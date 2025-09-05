Leo, quien forma parte del espectro autista, es un niño natural de Chile que, hasta los 4 años, no hablaba. Debido a esto, su familia pensó que podría ser sordo, pero no era el caso. El menor comenzó a hablar solo en inglés, sin que nadie se lo haya enseñado. Sus primeras palabras fueron "green" (verde) y "yellow" (amarillo), mientras observaba dos cubos que tenían esos colores durante unas pruebas auditivas.

Aunque Leo mencionó que no sabe cómo aprendió inglés, descartando así que haya sido a través de la música o la televisión, su madre explicó que "para nosotros siempre fue muy raro que él hablara otro idioma, porque nosotros no hablamos inglés".

"Solamente tenemos el inglés básico de colegios y cosas así, entonces no sé de dónde. Siempre lo escuché frasear, siempre pensamos que era sordomudo, que eso fue el inicio de toda la búsqueda. Ni siquiera sé cómo explicarlo", comentó Susana, la madre de Leo, quien añadió que nunca habían viajado a ningún lugar donde él pudiera haber aprendido el idioma.

Casos como el de Leo son muy extraños, pues solo hay tres en el mundo, y el de él es el único documentado en Sudamérica. Hoy en día, el menor habla algo de español, aunque su madre señala que lo hace de la misma manera en que lo haría una persona que habla inglés al intentar comunicarse en español. Un caso increíble de bilingüismo.

"Hicimos exámenes auditivos para descartar todo eso y en una sesión él dice dos colores y eran en inglés. Yo nunca había escuchado su timbre de voz. Como mamá era frustrante el que no te hablara, el que si yo le preguntaba si quería leche, nada de eso existía en nuestras vidas", agregó Susana al medio Teletrece.

La habilidad tan peculiar de Leo motivó a su familia a sumergirse en el aprendizaje de un nuevo idioma para poder comunicarse con él. Sin embargo, cuando la barrera del idioma se hace presente, recurren al traductor de su teléfono, lo que les da las pocas oportunidades para hablar en español con el menor.

"Puede ser un poco loco lo que te voy a decir. Cuando a veces estoy un poco molesta, porque como él habla este idioma que no es el mío, le digo yo: 'Pero cómo aprendes así, por qué no aprendes español'". "Es que Jesús me lo regaló", fue la respuesta de Leo. "Sabes que cuando me dice eso, yo dejé de preguntarle, porque siento que de verdad hay algo ahí", reconoció su mamá.

¿Cómo se explica que Leo hable español sin que nadie se lo enseñase?

El encargado de investigar este caso es el doctor Adolfo García, quien trabaja como investigador en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago y dirige el Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, en Argentina. Nuestro interés surgió de la incredulidad, para ser sinceros. No teníamos registro de que esto pudiera suceder y fue esa curiosidad la que nos acercó a Leito y a su familia", señaló el especialista.

Sobre lo que dice la ciencia, aclaró que "lo que nosotros podemos hacer es describir lo que está sucediendo; las explicaciones son materia más de especulación, de hipótesis a las que uno puede llegar. Entonces hay que separar lo que es la descripción objetiva científica de él, las habilidades que efectivamente tiene Leo, y su causa". En este contexto, enfatizó que "lo primero que descubrimos es que los niños y niñas que están dentro del espectro autista, es muy común encontrar habilidades elevadas".