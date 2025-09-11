HOYSuscripcion LR Focus

México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, jueves 11 de septiembre

El dólar se cotiza en 18.59 pesos mexicanos el 11 de septiembre de 2025, manteniendo estabilidad en el mercado interbancario a pesar del entorno económico global.

Cotización del dólar en México hoy, 11 de septiembre, según Banco Azteca, BBVA y otras entidades financieras.
Cotización del dólar en México hoy, 11 de septiembre, según Banco Azteca, BBVA y otras entidades financieras.

El 11 de septiembre de 2025, el dólar se ubica en 18.59 pesos mexicanos, con un comportamiento estable pese al panorama económico mundial. No se esperan cambios importantes en el corto plazo.

Banco Azteca se mantiene como una de las instituciones financieras más confiables del país. En sus ventanillas, el dólar se compra en 18.24 pesos y se vende en 18.83, con una ligera variación frente al día anterior.

Precio del dólar en México hoy, jueves 11 de septiembre

El peso mexicano se encuentra en el precio de 18.59 pesos por dólar en el mercado interbancario, respaldado por el constante movimiento de divisas, un crecimiento económico creciente y un adecuado liderazgo por parte del Banco de México.

Expertos en economía consideran que la estabilidad del tipo de cambio se mantendrá si no se presentan complicaciones en países cercanos. Un analista de BBVA México atribuye este panorama favorable a la solidez interna y a un escenario internacional más predecible.

¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las variaciones en el valor del dólar entre distintas entidades financieras hacen indispensable su comparación para decisiones acertadas en el cambio de divisas. Este jueves 11 de septiembre se registraron las tarifas del dólar en los principales bancos de México.

  • Banco Azteca: compra en 17.55 pesos, venta en 19.04 pesos
  • Afirme: compra en 17.80 pesos, venta en 19.20 pesos
  • BBVA Bancomer: compra en 17.74 pesos, venta en 18.87 pesos
  • Banorte: compra en 17.58 pesos, venta en 19.00 pesos
  • Bank of America: compra en 17.6678 pesos, venta en 19.7239 pesos

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El cambio del dólar en México es influenciada directamente por la tasa de interés del Banco de México y el aumento de las remesas, lo que eleva la demanda de la moneda nacional y contribuye a la constante estabilidad económica.

La cotización del peso frente al dólar también es afectado por la economía de EEUU, los precios del petróleo, la inflación, la especulación financiera y hechos geopolíticos, conformando un entorno global complicado.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

Contar con acceso a un celular con internet es fundamental para mantenerse al tanto de los cambios en la economía nacional. Por eso, es importante apoyarse en fuentes confiables y con datos actualizados.

  • Sitio oficial del Banco de México (Banxico): proporciona la tasa de referencia oficial.
  • Aplicaciones móviles de bancos como BBVA, Banco Azteca y Citibanamex: permiten consultar los valores actuales.
  • Portales financieros especializados como Bloomberg, Investing, El Economista y Reuters: ofrecen no solo los valores, sino también análisis y proyecciones.
