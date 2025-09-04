María Zajárova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, criticó enérgicamente la presión ejercida por Estados Unidos sobre Venezuela, calificando “totalmente inaceptable”. En sus declaraciones, Zajárova subrayó que las acciones de Occidente, que buscan influir en países que desean aplicar sus propias políticas nacionales, representan una forma de intervención que va en contra del principio de soberanía.

"Fíjense cuántas veces Venezuela ha celebrado elecciones democráticas y cuántas veces estas elecciones no han sido reconocidas por Occidente, cuántas veces Occidente ha impuesto nuevas y nuevas exigencias para la celebración de elecciones […] simplemente porque no le convenía el resultado de las elecciones celebradas", dijo durante una conferencia de prensa.

"Lamentablemente, la situación se está agravando"

Según Zajárova, esta presión no solo agrava la situación interna de Venezuela, sino que también genera amenazas significativas para la seguridad regional y global. En este sentido, advirtió que las acciones de Estados Unidos podrían tener repercusiones más allá de las fronteras de Venezuela, afectando la estabilidad en América Latina y creando un ambiente de inseguridad internacional.

La portavoz explica que esta presión externa está contribuyendo al deterioro de la situación interna de Venezuela, una situación que considera cada vez más inaceptable. Además, advirtió que las medidas coercitivas no solo agravan la crisis dentro de Venezuela, sino que también representan una amenaza creciente para la seguridad regional e internacional.

"Lamentablemente, la situación se está agravando, agravando de manera inadmisible", apuntó, concluyendo que esto crea amenazas tanto a la seguridad regional, como a la seguridad general.

Acciones de Estados Unidos en medio de tensiones con Venezuela

El pasado 2 de septiembre la Armada de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque aéreo contra una embarcación proveniente de Venezuela, presuntamente vinculada al grupo criminal Tren de Aragua, en el mar Caribe. El presidente Donald Trump confirmó la operación, indicando que la nave transportaba drogas ilegales con destino a Estados Unidos y que el ataque resultó en la muerte de 11 personas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la acción, calificándola de "ataque letal" contra una organización designada como narcoterrorista. El gobierno venezolano, por su parte, cuestionó la autenticidad del video del ataque, sugiriendo que podría haber sido generado por inteligencia artificial.

La operación se produce en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que incluye el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe y el aumento de la recompensa por la captura del presidente Nicolás Maduro a 50 millones de dólares.

¿Cuáles son las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela?

Hasta el momento, Trump ordenó el traslado de tres destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke (USS Jason Dunham, USS Sampson y USS Gravely), una escuadra anfibia adicional (USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale), además del USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque nuclear. Asimismo, habría ordenado el traslado de un total de 4,500 efectivos, incluidos 2,200 marines.

Mientras tanto, en respuesta, el régimen de Maduro movilizó a más de 4.5 millones de milicianos, además de realizar amenazas que indican que "no la toca nadie". Maduro afirmó también que el sistema de defensa venezolano ha sido "sometido a un proceso intenso de aceleración y reorganización dinámica" y que "está desplegado" las "24 horas" del día "con su capacidad de combate y lucha armada".