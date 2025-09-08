Francia: anestesista acusado de envenenar intencionalmente a 30 pacientes podría enfrentar cadena perpetua

Un anestesista llamado Frédéric Péchier podría ser condenado a cadena perpetua por haber envenenado intencionalmente a 30 pacientes, de los cuales 12 murieron. Durante su comparecencia, el médico de 53 años aseguró que no es responsable del ‘sufrimiento’ de los denunciantes ni del dolor de las familias de los fallecidos.

En la actualidad, el anestesista francés enfrenta un juicio ante un tribunal de Besanzón que se prolongará hasta mediados de diciembre y que pone fin a una investigación iniciada en 2017, la cual causó gran sorpresa en la comunidad médica. A continuación, vamos a brindarte todos los detalles de este impactante caso.

¿De qué se le acusa?

Frédéric Péchier, quien trabajó como anestesiólogo en dos clínicas de Besanzón, en el este de Francia, es acusado de provocar, de manera intencional, paros cardíacos para demostrar sus habilidades de reanimación y desacreditar a sus compañeros.

De los 70 informes médicos examinados, llegan a juicio los casos de 30 pacientes que sufrieron paros cardíacos durante operaciones en la Clínica Saint-Vincent y la Policlínica Franche-Comté, los cuáles se realizaron entre 2008 y 2017.

Los investigadores sospechan que Péchier manipuló bolsas de anestesia de sus colegas para crear emergencias en el quirófano, en las que pudiera intervenir y presumir de sus supuestos talentos de reanimación.

"Se le acusa de envenenar pacientes sanos para dañar a colegas con los que estaba en conflicto. Péchier era el primero en responder cuando ocurría un paro cardíaco", señaló el fiscal Étienne Manteaux.

De acuerdo a Manteaux, la investigación comenzó en 2017, después de que una mujer de 36 años sufriera un paro cardíaco durante una operación. Las sospechas recayeron rápidamente sobre el acusado.

Podría ser condenado a cadena perpétua

El acusado sostiene que la mayoría de los envenenamientos fueron consecuencia de ‘errores médicos’ cometidos por sus compañeros. De los 30 pacientes afectados, 12 murieron y tenían edades que iban desde los 4 hasta los 89 años.

Péchier, quien niega las acusaciones, fue recibido a su llegada al tribunal por allegados, quienes gritaban "¡Vamos, Frédo!". En una entrevista brindada poco antes de su comparecencia, aseguró que tenía argumentos fuertes para defender su inocencia y que no era responsable del sufrimiento de sus víctimas y familias.

"Es muy fácil acusar a las personas, es más difícil probar las cosas", declaró su abogado Randall Schwerdorffer, que pedirá la absolución.

No obstante, de ser hallado culpable, Frédéric Péchier, padre de tres hijos, podría ser condenado a cadena perpetua, aunque por el momento comparece en libertad bajo medidas de control judicial.

"He esperado esto durante 17 años", dijo Amandine Iehlen, cuyo padre de 53 años murió de un paro cardíaco durante una cirugía de riñón en 2008. Una autopsia reveló una sobredosis de lidocaína, un anestésico local.

Péchier dejó de ejercer en 2017, pero en 2023 recibió autorización para volver a trabajar con la condición de no tener contacto con pacientes. Mientras muchos de sus colegas lo describen como un ‘anestesista estrella’, otros lo califican de arrogante y manipulador.