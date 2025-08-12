HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto
Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     Convocan paro de transportistas el 21 de agosto     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
Mundo

Inundaciones en el Himalaya de India dejan al menos 70 muertos y más de 60 desaparecidos

Un gran número de personas continúa desaparecida después de las inundaciones que rodean el Himalaya indio y lo sepultara en lodo

Según lo que mencionan las autoridades, habían identificado lugares donde habría cuerpos, pero que "al excavar sale agua de abajo".
Según lo que mencionan las autoridades, habían identificado lugares donde habría cuerpos, pero que "al excavar sale agua de abajo". | Foto: Composición LR/ La Nación & Indian Army/AFP

Al menos 68 personas continúan desaparecidas una semana después de que un frente de agua helada arrasó un poblado del Himalaya indio y lo sepultó en lodo, informaron el martes las autoridades.

Adicionalmente, cuatro personas fueron reportadas como muertas, lo que eleva el saldo del desastre del 5 de agosto a más de 70 muertos.

Videos transmitidos por los sobrevivientes mostraron una corriente de agua lodosa que se llevaba edificios de apartamentos.

PUEDES VER: Aluvión en el Himalaya Indio deja cuatro muertos y más de 100 desaparecidos tras arrasar con una ciudad

lr.pe

Trabajo de búsqueda es cada vez más difícil después de la inundación en India

Autoridades de manejo de desastres indicaron que buscan cuerpos en las ruinas de la localidad turística de Dharali, en el estado de Uttarakhand.

Gambhir Singh Chauhan, de la Fuerza Nacional de Respuesta Nacional de Desastres, dijo que los perros rastreadores identificaron varios sitios donde habría cuerpos, pero que "al excavar sale agua de abajo".

Chauhan dijo que los equipos utilizan radares que penetran el suelo en la búsqueda.

PUEDES VER: India suspende compra de armas y aviones a Estados Unidos tras avalancha de aranceles del 50% de Trump

lr.pe

Más de 60 desaparecidos en las inundaciones en el Himalaya

Inicialmente, se reportaron 100 personas desaparecidas. El gobierno local ahora indica que hay 68 desaparecidos, 44 de ellos indios y 22 nepalíes.

Las inundaciones mortales y deslizamientos de tierra son comunes durante la temporada monzónica de junio a septiembre, pero los expertos dicen que el cambio climático aumenta su frecuencia y severidad.

Notas relacionadas
Colaboración con India y Plataforma de Pagos Minoristas: el nuevo impulso del BCRP a la digitalización financiera

Colaboración con India y Plataforma de Pagos Minoristas: el nuevo impulso del BCRP a la digitalización financiera

LEER MÁS
India suspende compra de armas y aviones a Estados Unidos tras avalancha de aranceles del 50% de Trump

India suspende compra de armas y aviones a Estados Unidos tras avalancha de aranceles del 50% de Trump

LEER MÁS
Aluvión en el Himalaya Indio deja cuatro muertos y más de 100 desaparecidos tras arrasar con una ciudad

Aluvión en el Himalaya Indio deja cuatro muertos y más de 100 desaparecidos tras arrasar con una ciudad

LEER MÁS
Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

Hogeweyk: el pueblo de Holanda donde personas con Alzheimer viven libres, sin dinero real y con enfermeros encubiertos

LEER MÁS
Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

Harrison Okene, el hombre que sobrevivió tres días bajo el mar dentro de un barco hundido a treinta metros de profundidad

LEER MÁS
Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

Los Robertson, la familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico tras planear un viaje alrededor del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Mujer iraní de 58 años mató a 11 de sus esposos para quedarse con sus riquezas: ahora puede enfrentar la pena de muerte

Mujer iraní de 58 años mató a 11 de sus esposos para quedarse con sus riquezas: ahora puede enfrentar la pena de muerte

LEER MÁS
Este es el político colombiano que fue el culpable de izar la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Nos robaron"

Este es el político colombiano que fue el culpable de izar la bandera de Colombia en Santa Rosa: "Nos robaron"

LEER MÁS
Colombia confirma la muerte de José Aldinever Sierra, presunto autor material de la muerte de Miguel Uribe

Colombia confirma la muerte de José Aldinever Sierra, presunto autor material de la muerte de Miguel Uribe

LEER MÁS
Mientras grababa un TikTok, influencer cayó de una altura de 5 metros y falleció: la trágica historia de Arina Glazunova

Mientras grababa un TikTok, influencer cayó de una altura de 5 metros y falleció: la trágica historia de Arina Glazunova

LEER MÁS
¿Quiénes son Diana Turbay y Miguel Uribe Londoño? Los padres del senador Miguel Uribe Turbay

¿Quiénes son Diana Turbay y Miguel Uribe Londoño? Los padres del senador Miguel Uribe Turbay

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Mundo

¿Quién es alias Chipi, el presunto líder detrás del asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay en Bogotá?

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

China inicia la construcción del "proyecto del siglo": una megapresa hidroeléctrica capaz de alterar la rotación de la Tierra

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota