Javier Milei afronta las elecciones de Buenos Aires bajo la sombra del escándalo de corrupción en su gobierno

Las elecciones legislativas provinciales de Buenos Aires serán los primeros comicios de gran envergadura que afrontará el gobierno de Javier Milei. Esto ocurre en medio del escándalo de corrupción que involucra a su hermana, Karina Milei, por un presunto esquema de sobornos vinculado a compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a la empresa farmacéutica Suizo Argentina.

Con Maximiliano Bondareko —postulante a diputado provincial— y Guillermo Montenegro —aspirante al Senado provincial—, La Libertad Avanza busca consolidar su presencia en Buenos Aires. Para Javier Milei, líder del partido, el resultado será un termómetro para medir si todavía cuenta con el respaldo de las y los electores bonaerenses. Esto, después de que el Congreso marcara un precedente histórico al revertir su veto, que bloqueaba el aumento de fondos destinados a personas con discapacidad en Argentina.

La decisión del Senado de Argentina, oficializada tras obtener 63 votos a favor y 7 en contra, refleja la voluntad del poder legislativo de no mantener una postura sumisa frente a las decisiones de Milei. Aunque el presidente ya anunció que judicializará el veto —lo había anticipado en una entrevista en agosto—, enfrenta una percepción negativa dentro de sus propias filas a causa de conflictos originados por él y su entorno.

De cara al futuro, independientemente del resultado de las elecciones bonaerenses, Milei enfrenta una inestabilidad política que, aunque comenzó con bases electorales sólidas centradas en la promesa de acabar con la corrupción y ordenar la economía, hoy se ve cuestionada. En este escenario resurge el caso Criptogate, escándalo que involucra al líder de La Libertad Avanza por la promoción de su criptomoneda $LIBRA, en el que se denunció que millones de personas perdieron miles de dólares tras confiar en la recomendación presidencial, lo que derivó en múltiples demandas contra el mandatario.

El último miércoles 3 de septiembre, la ciudadanía dejó un mensaje claro durante el cierre de campaña realizado en el barrio de Trujui, en la provincia de Buenos Aires. El acto, encabezado por Javier Milei, buscó alentar el voto a favor de los principales candidatos de La Libertad Avanza. Sin embargo, la cancha del club Villa Ángela solo logró ocupar la mitad de su capacidad, lo que evidenció una baja convocatoria para el liberalismo libertario. Un panorama poco alentador de cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre y al objetivo declarado de "dar el golpe final al kirchnerismo".

Un panorama electoral desafiante para el entorno de Milei

Javier Milei y el partido La Libertad Avanza enfrentarán uno de sus escenarios más desafiantes desde la asunción presidencial en diciembre de 2023. Según recientes sondeos de diversas consultoras —como Aresca, que otorgó un 39% de apoyo a LLA frente a un 41,7 % de Fuerza Patria—, los representantes del peronismo lideran la intención de voto. Además, voces expertas advierten que “los representantes de la libertad” deberán competir en un clima electoral hostil, agravado por el escándalo de los audios que involucran a Karina Milei y a funcionarios de la Casa Rosada.

Para Juan Negri, especialista en ciencias políticas y colaborador en medios de comunicación argentinos e internacionales, el escándalo relacionado con las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a la empresa farmacéutica Suizo Argentina podría afectar de forma considerable a la provincia de Buenos Aires. "Se erosiona —pierde— la idea de que Milei es distinto a la vieja política", asegura.

Sin embargo, advierte que el electorado deberá poner en la balanza cuánto pesa la coyuntura frente a los logros económicos del gobierno. Según el experto, la gestión de Milei ha obtenido resultados positivos, entre ellos la reducción significativa del déficit fiscal y una marcada desaceleración de la inflación, aspectos destacados por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En referencia al partido Fuerza Patria, Negri señala que "la oposición ha mantenido el tema bastante vivo" y lo ha convertido en un símbolo de corrupción y amiguismo, por lo que habrá que esperar cuánto peso tenga esto en la decisión del electorado. "El peronismo busca instalar que Milei es más de lo mismo, pero no son los actores ideales para hablar del tema, ya que su último paso por el gobierno fue muy malo", sentencia.

El último presidente peronista en Argentina fue Alberto Fernández, principal implicado en denuncias de corrupción y diversas controversias locales. Entre ellas, se destacó la denuncia por presuntamente haber montado un esquema de negocios irregulares en torno a la contratación de seguros por parte del Estado. Estos hechos derivaron en el embargo de sus bienes, su procesamiento por "negociaciones incompatibles con la función pública" y un daño irreversible a su figura política y a su imagen como ciudadano.

Impacto económico en Argentina poslegislativas

El economista Martín Redrado, expresidente del Banco Central (BCRA), señaló al Clarín algunos escenarios posibles tras las elecciones en Argentina del 7 de septiembre. Según explicó, todo dependerá de la diferencia porcentual entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Indicó que, si la diferencia es menor a 5 puntos, la reacción de los mercados será de neutra a positiva; si se ubica entre 5 y 10 puntos, será neutra; y "si es de 10 puntos o más —en favor del peronismo—, los mercados reaccionarán negativamente", advirtió.

En línea con la necesidad de garantizar un mejor panorama económico para Argentina, Lucila Barbeito, integrante de JP Morgan, señaló en declaraciones al mismo medio argentino que, tras las elecciones, se espera "que el Gobierno acelere la acumulación de reservas". Además, tanto Barbeito como Redrado coincidieron en que lo óptimo sería que el Ejecutivo argentino mantenga transparencia en las operaciones que actualmente se realizan en el mercado cambiario.

Según Juan Negri, un resultado positivo para La Libertad Avanza en las elecciones de Buenos Aires le daría al gobierno de Milei un mayor margen de maniobra en el ámbito local —incluidas medidas económicas— y, sobre todo, un volumen político de alto valor simbólico. "Mostrar que sigue creciendo en el principal distrito del país le da un envión para el Congreso Nacional y lo fortalece de cara a las elecciones de octubre", afirmó.

Pese a ello, los escándalos de los audios que involucran a Karina Milei y, en general, al Gobierno argentino podrían representar un riesgo mayor para el futuro económico del país. Un informe de la consultora EcoGo advierte que la percepción de un gobierno asociado a la corrupción puede desalentar la llegada de inversiones, especialmente en un contexto marcado por la decisión de Javier Milei de intervenir el mercado cambiario tras una fuerte suba del dólar.