HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS
Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     Terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka, según USGS     
Mundo

Ucrania atacó uno de los mayores complejos de refinería de Rusia con un dron: incendio en Bashneft

Las autoridades rusas calificaron el bombardeo ucraniano a las instalaciones de procesamiento de petróleo como un "acto terrorista".

Ucrania atacó la refinería Bashneft en Rusia.
Ucrania atacó la refinería Bashneft en Rusia. | Composición LR

Un dron explosivo, operado por las fuerzas de Ucrania, impactó este sábado 13 de septiembre en uno de los mayores complejos de refinación de petróleo en territorio ruso, ubicado en las afueras de la ciudad de Ufa, a más de 1.400 kilómetros del frente de batalla. Según France 24, uno de los drones logró estrellarse contra la planta, mientras que otro fue neutralizado por las defensas aéreas rusas.

El blanco del ataque fue una planta perteneciente a la compañía Bashneft. El hecho provocó un incendio y daños en las instalaciones, aunque no se reportaron víctimas ni heridos, según confirmó Radiy Khabirov, jefe de la región de Bashkortostán.

Zona de impacto en la refinería Bashneft. Fuente: X

Zona de impacto en la refinería Bashneft. Fuente: X

PUEDES VER: Trump condiciona a la OTAN indicando que impondrá nuevas sanciones a Rusia solo si le dejan de comprar petróleo

lr.pe

Ucrania ataca una de las refinerías más importantes de Rusia

El incidente ocurrió durante la madrugada del sábado y afectó un sector de procesamiento de petróleo. Mientras tanto, las autoridades rusas calificaron el ataque de Ucrania como un "acto terrorista" ejecutado mediante un dron de tipo aeronáutico. Khabirov confirmó el hecho a través de la cuenta oficial de Telegram del Gobierno ruso.

“El centro de producción sufrió daños menores y se declaró un incendio, el cual ya está siendo controlado”, escribió el funcionario. De acuerdo con medios locales, los cuerpos de bomberos lograron extinguir el fuego, aunque no se descartan daños mayores ni riesgos de derrumbe.

PUEDES VER: México: se eleva a 13 el número de muertos por explosión de camión con gas en Iztapalapa

lr.pe

Compañía petrolera rusa Bashneft

El complejo atacado pertenece a Bashneft, una de las compañías más relevantes en la industria del petróleo en Rusia. Su refinería en Ufa es considerada una de las más grandes del país. Según declaraciones oficiales recogidas por el Kremlin en 2016, esta instalación produce más de 150 derivados del crudo, lo que le otorga un valor estratégico clave tanto a nivel energético como económico.

Refinería Bashneft en Rusia. Fuente: X

Refinería Bashneft en Rusia. Fuente: X

La planta opera en el centro de Rusia, lejos de la zona de combate, y es clave para el suministro de carburantes en varias regiones del país. Mientras ocurría el ataque en Bashkortostán, las fuerzas armadas rusas realizaban una ofensiva masiva contra Ucrania, con el lanzamiento de un misil y 164 drones desde distintas regiones.

Notas relacionadas
Rusia dice que las negociaciones de paz con Ucrania se encuentran en "pausa"

Rusia dice que las negociaciones de paz con Ucrania se encuentran en "pausa"

LEER MÁS
Rusia mata a 24 civiles en el este de Ucrania mientras cobraban sus pensiones, según Zelenski

Rusia mata a 24 civiles en el este de Ucrania mientras cobraban sus pensiones, según Zelenski

LEER MÁS
Rusia bombardea por primera vez la sede de Gobierno de Ucrania en el mayor ataque con misiles desde el inicio de la guerra

Rusia bombardea por primera vez la sede de Gobierno de Ucrania en el mayor ataque con misiles desde el inicio de la guerra

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevo terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka al oriente ruso, según el USGS

Nuevo terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka al oriente ruso, según el USGS

LEER MÁS
Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

Maduro ordena entrenamiento militar masivo en Venezuela ante amenaza de invasión de EEUU en el Caribe: “Adiestramiento táctico necesario”

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Novio de alumna de la UNAM que falleció en la explosión de gas en México conmueve con emotiva despedida: "Prometo buscarte en la otra vida"

Novio de alumna de la UNAM que falleció en la explosión de gas en México conmueve con emotiva despedida: "Prometo buscarte en la otra vida"

LEER MÁS
Lisa Sparxxx, la mujer que logró récord Guinness por tener sexo con más de 900 hombres en un día

Lisa Sparxxx, la mujer que logró récord Guinness por tener sexo con más de 900 hombres en un día

LEER MÁS
Londres: más de 100.000 personas en protesta antimigrante exigen la renuncia del primer ministro Keir Starmer

Londres: más de 100.000 personas en protesta antimigrante exigen la renuncia del primer ministro Keir Starmer

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Mundo

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Francia: buscan prohibir las redes sociales a menores de 15 años y establecer toque de queda digital

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota