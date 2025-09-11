HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Pasajera de bus graba el preciso momento de la explosión de camión de cisterna de gas en México

La joven pasajera, que permanecía dentro de un bus detenido en el puente de la Concordia, México, grabó el momento en que la enorme nube de gas que salía de un camión cisterna se prendió en llamas.

Una joven grabó el preciso instante que la nube de gas se prendió en llamas.
Una joven grabó el preciso instante que la nube de gas se prendió en llamas. | Foto: composición LR/TikTok/@aztecanoticias

La explosión de un camión de gas en Iztapalapa, Ciudad de México, ha dejado al menos seis personas fallecidas y más de 90 heridas, este miércoles 10 de septiembre. Según informaron las autoridades, el vehículo, que transportaba 49.500 litros de este combustible, se volcó cerca del Puente de la Concordia. El impacto provocó que una nube de gas se esparciera rápidamente cubriendo calles y pistas.

Sin embargo, el pánico se desató segundos después, cuando la densa nube de gas se prendió en llamas. El fuego avanzó con violencia y arrasó con todo a su paso. Una pasajera que se encontraba a bordo de un transporte público captó el preciso momento del fatal accidente. Afortunadamente, tanto ella como los demás ocupantes resultaron ilesos. El video rápidamente se viralizó en TikTok.

PUEDES VER: El trágico accidente de deflagración de gas en Villa El Salvador que dejó 34 muertos: chofer responsable de la tragedia no fue a prisión

lr.pe

Así fue el preciso momento de la explosión del camión de gas

El video publicado por la cuenta de TikTok @aztecanoticias se observa cómo una gran nube de gas se expandía por las calles cercanas al puente de la Concordia. Aunque intentó abrir las ventanas del bus para captar mejor el accidente, el fuego terminó por reemplazar la densa niebla.

El fuego alcanzó a varios buses que se encontraban detenidos en el puente, dando paso a un caótico escenario. "No, no, no, no" se le escucha gritar a la joven. Según la información, 18 vehículos resultaron afectados por la explosión.

PUEDES VER: Gran fuga de gas en límite de SJL con El Agustino alarma a ciudadanos: bomberos atienden la emergencia

lr.pe

Alcaldesa de la Ciudad de México se pronuncia tras fatal accidente

La alcaldesa Clara Brugada informó sobre las cifras actualizadas que dejó el fatal accidente. "Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas de los ingresados. Continuaremos de manera estricta con el apoyo médico a las víctimas de este hecho", explicó en una publicación.

