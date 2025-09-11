HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Abuelita conmueve al proteger con su cuerpo a su nieta de 2 años durante explosión en México

Alicia Matías, de 49 años, se encuentra en estado crítico tras intentar salvar a su nieta de fuerte explosión de cisterna que transportaba gas en México. Ambas presentan graves quemaduras.

Tragedia en México. Estado crítico de abuela y nieta tras explosión de cisterna.
Tragedia en México. Estado crítico de abuela y nieta tras explosión de cisterna. | Foto: JefeVulcanoCova/El País

La explosión de un camión cisterna en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa de la ciudad de México, generó conmoción. Uno de los casos más conmovedores es el de una mujer que protegió con su cuerpo a su nieta de 2 años. El grave caso se registró el último miércoles 10 y dejó 3 fallecidos.

Abuelita protegió a su nieta de 2 años en explosión de camión cisterna

Se trata de Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien protegió a su nieta Azuleth de la explosión de un camión cisterna que transportaba gas. Devastadoras imágenes muestran cuando la mujer pide ayuda con la ropa quemada, mientras carga en brazos a la menor.

Tras ello, un policía se acerca y sostiene a la menor, que vestía una pijama azul. De esta forma, el agente policial abordó una motocicleta y llevó rápidamente a la pequeña a un centro de salud. Los gritos de ayuda del agente para que los choferes hicieran espacio fueron desgarradores: '¡Niño quemado!'. Todo quedó registrado en un impactante video.

¿Cuál es el estado de salud de la adulta mayor y su nieta?

Tras la viralización del caso de la adulta mayor, los familiares de la mujer revelaron que está siendo atendida por las fuertes quemaduras en todo el cuerpo. Así también, la menor se encuentra con observación médica. El estado es salud de ambas es crítico.

"Ahorita nos acaban de decir que está anestesiado todo su cuerpecito (de mi sobrina), pero tiene quemaduras en la cara, brazos y piernas", contó la hija de la mujer afectada a medios locales.

Agregó que el día del accidente su madre estaba trabajando como checadora (persona que controla los tiempos de una empresa de transportes) junto a la menor. "La niña estaba con ella, la estaba cuidando, ella es su abuelita. Estaba del otro lado, la explosión fue muy grande, tiene quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo. Mi mamá tiene 49, está en terapia intensiva, no sabemos más", contó la familiar a medios locales.

