HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     
Ciencia

Arqueólogos descubren la tumba de un caballero medieval del siglo XIII bajo una heladería en Polonia

La losa, que data de entre finales del siglo XIII y principios del XVI, muestra la imagen de un caballero en armadura, un hallazgo poco común en la Polonia medieval.

Según detalles publicados en Live Science, la lápida tallada, la figura que más impresionó en el descubrimiento en Polonia. Foto: Composición LR/Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków .
Según detalles publicados en Live Science, la lápida tallada, la figura que más impresionó en el descubrimiento en Polonia. Foto: Composición LR/Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków .

Arqueólogos en Polonia descubrieron la tumba de un caballero medieval bajo una heladería en la ciudad costera de Gdansk. "Descubrimos una gran losa funeraria de piedra caliza tallada con la imagen de un caballero con armadura de malla", reveló Sykwia Kurzynska, arqueóloga de ArcheoScan y codirectora de la excavación, a Live Science mediante correo electrónico.

Según el mismo medio, la tumba, que data preliminarmente entre finales del siglo XIII o principios del XVI, tiene una rara talla que probablemente representa al propio caballero. Esta losa tallada es lo que hace que este descubrimiento sea poco común, ya que en la Polonia medieval "solo unas pocas presentaban imágenes del difunto", explicó la arqueóloga.

¿Cuáles son los detalles del descubrimiento en Polonia?

El monumento fue encontrado por Kurzynska y su equipo en el centro histórico de Gdansk, mientras excavaban los terrenos de una fortaleza utilizada entre los siglos XI y XIV. Además, dentro de los restos se encontraban los vestigios de un castillo, una iglesia y un cementerio.

Según detalles publicados en Live Science, la lápida tallada, la figura que más impresionó en el descubrimiento en Polonia, mide unos 150 centímetros de largo y está hecha de piedra caliza importada de Gotland, Suecia. El diseño de la losa muestra a un hombre de pie con armadura completa, sosteniendo una espada y un escudo, y sorprende por el grado de conservación en que se encuentra.

"Dado que fue hecha de piedra caliza blanda y permaneció enterrada durante siglos", dijo Kurzynska, "la conservación de la losa es notable: la talla, la armadura y el escudo aún están bien definidos". Cabe señalar que debajo de esta losa, el equipo de ArcheoScan logró encontrar un esqueleto masculino bien conservado tras una excavación profunda, aunque sin ningún ajuar funerario.

¿De quién era el cuerpo encontrado debajo de la losa tallada?

"Toda la evidencia sugiere que la persona conmemorada era de alta posición social, probablemente un caballero o alguien que desempeñaba una función militar", afirmó Kurzynska. Por otra parte, aunque la fecha y el lugar de esta tumba coincide con el auge de los Caballeros Teutónicos, los investigadores no han descubierto inscripciones o símbolos que lo vincule de manera concreta con esta orden.

La especialista explicó para Live Science que este descubrimiento representa "un vínculo directo con los años de formación de la ciudad y ofrece una visión poco común de las vidas y los entierros de su élite medieval". Según el artículo publicado por el medio, se vienen realizando análisis químicos y genéticos de los huesos con la finalidad de comprender quién era este hombre y cuál era su vida.

"También planeamos crear una reconstrucción facial basada en el cráneo", dijo Kurzyńska, para descubrir cómo era en vida el caballero, al que el público ha apodado "Lancelot de Gdansk".

Notas relacionadas
Arqueólogos italianos hallan estatua de 3.000 años con huellas “frescas” que desconciertan a la ciencia

Arqueólogos italianos hallan estatua de 3.000 años con huellas “frescas” que desconciertan a la ciencia

LEER MÁS
Arqueólogos revelan sorprendente pozo de guerreros torturados en Francia con 6.000 años de historia

Arqueólogos revelan sorprendente pozo de guerreros torturados en Francia con 6.000 años de historia

LEER MÁS
No es neandertal ni humano: un cráneo de hace 300.000 años encontrado en Grecia pertenecería a una especie desconocida

No es neandertal ni humano: un cráneo de hace 300.000 años encontrado en Grecia pertenecería a una especie desconocida

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Científicos revelan el mejor ejercicio antes de irse a dormir que mejora el sueño al máximo

Científicos revelan el mejor ejercicio antes de irse a dormir que mejora el sueño al máximo

LEER MÁS
Sin pastillas ni cirugía: científicos descubren una forma fácil de aliviar el dolor de rodilla

Sin pastillas ni cirugía: científicos descubren una forma fácil de aliviar el dolor de rodilla

LEER MÁS
Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

LEER MÁS
El lácteo con más proteínas que la leche y el queso: refuerza el sistema inmune y ayuda a controlar el peso

El lácteo con más proteínas que la leche y el queso: refuerza el sistema inmune y ayuda a controlar el peso

LEER MÁS
Investigación científica revelaría la razón por la que los tiburones megalodones se extinguieron hace millones de años

Investigación científica revelaría la razón por la que los tiburones megalodones se extinguieron hace millones de años

LEER MÁS
Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

Estudio de Harvard revela cuál es el arrepentimiento más común de las mujeres en su vejez

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Kino Táchira de HOY, 25 de agosto 2025: resultados del sorteo 104, números ganadores de la lotería y premio mayor en Venezuela

RMP alerta sobre nuevo rol de Santiváñez en el Minjusdh: “Es el asesor legal de la presidenta”

Pagos MPPE información HOY, 25 de agosto: monto fijo del Bono de Guerra para docentes y subsidios del Ministerio de Educación

Ciencia

Escuchar música lenta disminuye el estrés, según neurofisiólogo de la Universidad de Santiago: "Los ritmos más pausados tienen mejores efectos en el ritmo cardíaco”

Científicos descubren que un edulcorante habitual podría afectar un tratamiento clave contra el cáncer

Científicos revelan el mejor ejercicio antes de irse a dormir que mejora el sueño al máximo

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

RMP alerta sobre nuevo rol de Santiváñez en el Minjusdh: “Es el asesor legal de la presidenta”

Martín Vizcarra tras ser trasladado al penal Ancón II: "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar"

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota