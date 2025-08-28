Un trágico accidente aéreo conmocionó a Polonia este jueves cuando un caza F-16 de la Fuerza Aérea se estrelló durante los ensayos de un espectáculo aéreo en Radom, al centro del país. El piloto, quien pertenecía a la 31.ª Base Aérea Táctica cerca de Poznan, perdió la vida en el impacto, según lo confirmó el Ejército.

El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, se trasladó al lugar y rindió homenaje al militar fallecido. "Un piloto del Ejército polaco ha perdido la vida en el accidente de un F-16. Fue un oficial que siempre sirvió a su país con dedicación y valentía. Rindo homenaje a su memoria", escribió en X tras llegar a la zona del siniestro.

PUEDES VER: Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

¿Qué ocurrió con el caza F-16 durante los ensayos del espectáculo aéreo?

Medios locales captaron el momento exacto en que el avión realizaba una maniobra acrobática de giro en barril antes de caer contra la pista. El caza, envuelto en llamas, se deslizó varios metros hasta quedar completamente destruido. El accidente ocurrió alrededor de las 19:30, hora local, dañando la pista y forzando la cancelación del espectáculo aéreo de Radom, que habitualmente atrae a miles de personas y estaba programado para el fin de semana.

Según el Mando General de las Fuerzas Armadas, el avión pertenecía a la 31.ª Base Aérea Táctica y no dejó víctimas entre los transeúntes. En un comunicado, la institución aseguró que “las operaciones de rescate se iniciaron de inmediato en el lugar del accidente”, aunque lamentablemente no pudieron salvar al piloto.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente?

Las autoridades polacas han comenzado una investigación a fondo para esclarecer las causas del siniestro. Aunque aún no se ha definido si se trató de un fallo técnico o un error en la maniobra, el Ejército confirmó que se revisarán los protocolos de seguridad en futuras exhibiciones aéreas.

El presidente Karol Nawrocki y el primer ministro Donald Tusk también expresaron sus condolencias. “¡Honremos su memoria!” declaró Tusk al referirse al oficial fallecido. Kosiniak-Kamysz destacó que esta es “una gran pérdida para la Fuerza Aérea y para todo el Ejército polaco”. Este accidente, que afortunadamente no dejó víctimas en tierra, subraya los riesgos inherentes a las exhibiciones aéreas de alta complejidad.