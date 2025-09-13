Un dron explosivo, operado por las fuerzas de Ucrania, impactó este sábado 13 de septiembre en uno de los mayores complejos de refinación de petróleo en territorio ruso, ubicado en las afueras de la ciudad de Ufa, a más de 1.400 kilómetros del frente de batalla. Según France 24, uno de los drones logró estrellarse contra la planta, mientras que otro fue neutralizado por las defensas aéreas rusas.

El blanco del ataque fue una planta perteneciente a la compañía Bashneft. El hecho provocó un incendio y daños en las instalaciones, aunque no se reportaron víctimas ni heridos, según confirmó Radiy Khabirov, jefe de la región de Bashkortostán.

Zona de impacto en la refinería Bashneft. Fuente: X

Ucrania ataca una de las refinerías más importantes de Rusia

El incidente ocurrió durante la madrugada del sábado y afectó un sector de procesamiento de petróleo. Mientras tanto, las autoridades rusas calificaron el ataque de Ucrania como un "acto terrorista" ejecutado mediante un dron de tipo aeronáutico. Khabirov confirmó el hecho a través de la cuenta oficial de Telegram del Gobierno ruso.

“El centro de producción sufrió daños menores y se declaró un incendio, el cual ya está siendo controlado”, escribió el funcionario. De acuerdo con medios locales, los cuerpos de bomberos lograron extinguir el fuego, aunque no se descartan daños mayores ni riesgos de derrumbe.

Compañía petrolera rusa Bashneft

El complejo atacado pertenece a Bashneft, una de las compañías más relevantes en la industria del petróleo en Rusia. Su refinería en Ufa es considerada una de las más grandes del país. Según declaraciones oficiales recogidas por el Kremlin en 2016, esta instalación produce más de 150 derivados del crudo, lo que le otorga un valor estratégico clave tanto a nivel energético como económico.

Refinería Bashneft en Rusia. Fuente: X

La planta opera en el centro de Rusia, lejos de la zona de combate, y es clave para el suministro de carburantes en varias regiones del país. Mientras ocurría el ataque en Bashkortostán, las fuerzas armadas rusas realizaban una ofensiva masiva contra Ucrania, con el lanzamiento de un misil y 164 drones desde distintas regiones.