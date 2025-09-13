HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

Disfruta este sábado 13 de septiembre de la transmisión en vivo de todas las carreras del Hipódromo de Valencia a través de INH TV, disponible en todo el territorio nacional, y mantente al tanto de los resultados del 5y6 en Venezuela.

El 5y6 de Valencia corre a partir de las 2.50 p. m. Foto: composición LR/Hinava
El 5y6 de Valencia corre a partir de las 2.50 p. m. Foto: composición LR/Hinava

Este sábado 13 de septiembre se celebra la jornada 18 en el Hipódromo Nacional de Valencia, con una cartelera llena de emocionantes carreras perfectas para armar tu jugada del 5y6. Revisa aquí los resultados al instante y sigue la transmisión en vivo por INH TV, señal abierta en toda Venezuela.

5y6 Valencia EN VIVO HOY, 13 de septiembre: transmisión de las carreras de caballos

09:17
13/9/2025

¿A qué hora empiezan las carreras de Valencia hoy?

A la 1.15 p. m. darán inicio las carreras en Valencia de hoy.

PUEDES VER: Resultados 5y6 Hipódromo de Valencia del 30 de agosto: ganadores de las carreras de caballos, según el INH, pizarra y resumen de la R17

lr.pe

Resultados 5y6 Valencia del 13 de septiembre: ganadores de las carreras de caballos

Estos fueron los ganadores de las carreras de caballos en el 5y6 de Valencia:

  • Primera no válida: -
  • Segunda no válida: -
  • Tercera no válida: -
  • Primera válida: -
  • Segunda válida: -
  • Tercera válida: -
  • Cuarta válida: -
  • Quinta válida: -
  • Sexta válida: -

Inscritos en Valencia del 13 de septiembre: caballos y jinetes de las carreras

Accede a este enlace (https://files.fm/u/ttknpevw4y) para consultar la lista de inscritos en Valencia. El archivo PDF incluye información detallada como nombres de los ejemplares, números, premios, condiciones de las carreras, tipos de apuestas, distancias, entrenadores y otros datos relevantes de la jornada hípica.

¿Dónde ver las carreras de Valencia EN VIVO?

Por el canal de YouTube del Hinava puedes ver las carreras de Valencia EN VIVO en Venezuela.

