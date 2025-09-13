Albania se ha convertido en el primer país del mundo en integrar una inteligencia artificial en su gabinete. El primer ministro, Edi Rama, anunció el nombramiento de Diella, una ministra virtual que tendrá a su cargo la supervisión de los procesos de contratación pública, un sector históricamente vinculado a casos de corrupción.

Rama, quien fue reelegido para un cuarto mandato en las elecciones de mayo, presentó esta iniciativa como un paso decisivo hacia la modernización institucional. La incorporación de Diella tiene como objetivo garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y reforzar la candidatura de Albania para ingresar a la Unión Europea en 2030.

¿Por qué Edi Rama decidió incluir una inteligencia artificial en su gabinete y qué busca con esta medida?

El jefe de gobierno explicó que la inteligencia artificial carece de intereses personales y vínculos políticos, lo que permite implementar procesos administrativos con mayor imparcialidad. Con esta decisión, espera consolidar un sistema más justo y menos vulnerable a la corrupción.

Además, la medida responde a la necesidad de cumplir con los requisitos que exige la Unión Europea en materia de gobernanza. Rama subrayó que la tecnología puede convertirse en una aliada estratégica para transformar la administración pública y eliminar prácticas corruptas que han debilitado al Estado.

¿Cuál será la función de Diella dentro del gobierno de Albania?

Diella estará encargada de gestionar todas las licitaciones públicas: revisará las propuestas, identificará posibles irregularidades y se asegurará de que los fondos estatales se utilicen con eficiencia y transparencia. Para cumplir con su tarea, tendrá acceso a extensas bases de datos y podrá detectar patrones de riesgo en tiempo real.

Antes de ser nombrada ministra, Diella ya se desempeñaba como asistente virtual en la plataforma oficial e-Albania, donde colaboró en la emisión de más de 36.600 documentos digitales y facilitó alrededor de 1.000 servicios a la ciudadanía. Ahora, su rol se amplía: tendrá la capacidad de contratar talento global para fortalecer su gestión.