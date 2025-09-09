HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Rusia mata a 21 civiles en el este de Ucrania mientras cobraban sus pensiones, según Zelenski

A través de sus redes sociales, Zelenski denunció un "salvaje ataque ruso" en el pueblo de Yaroba, en la región de Donetsk, en el que murieron más de 20 civiles.

Zelenski denunció que al menos 21 personas en el este de Ucrania murieron por ataques rusos cuando estaban recibiendo su pensión.
Zelenski denunció que al menos 21 personas en el este de Ucrania murieron por ataques rusos cuando estaban recibiendo su pensión. | Composición LR

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este lunes a través de sus redes sociales que 21 personas murieron a raíz de un ataque ruso al pueblo de Yaroba, en la región de Donetsk, al este de Ucrania. Según el jefe de Estado, el bombardeo ocurrió cuando los civiles acudían a cobrar el pago de sus jubilaciones.

En la publicación de Zelenski, se muestra un video con cadáveres esparcidos en el suelo, cerca de una camioneta del servicio público de correos. Este sistema se encarga de distribuir las pensiones a más de dos millones de personas, principalmente en zonas rurales cercanas al frente, donde los servicios públicos y los bancos han tenido que cerrar sus puertas.

PUEDES VER: Xi Jinping indicó estar dispuesto a colaborar con los BRICS durante cumbre virtual: "Debemos defender el multilateralismo"

lr.pe

Ucrania califica el ataque como acto de terrorismo puro

El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, calificó el reciente bombardeo ruso en el pueblo de Yarova como "terrorismo puro". Según las autoridades ucranianas, el ataque no tuvo objetivos militares y ocurrió mientras civiles se encontraban reunidos para recibir sus pensiones, lo que refuerza la acusación de un acto deliberado contra la población.

El presidente Volodímir Zelenski respaldó esta postura al señalar que Rusia continúa cometiendo crímenes de guerra en territorio ucraniano. En sus palabras, este tipo de agresiones demuestra que el Kremlin sigue utilizando el miedo y la violencia contra civiles como parte de su estrategia de ocupación.

PUEDES VER: Perú arriesga ser cómplice del genocidio en Gaza tras contrato de armas con Israel, advierte exembajador palestino

lr.pe

Trump busca mediar en Ucrania, pero sus esfuerzos aún no dan resultados concretos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su intención de encontrar una salida diplomática al conflicto entre Rusia y Ucrania. En las últimas semanas, la Casa Blanca ha informado sobre contactos con gobiernos europeos y llamados a ambas partes para establecer un cese al fuego, al menos temporal, como medida humanitaria.

Sin embargo, hasta el momento, estos esfuerzos no se han traducido en resultados tangibles. Los ataques continúan en varios frentes del este de Ucrania, y la reciente ofensiva con drones y misiles sobre Kiev —la más letal desde el inicio de la guerra— demuestra que la situación sobre el terreno sigue siendo extremadamente volátil.

