Mundo

Israel quiere crear una "zona humanitaria" para los habitantes que huyen de Ciudad de Gaza

El ejército de Israel estaría preparando una ofensiva para apoderarse de Ciudad de Gaza, el último bastión de Hamas. Por ello, planea crear una zona humanitaria destinada a acoger a palestinos civiles.

La zona humanitaria podría albergar a aproximadamente un millón de ciudadanos palestinos.
La zona humanitaria podría albergar a aproximadamente un millón de ciudadanos palestinos. | Foto: AFP

Durante una rueda de prensa, un alto responsable militar de Israel aseguró que contemplan crear una zona humanitaria en la Franja de Gaza, con el objetivo de acoger al "millón de palestinos" que podrían huir de Ciudad de Gaza, amenazada por una ofensiva de gran envergadura.

De acuerdo a estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aproximadamente un millón de personas corresponde a la población actual del gobernadorato de Gaza (norte), que incluye Ciudad de Gaza y sus alrededores.

lr.pe

El ejército israelí, que controla el 75% de la Franja de Gaza, estaría preparando una ofensiva para apoderarse de Ciudad de Gaza, que sería el último gran bastión de Hamás en el territorio palestino.

En la actualidad, Ciudad de Gaza es la urbe más grande del territorio palestino, donde el ejército israelí lleva a cabo una ofensiva devastadora en represalia por un ataque sin precedentes del movimiento islamista Hamás ocurrido el 7 de octubre de 2023.

"En los últimos días hemos observado un movimiento de unas 70.000 personas que se dirigen del norte hacia el sur del territorio", declaró este alto responsable del Cogat, organismo del ministerio de Defensa, que supervisa asuntos civiles en los territorios palestinos. Asimismo, precisó que las autoridades esperan que un millón de personas llegue al sur.

"Queremos identificar una zona humanitaria que se situaría en un perímetro desde los campos del centro hasta Al Mawassi (sur) y en el este del territorio. Será anunciada en los próximos días. No hemos pedido formalmente a la gente que se desplace. Ellos escuchan que el ejército lanzará una ofensiva y huyen", señaló.

