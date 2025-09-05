HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Betssy Chávez llevará proceso en libertad
Betssy Chávez llevará proceso en libertad     Betssy Chávez llevará proceso en libertad     Betssy Chávez llevará proceso en libertad     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

El curioso caso del niño chileno que sabe hablar inglés sin que nadie se lo haya enseñado: es el primero en Sudamérica

Leo es un niño de Chile que comenzó a hablar solo en inglés a partir de los 4 años. Su familia comentó que sus primeras palabras en dicho idioma fueron "green" y "yellow".

Niño chileno sabe hablar solo en inglés sin que nadie se lo haya enseñado.
Niño chileno sabe hablar solo en inglés sin que nadie se lo haya enseñado. | Freepik

Leo, quien forma parte del espectro autista, es un niño natural de Chile que, hasta los 4 años, no hablaba. Debido a esto, su familia pensó que podría ser sordo, pero no era el caso. El menor comenzó a hablar solo en inglés, sin que nadie se lo haya enseñado. Sus primeras palabras fueron "green" (verde) y "yellow" (amarillo), mientras observaba dos cubos que tenían esos colores durante unas pruebas auditivas.

Aunque Leo mencionó que no sabe cómo aprendió inglés, descartando así que haya sido a través de la música o la televisión, su madre explicó que "para nosotros siempre fue muy raro que él hablara otro idioma, porque nosotros no hablamos inglés". 

PUEDES VER: Gabriel Boric advierte que "la democracia está siendo socavada" en Estados Unidos ante presión al museo Smithsonian

lr.pe

Niño chileno solo sabe hablar inglés sin que nadie se lo haya enseñado

"Solamente tenemos el inglés básico de colegios y cosas así, entonces no sé de dónde. Siempre lo escuché frasear, siempre pensamos que era sordomudo, que eso fue el inicio de toda la búsqueda. Ni siquiera sé cómo explicarlo", comentó Susana, la madre de Leo, quien añadió que nunca habían viajado a ningún lugar donde él pudiera haber aprendido el idioma.

Casos como el de Leo son muy extraños, pues solo hay tres en el mundo, y el de él es el único documentado en Sudamérica. Hoy en día, el menor habla algo de español, aunque su madre señala que lo hace de la misma manera en que lo haría una persona que habla inglés al intentar comunicarse en español. Un caso increíble de bilingüismo.

"Hicimos exámenes auditivos para descartar todo eso y en una sesión él dice dos colores y eran en inglés. Yo nunca había escuchado su timbre de voz. Como mamá era frustrante el que no te hablara, el que si yo le preguntaba si quería leche, nada de eso existía en nuestras vidas", agregó Susana al medio Teletrece.

PUEDES VER: Chilena se hace viral al elogiar al Perú y resalta 7 cualidades de los peruanos: "El peruano inventa soluciones"

lr.pe

Familia de Leo a veces usa del traductor del teléfono para comunicarse con él

La habilidad tan peculiar de Leo motivó a su familia a sumergirse en el aprendizaje de un nuevo idioma para poder comunicarse con él. Sin embargo, cuando la barrera del idioma se hace presente, recurren al traductor de su teléfono, lo que les da las pocas oportunidades para hablar en español con el menor.

"Puede ser un poco loco lo que te voy a decir. Cuando a veces estoy un poco molesta, porque como él habla este idioma que no es el mío, le digo yo: 'Pero cómo aprendes así, por qué no aprendes español'". "Es que Jesús me lo regaló", fue la respuesta de Leo. "Sabes que cuando me dice eso, yo dejé de preguntarle, porque siento que de verdad hay algo ahí", reconoció su mamá.

PUEDES VER: Los tres países de América Latina que podrían “secarse” y quedarse sin agua potable en el año 2050

lr.pe

¿Cómo se explica que Leo hable español sin que nadie se lo enseñase?

El encargado de investigar este caso es el doctor Adolfo García, quien trabaja como investigador en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago y dirige el Centro de Neurociencias Cognitivas de la Universidad de San Andrés, en Argentina. Nuestro interés surgió de la incredulidad, para ser sinceros. No teníamos registro de que esto pudiera suceder y fue esa curiosidad la que nos acercó a Leito y a su familia", señaló el especialista.

Sobre lo que dice la ciencia, aclaró que "lo que nosotros podemos hacer es describir lo que está sucediendo; las explicaciones son materia más de especulación, de hipótesis a las que uno puede llegar. Entonces hay que separar lo que es la descripción objetiva científica de él, las habilidades que efectivamente tiene Leo, y su causa". En este contexto, enfatizó que "lo primero que descubrimos es que los niños y niñas que están dentro del espectro autista, es muy común encontrar habilidades elevadas".

Notas relacionadas
Chilena prueba pan con chicharrón y lo compara con la marraqueta de Chile: "¿Cómo un pan con palta le va a ganar?"

Chilena prueba pan con chicharrón y lo compara con la marraqueta de Chile: "¿Cómo un pan con palta le va a ganar?"

LEER MÁS
Chef chileno decepcionado con marraqueta de Ibai que competirá contra Perú en el 'Mundial de desayunos': "Es un pan con un relleno que él inventó"

Chef chileno decepcionado con marraqueta de Ibai que competirá contra Perú en el 'Mundial de desayunos': "Es un pan con un relleno que él inventó"

LEER MÁS
Alcalde chileno responde fuerte sobre el 'Mundial de desayunos' y dice que la marraqueta de Chile es insuperable: "De lejos el mejor"

Alcalde chileno responde fuerte sobre el 'Mundial de desayunos' y dice que la marraqueta de Chile es insuperable: "De lejos el mejor"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump advierte que Estados Unidos derribará cualquier avión de Venezuela que represente una amenaza

Donald Trump advierte que Estados Unidos derribará cualquier avión de Venezuela que represente una amenaza

LEER MÁS
EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

EE. UU. advierte a régimen de Maduro tras amenaza a María Corina Machado: “Ni se te ocurra tocarla”

LEER MÁS
El insólito caso de la "abuela unicornio", la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

El insólito caso de la "abuela unicornio", la mujer china a la que le creció un cuerno de trece centímetros en la frente

LEER MÁS
Estados Unidos despliega aviones F-35 en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela por letal ataque a un barco

Estados Unidos despliega aviones F-35 en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela por letal ataque a un barco

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota