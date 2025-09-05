HOYSuscripcion LR Focus

Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista
Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista     
Entretenimiento

Giacomo Bocchio afirmó que la Marraqueta, que representa a Chile en el mundial de desayunos, es típica de Tacna: "Me gusta"

El exjuez de ‘El gran chef famosos’, Giacomo Bocchio, sostuvo que la Marraqueta, que compite contra el pan con chicharrón en el mundial de desayunos de Ibai Llanos, es típica de Tacna. 

Giacomo Bocchio tiene actualmente 40 años. Foto: Composición LR/Instagram/YouTube
Giacomo Bocchio tiene actualmente 40 años. Foto: Composición LR/Instagram/YouTube

Giacomo Bocchio ha ganado gran notoriedad recientemente por su afirmación de que la marraqueta, pan chileno que competirá contra el pan con chicharrón peruano en el mundial de desayunos de Ibai, es típica de Tacna. "Me gusta", señaló.

El exjuez de ‘El gran chef famosos’ hizo esta declaración en la página de Instagram del influencer español, donde los usuarios emitían su voto. Un usuario lo etiquetó y le consultó directamente si la marraqueta es de Tacna.

Comentario de Giacomo Bocchio en la página de Instagram de Ibai Llanos. Foto: Instagram.

Comentario de Giacomo Bocchio en la página de Instagram de Ibai Llanos. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Chef Giacomo Bocchio critica el chifa del 'Cholo' Mena e influencer iOA le responde: "Yo se los dije"

lr.pe

Giacomo Bocchio aseguró que la marraqueta es típica de Tacna

Tras ser consultado por el origen de la marraqueta en Instagram, Giacomo Bocchio respondió: “Mira el video del picante a la tacneña en mi canal de YouTube. Lo he explicado varias veces. La marraqueta que más me gusta es de Tacna, sin duda”, escribió el polémico chef, recibiendo más de 2.000 ‘me gusta’.

En dicho video, el chef contó que ese pan, muy popular en los desayunos chilenos, es de Tacna. “La marraqueta, el pan de Tacna, típico de Tacna. El nombre marraqueta se encuentra desde Chile hasta Bolivia”, afirmó Giacomo Bocchio, para luego explicar que este pan nació en Antofagasta gracias a los hermanos panaderos franceses de apellido Marraquet’. “Ese nombre ha calado en Chile, Bolivia y hasta en Chiclayo”, sostuvo el chef.

PUEDES VER: Giacomo Bocchio comparte conmovedor video tras último programa de 'El gran chef famosos': “Ha sido una experiencia muy bonita”

lr.pe

¿Por qué Giacomo Bocchio no siguió en ‘El gran chef famosos’?

Tras 11 temporadas como juez en ‘El gran chef famosos’, Giacomo Bocchio anunció su salida del reality culinario de latina mediante un video compartido en sus redes sociales, en marzo de este año.

El chef explicó que su alejamiento se debió exclusivamente a decisiones del canal, que está apostando por algo diferente. Asimismo, agradeció a los fans del programa y a las personas que lo saludan con cariño en los mercados  

