrojó que más del 83% del metraje ha sido fabricado con inteligencia artificial para generar un deepfake (rostro falso).

Resultados del programa Hive Moderation. Foto: captura de pantalla

Además, el medio de comunicación ucraniano, Ukrinform, detectó que el mismo video ha sido viralizado en canales de Telegram prorrusos, que promueven la narrativa de que el gobierno de Ucrania está obligando a las personas con discapacidades a ir al frente de batalla contra Rusia por falta de soldados.

También sometieron el video a un análisis con un programa de detección de deepfakes, y el resultado arrojó que más del 99% del material fue adulterado con IA. Sobre el audio del viral, el detector AVSRDD del 2025, calificó que más del 99.9% del material audible es un montaje.

Conclusión

El video no muestra a un soldado con síndrome de Down jugando con un dron ucraniano en el frente contra Rusia. Este verificador sometió a análisis el bulo viral con el programa de detección Hive Moderation, que arrojó como resultado que más del 83% de la composición del metraje fue hecho con inteligencia artificial. Además, el medio ucraniano, Ukrinform, indicó que se trata de una campaña de desprestigio contra el gobierno de Ucrania. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falso.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.