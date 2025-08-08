HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Tren a toda velocidad destroza una furgoneta que intentaba cruzar riel y conductor se salva de milagro en Polonia

Cámara de seguridad muestran el impacto de un tren contra una furgoneta de reparto en las afueras de Cracovia, en Polonia. El incidente se ha vuelto viral en redes sociales.

Tren a toda velocidad destrozó furgoneta que intentaba cruzar riel en Polonia.
Tren a toda velocidad destrozó furgoneta que intentaba cruzar riel en Polonia. | Małopolska Policja

Un impactante accidente ocurrido en Polonia, captado por cámaras de seguridad y que rápidamente se volvió viral en las redes sociales, muestra el preciso instante en que una furgoneta es embestida por un tren en plena vía.

A pesar de la violencia del choque, que dejó el vehículo completamente destrozado, el conductor tuvo una increíble fortuna y logró salir ileso del siniestro.

lr.pe

Tren arrolla una furgoneta que intentaba cruzar riel en Polonia

Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que un tren de pasajeros chocó contra una furgoneta de reparto en un paso a nivel de Wola Filipowska, en las afueras de Cracovia, Polonia. El vehículo había quedado atrapado en las vías, a pesar de que el semáforo estaba en rojo.

En el video se observa cómo el conductor, al parecer, ignoró la señal y trató de atravesar el cruce cuando las barreras ya se habían levantado, pero terminó bloqueado justo sobre las vías. A medida que el tren se acercaba a gran velocidad, el conductor intentó maniobrar marcha atrás para mover la furgoneta y despejar el paso.

Mientras tanto, el maquinista del tren, preocupado por lo que sucedía, tocaba insistentemente la bocina para advertir sobre el peligro. Sin embargo, no pudo evitar la colisión: el tren impactó violentamente contra la parte trasera de la furgoneta, que fue lanzada a una zanja al costado de las vías. Afortunadamente, aunque el impacto destrozó la parte trasera del vehículo, no se reportaron víctimas mortales.

lr.pe

Autoridades investigan incidente entre furgoneta y tren en Polonia

La policía local señaló que, según los primeros hallazgos de la investigación, el conductor violó las normas de tráfico al intentar cruzar el paso a nivel cuando las luces rojas estaban encendidas.

Testigos del accidente aseguraron que el tren, que llevaba una gran cantidad de pasajeros, pudo haber causado daños mucho mayores si no hubiera sido por la rápida reacción del conductor, quien, al maniobrar a tiempo, evitó que el impacto fuera directo en la cabina del vehículo.

Por su parte, las autoridades ferroviarias de Polonia recordaron la importancia de respetar las señales en los cruces, subrayando que muchos de estos accidentes podrían evitarse si se siguen adecuadamente los protocolos de seguridad. El caso sigue siendo investigado para determinar si existen cargos por conducción temeraria.

