Una venezolana tomó el celular del taxista que la llevaba a su destino para que vote por su país en el 'Mundial de desayunos'. | Foto: Composición LR/ TikTok

El 'Mundial de desayunos' se ha convertido en todo un fenómeno global que mantiene a miles de usuarios pegados a sus redes. Tras unas semifinales cargadas de emoción, la gran final se viene desarrollando: Perú vs. Venezuela. Los fanáticos de ambos países están dejando todo en las votaciones que se desarrollan en TikTok, Instagram y YouTube, donde cada voto puede inclinar la balanza y coronar al ganador de este gastronómico torneo virtual.

Precisamente, un momento curioso se volvió viral en TikTok gracias al furor del 'Mundial de desayunos'. En el clip, una joven venezolana que viajaba en taxi no dudó en tomar prestado el celular del conductor para emitir su voto a favor de Venezuela en el torneo gastronómico organizado por el streamer español Ibai Llanos. La escena desató risas y comentarios en redes, donde los usuarios destacaron la pasión y creatividad con la que los fans están apoyando a sus países.

Venezolana toma celular de taxista para votar por su país en 'Mundial de desayunos'

En el clip, difundido por la usuaria beabeabeatri, se observa a la joven venezolana con el celular del taxista en la mano, navegando por TikTok y YouTube para sumar votos a favor de su país. La ocurrencia no tardó en arrasar en redes, acumulando miles de likes y compartidos de usuarios que aplaudieron con humor la creatividad y el ingenio de la fanática.

El momento desató una ola de comentarios en redes sociales. Entre los más sonados destacaron frases como: “Me niego a perder”, “Venezuela necesita del buen venezolano”, “Ya voté desde mis 10 cuentas”, “No nos demos por vencidos” e incluso “Le quité el teléfono a mi papá para hacer eso”. La creatividad y la pasión de los internautas dejaron en claro que este torneo gastronómico se vive como una verdadera final de infarto.

¿Cuándo acaban las votaciones de la final del 'Mundial de desayunos'?

El streamer Ibai Llanos anunció que el cierre de votaciones de la final del 'Mundial de desayunos' será el sábado 13 de septiembre a las 7.00 p. m. (hora española). En Perú, finalizará a las 12.00 a. m. y en Venezuela, a la 1.00 a. m.