Los habitantes de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, acuden este domingo 7 de septiembre a las urnas para definir la renovación de 92 bancas legislativas en una elección que funciona como termómetro clave de la política nacional. El presidente Javier Milei pone a prueba el apoyo a su gestión en el distrito más populoso del país, gobernado por el opositor Axel Kicillof, en medio de un clima económico volátil marcado por la alta inflación y la presión sobre el dólar. Estos comicios, que concentran el 40% del padrón electoral argentino, anticipan el escenario para las legislativas nacionales de octubre y podrían alterar la correlación de fuerzas en el Congreso, donde el oficialismo enfrenta resistencias a su agenda de reformas.

La elección en la provincia de Buenos Aires ocurre en un contexto complejo para el Gobierno nacional, que llega a la cita electoral afectado por un escándalo de presunta corrupción en la agencia de Discapacidad que involucra a personas del entorno cercano a la hermana del Presidente, Karina Milei. Además, cuatro días antes de los comicios, el Congreso nacional infligió un revés al Ejecutivo al revertir por primera vez un veto presidencial, dejando firme una ley que asigna más fondos para personas con discapacidad.

Elecciones legislativas en Buenos Aires 2025, en vivo: así van los comicios 10:32 Colocan gigantografía de Pablo Grillo, periodista atacado durante protestas en Argentina La escuela Nº 45 “Luis Piedrabuena” de Remedios de Escalada amaneció este domingo con una enorme imagen de Pablo Grillo frente a su entrada, recordando al fotógrafo que permanece internado en terapia intensiva tras recibir el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la represión a la marcha de jubilados en marzo. La gigantografía fue colocada en el lugar donde Grillo debía votar, convirtiéndose en un gesto simbólico que recordó su ausencia y visibilizó el reclamo por justicia en plena jornada electoral. 10:24 Karina Milei votó en Vicente López bajo fuerte custodia y sin declaraciones La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, llegó a sufragar este mediodía en una escuela de Vicente López, escoltada por personal de la Casa Militar de la Nación. Su presencia generó expectativa en el lugar en medio del clima electoral. La hermana del presidente Javier Milei ingresó directamente al establecimiento sin realizar declaraciones a la prensa antes de emitir su voto, manteniendo el hermetismo que la caracteriza en sus apariciones públicas. 10:19 Escándalo por audios irrumpe en elecciones de Buenos Aires con mensaje anónimo a Karina Milei El caso de los presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad volvió a colarse en la campaña porteña. En la escuela donde vota Karina Milei, hermana del presidente, alguien escribió con birome “3%” sobre el padrón electoral exhibido en la entrada, una clara alusión a los audios filtrados de Diego Spagnuolo, exjefe de la Andis, donde se mencionan porcentajes de coimas. La intervención se produjo en el Instituto Pedro Poveda, en Vicente López, y refleja cómo el escándalo trascendió el ámbito político para convertirse en consigna en estadios de fútbol y ahora también en la escena electoral. En las grabaciones, Spagnuolo vinculaba a Eduardo “Lule” Menem, hombre de confianza de Karina Milei, con un supuesto esquema de corrupción y sobreprecios en el organismo.

¿Dónde votar en las elecciones de la provincia de Buenos Aires 2025?: cómo consultar el padrón electoral

Los ciudadanos habilitados para sufragar en la provincia de Buenos Aires deben verificar su lugar de votación en el padrón definitivo. La consulta se realiza a través del sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense, ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) y género tal como figura en el documento. El organismo electoral provincial es el encargado de administrar todo el proceso, definir las escuelas que funcionarán como colegios electorales y resolver cualquier impugnación o reclamo relacionado con el padrón.

El voto es obligatorio para los argentinos entre 18 y 69 años que figuren en el padrón electoral provincial. Los jóvenes de 16 y 17 años tienen el voto optativo, al igual que los mayores de 70. Los comicios se desarrollarán entre las 8.00 a. m. y las 6.00 p.m. , aunque quienes se encuentren en fila a la hora de cierre podrán ejercer su derecho. La ley provincial establece inhabilitaciones para votar que incluyen a personas declaradas incapaces por la justicia civil, condenadas por delitos dolosos o con prisión preventiva en causas penales.

Javier Milei vs Axel Kicillof: La batalla por el distrito clave en las legislativas

La pulseada electoral en la provincia de Buenos Aires representa un duelo directo entre el proyecto del presidente Javier Milei y la fuerza del peronismo liderado por el gobernador Axel Kicillof y la expresidenta Cristina Kirchner. El oficialismo nacional, a través de La Libertad Avanza que absorbió al PRO de Mauricio Macri, busca ampliar su escasa representación actual de apenas 12 bancas en la legislatura provincial. El peronismo, por su parte, logró una unidad trabajosa a pesar de sus fisuras internas y apela a mantener su dominio en el territorio que aporta más del 30% del PIB nacional.

El banco de inversión JP Morgan anticipó que los resultados tendrán un impacto inmediato en la economía. En su escenario base, prevé una victoria ajustada del oficialismo o del peronismo con una diferencia menor a 5 puntos, lo que reduciría la prima de riesgo político y aliviaría la presión sobre el dólar. Un triunfo abrumador del kirchnerismo, que el banco considera menos probable, generaría inestabilidad cambiaria, forzaría al Banco Central a vender reservas y mantendría las tasas de interés en niveles altos, con un efecto negativo sobre la actividad económica y las cuentas fiscales.