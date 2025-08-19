HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Chile reportó una alza en su PBI en 2025 por sobre lo estimado en contraste al año pasado: se debería a la inversión y la minería

Un informe publicado por el Banco Central de Chile reveló un incremento en su PBI en contraste al 2024, debido al incremento de la inversión y la minería.

El Banco Central de Chile revela un crecimiento del 3,1% en la actividad económica. Foto: Difusión
La economía chilena a lo largo de los años se ha caracterizado por sí estabilidad y capacidad de adaptación al destacarse por sobre otras en América Latina.

El Banco Central de Chile revela un crecimiento del 3,1% en la actividad económica, superando las expectativas de analistas. La inversión y el consumo interno son factores clave en este aumento.

¿Cómo mejoró la economía en Chile?

Este lunes 19, el Banco Central publicó el Informe de Cuentas Nacionales de Chile correspondiente al segundo trimestre de 2025. En este informe, se destacó que la actividad económica creció 3,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este resultado fue impulsado por una mayor demanda interna, donde la inversión tuvo un papel fundamental.

El informe también reveló que la tasa de crecimiento del PIB del primer trimestre fue revisada al alza, pasando de 2,3% a 2,5%. Este ajuste refleja una tendencia positiva en la economía chilena, que se alinea con las proyecciones de crecimiento.

¿A qué se debe su mejora?

Desde la perspectiva del origen, los sectores que más contribuyeron al aumento del PIB fueron servicios personales, comercio, minería e industria manufacturera. Esto sumado a las reglas fiscales estrictas, limitando el endeudamiento y manteniendo superávits.

Sin embargo, el comercio experimentó una ligera reducción, lo que afectó el resultado general.

¿Qué otros datos se precisan en el informe del Banco Central de Chile?

El informe también precisó que el consumo de los hogares creció, siendo el gasto en bienes no durables el principal motor de este aumento. Este crecimiento se reflejó en un mayor consumo de vestuario, alimentos y productos farmacéuticos. Además, el consumo de servicios también mostró un incremento, impulsado por el gasto en salud, restaurantes, hoteles y transporte.

