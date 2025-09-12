En medio del caos por el veto a las redes sociales, Nepal eligió a su primer ministro a través de Discord. | Composición LR | Jazmín Ceras

En un hecho sin precedentes, Nepal trasladó la política a Discord. Lo que comenzó como un foro juvenil organizado por el colectivo cívico Hami Nepal se convirtió rápidamente en un espacio nacional: decenas de miles de usuarios —algunos reportes hablan de más de 100.000— debatieron, votaron y terminaron construyendo consenso en torno a Sushila Karki, expresidenta del Tribunal Supremo.

Las discusiones se transmitieron en medios de comunicación locales y llegaron incluso a la televisión nacional. Para muchos jóvenes, la aplicación popularizada por los videojuegos pasó a ser el nuevo "parlamento virtual" de Nepal.

Una crisis detonada por la prohibición de redes sociales

Este fenómeno digital no ocurrió en el vacío. El Gobierno de Nepal había intentado prohibir las redes sociales, lo que desató una de las peores crisis políticas recientes. Las protestas masivas dejaron al menos 34 muertos y cientos de heridos, además de asaltos al Parlamento y edificios públicos incendiados.

El primer ministro nepalí, KP Sharma Oli, renunció en medio de la presión ciudadana y el caos en Katmandú, donde el Ejército impuso un toque de queda. Con el país sumido en un vacío de poder, la ciudadanía buscó un canal alternativo de representación: allí entró en juego Discord.

Sushila Karki, la figura de consenso

De los debates virtuales surgieron varios nombres, pero el que generó mayor apoyo fue el de Sushila Karki, reconocida por su trayectoria en la lucha contra la corrupción y por haber sido la primera mujer en presidir el Tribunal Supremo.

El respaldo popular expresado en Discord sirvió como base para que el Ejército y el presidente Ram Chandra Paudel validaran su designación. Así, Karki asumió como primera ministra interina, convirtiéndose también en la primera mujer en encabezar el gobierno del país.

El rol del Ejército y los retos pendientes

Aunque el protagonismo ciudadano en Discord marcó un hito, el Ejército de Nepal, bajo el mando del general Ashok Raj Sigdel, desempeñó un papel determinante en la transición. La institución actuó como mediadora y terminó avalando la propuesta surgida de las discusiones digitales.

Expertos advierten que, si bien las redes sociales son útiles para movilizar y dar visibilidad a liderazgos emergentes, no garantizan estabilidad política a largo plazo. El desafío para Nepal será convertir esta inédita experiencia digital en un proceso institucional sólido, con elecciones transparentes que definan el rumbo del país.