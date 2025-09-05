HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Chile firma acuerdo para explotar litio: es clave para fabricación de baterías de autos y artículos electrónicos

El presidente de Chile, Gabriel Boric, recalcó que el acuerdo finalizará el año 2060 y va a generar más de 15.000 millones de dólares para el país.

Chile es el segundo productor mundial de litio.
Chile es el segundo productor mundial de litio. | Foto: AFP

El presidente de Chile, Gabriel Boric, acaba de firmar el primer Contrato Especial de Operación de Litio (Ceol) para la explotación de tres salares en el norte del país, que será desarrollada junto a la minera anglo-australiana Rio Tinto.

Chile, el segundo productor mundial de litio, tiene una de las mayores reservas mundiales de este mineral clave para la transición energética usado para la fabricación de baterías de autos eléctricos y artículos electrónicos.

lr.pe

¿En qué consiste el proyecto?

Con la firma del proyecto Salares Altoandinos, la Empresa Nacional de Minería (Enami) consolida su alianza con Rio Tinto, el segundo mayor grupo minero del mundo, que invertirá unos 3.425 millones de dólares y tendrá una participación del 51%.

"Le estamos dando una buena noticia al país", señaló el presidente Gabriel Boric, cuyo gobierno puso en marcha la Estrategia Nacional del Litio para ampliar la producción nacional de este metal.

El proyecto comprende la explotación de tres salares: Aguilar, La Isla y Grande, ubicados en la región de Atacama, a unos 800 km al norte de Santiago.

Se trata de la segunda asociación de esta minera en Chile para explotar litio, tras el acuerdo que cerró con la cuprífera estatal Codelco para trabajar en Maricunga, el salar con la segunda mayor concentración de litio conocida en el mundo.

El primer lugar lo tiene el salar de Atacama, también en el norte chileno, donde se extrae todo el litio que hoy exporta el país.

lr.pe

¿Cuándo entrará en operaciones?

Enami espera que el proyecto Salares Altoandinos entre en operaciones en 2032 y extraiga hasta 75.000 toneladas al año de carbonato de litio.

Será diseñado con tecnología de extracción directa, diferente a la de evaporación en piscinas de salmuera que se usa hoy en la mayoría de los salares. Con esta nueva tecnología se utilizará apenas el 1% del terreno del que requiere la técnica tradicional.

También utilizará mucha menos agua. Iván Mlynarz, vicepresidente ejecutivo de Enami, reveló que el proyecto consumirá 38 metros cúbicos por tonelada, frente a los entre 1.300 y 2.000 m3 por tonelada que se usaban anteriormente.

El presidente chileno recalcó que el contrato con Rio Tinto finalizará en 2060 y durante todo su ciclo de vida se estima va a generar más de 15.000 millones de dólares para el país.

