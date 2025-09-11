Pagos MPPE últimas noticias de HOY, 11 de septiembre: bonos activos para docentes y buenas noticias del Ministerio de Educación

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composiciónLR/X

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composiciónLR/X

Durante septiembre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) ha retomado la asignación de beneficios dirigidos a su personal. Docentes y demás trabajadores del sector educativo en Venezuela están recibiendo el Bono de Guerra Económica, el Cestaticket, así como sus pagos quincenales regulares.

Asimismo, el Gobierno nacional contempla la entrega de nuevos subsidios económicos con el objetivo de brindar apoyo integral a todos los empleados del ámbito educativo, independientemente de su tipo de contrato.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de septiembre 2025

Se tiene programado que el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) efectúe el pago del Bono de Guerra a todos sus empleados, incluyendo tanto al personal activo como a los jubilados. Además de este beneficio, se prevé la transferencia del Cestaticket y el pago regular de las quincenas en todo el territorio nacional.

Primera Quincena (comenzó a pagarse desde el 10 de septiembre)

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket

Cestaticket

Segunda Quincena

Bono Especial: ¿cuál es el monto del pago vacacional del MPPE?

Según lo informado por el canal de Pagos MPPE, los docentes jubilados reciben un total de 7.700 bolívares por el Bono Especial de Vacaciones, lo que representa aproximadamente 52 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Este beneficio fue depositado durante los últimos días de agosto y está dirigido a maestros y personal retirado del sistema educativo nacional.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE .

. Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.

Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.

Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.

Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.

¿Qué es el MPPE?

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en Venezuela tiene a su cargo la formulación, implementación y supervisión de las políticas educativas en los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y especial. Su objetivo fundamental es garantizar una educación gratuita, inclusiva y de calidad para toda la ciudadanía, conforme a los principios establecidos en la Constitución y en la normativa legal vigente del país.