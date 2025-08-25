Arqueólogos descubren la tumba de un caballero medieval del siglo XIII bajo una heladería en Polonia

Según detalles publicados en Live Science, la lápida tallada, la figura que más impresionó en el descubrimiento en Polonia. Foto: Composición LR/Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków .

Arqueólogos en Polonia descubrieron la tumba de un caballero medieval bajo una heladería en la ciudad costera de Gdansk. "Descubrimos una gran losa funeraria de piedra caliza tallada con la imagen de un caballero con armadura de malla", reveló Sykwia Kurzynska, arqueóloga de ArcheoScan y codirectora de la excavación, a Live Science mediante correo electrónico.

Según el mismo medio, la tumba, que data preliminarmente entre finales del siglo XIII o principios del XVI, tiene una rara talla que probablemente representa al propio caballero. Esta losa tallada es lo que hace que este descubrimiento sea poco común, ya que en la Polonia medieval "solo unas pocas presentaban imágenes del difunto", explicó la arqueóloga.

¿Cuáles son los detalles del descubrimiento en Polonia?

El monumento fue encontrado por Kurzynska y su equipo en el centro histórico de Gdansk, mientras excavaban los terrenos de una fortaleza utilizada entre los siglos XI y XIV. Además, dentro de los restos se encontraban los vestigios de un castillo, una iglesia y un cementerio.

la lápida tallada, la figura que más impresionó en el descubrimiento en Polonia, mide unos 150 centímetros de largo y está hecha de piedra caliza importada de Gotland, Suecia. El diseño de la losa muestra a un hombre de pie con armadura completa, sosteniendo una espada y un escudo, y sorprende por el grado de conservación en que se encuentra.

"Dado que fue hecha de piedra caliza blanda y permaneció enterrada durante siglos", dijo Kurzynska, "la conservación de la losa es notable: la talla, la armadura y el escudo aún están bien definidos". Cabe señalar que debajo de esta losa, el equipo de ArcheoScan logró encontrar un esqueleto masculino bien conservado tras una excavación profunda, aunque sin ningún ajuar funerario.

¿De quién era el cuerpo encontrado debajo de la losa tallada?

"Toda la evidencia sugiere que la persona conmemorada era de alta posición social, probablemente un caballero o alguien que desempeñaba una función militar", afirmó Kurzynska. Por otra parte, aunque la fecha y el lugar de esta tumba coincide con el auge de los Caballeros Teutónicos, los investigadores no han descubierto inscripciones o símbolos que lo vincule de manera concreta con esta orden.

La especialista explicó para Live Science que este descubrimiento representa "un vínculo directo con los años de formación de la ciudad y ofrece una visión poco común de las vidas y los entierros de su élite medieval". Según el artículo publicado por el medio, se vienen realizando análisis químicos y genéticos de los huesos con la finalidad de comprender quién era este hombre y cuál era su vida.

"También planeamos crear una reconstrucción facial basada en el cráneo", dijo Kurzyńska, para descubrir cómo era en vida el caballero, al que el público ha apodado "Lancelot de Gdansk".