HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Autores de atentado en Trujillo confiesan
Autores de atentado en Trujillo confiesan     Autores de atentado en Trujillo confiesan     Autores de atentado en Trujillo confiesan     
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Google recibe multa histórica de casi €3.000 millones por parte de la UE por prácticas abusivas en publicidad online

Bruselas sanciona a Google tras demostrar que favoreció sus servicios y distorsionó la competencia en el mercado publicitario digital.

La UE exige a Google cambios reales para evitar nuevos abusos de poder. Foto: AFP
La UE exige a Google cambios reales para evitar nuevos abusos de poder. Foto: AFP

La Unión Europea impuso este viernes una multa de €2.950 millones de euros a Google por incurrir en prácticas anticompetitivas dentro del sector de la publicidad digital. La decisión se tomó tras cuatro años de investigación que examinaron posibles abusos de su posición dominante en el mercado de la tecnología publicitaria.

Según la Comisión Europea, la empresa estadounidense habría priorizado sus propios servicios sobre los de otras compañías, lo que distorsionó la competencia y perjudicó a anunciantes, medios de comunicación y personas consumidoras. La sanción tiene como objetivo garantizar que los mercados digitales funcionen con mayor equidad y transparencia.

PUEDES VER: La número dos del Gobierno británico renuncia tras escándalo por no pagar impuestos en compra de apartamento de lujo

lr.pe

¿Por qué la UE sancionó a Google con €2.950 millones?

Bruselas concluyó que Google abusó de su posición dominante en la cadena de valor de la publicidad digital, favoreciendo de manera sistemática sus propios servicios y excluyendo a otros proveedores que también ofrecen soluciones para anunciantes y editores en línea. Esta conducta contraviene las normas antimonopolio establecidas por la Unión Europea.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la política de Competencia, afirmó que esta conducta ilegal impacta directamente en las personas consumidoras. Añadió que la multa impuesta busca restablecer condiciones justas en el ecosistema digital. La investigación comenzó hace cuatro años ante indicios de conflictos de interés en la administración publicitaria de la compañía.

PUEDES VER: Grupo terrorista Hamás difunde video de 2 rehenes israelíes que suplican a Netanyahu que detenga la guerra en Gaza

lr.pe

La UE marca un precedente: ¿Qué acciones debe tomar Google tras la sanción?

Google cuenta con un plazo de 60 días para informar a la Comisión Europea sobre las medidas correctivas que implementará con el fin de poner fin a estas prácticas y evitar conflictos de interés futuros en su red publicitaria. En caso de no cumplir con este requerimiento, Bruselas advirtió que se aplicarán sanciones adicionales.

La empresa debe proponer soluciones que aseguren la transparencia y equidad en los servicios de publicidad digital. “Los mercados digitales deben construirse sobre la base de la confianza y la equidad. Cuando estos principios se vulneran, corresponde a las instituciones públicas intervenir para evitar abusos de poder”, sostuvo Ribera tras conocerse la resolución.

Notas relacionadas
EE. UU. responde con fuerte advertencia al régimen de Maduro tras sobrevuelo de aviones venezolanos sobre buques de guerra

EE. UU. responde con fuerte advertencia al régimen de Maduro tras sobrevuelo de aviones venezolanos sobre buques de guerra

LEER MÁS
Estados Unidos despliega aviones F-35 en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela por letal ataque a un barco

Estados Unidos despliega aviones F-35 en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela por letal ataque a un barco

LEER MÁS
Venezuela acusa a Marco Rubio de usar una “lógica nazi y gangsteril” por sembrar el odio contra el régimen de Maduro

Venezuela acusa a Marco Rubio de usar una “lógica nazi y gangsteril” por sembrar el odio contra el régimen de Maduro

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EE. UU. responde con fuerte advertencia al régimen de Maduro tras sobrevuelo de aviones venezolanos sobre buques de guerra

EE. UU. responde con fuerte advertencia al régimen de Maduro tras sobrevuelo de aviones venezolanos sobre buques de guerra

LEER MÁS
El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

El caso de los espías rusos en Sudamérica: fingieron ser una familia y acabaron frente a Putin en Moscú

LEER MÁS
Estados Unidos despliega aviones F-35 en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela por letal ataque a un barco

Estados Unidos despliega aviones F-35 en Puerto Rico en medio de tensiones con Venezuela por letal ataque a un barco

LEER MÁS
Marco Rubio arremete contra Nicolás Maduro: “No es un gobierno ni un régimen, es un narcotraficante y terrorista”

Marco Rubio arremete contra Nicolás Maduro: “No es un gobierno ni un régimen, es un narcotraficante y terrorista”

LEER MÁS
Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

Así es el arsenal militar de Venezuela frente a EEUU: tanques, drones iraníes y 343.000 soldados al mando del dictador Maduro

LEER MÁS
Trump admite que Estados Unidos “perdió” a India y Rusia frente a China en medio de crecientes tensiones globales

Trump admite que Estados Unidos “perdió” a India y Rusia frente a China en medio de crecientes tensiones globales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Mundo

Represión en Nicaragua: régimen de Ortega-Murillo silencia a sus opositores encarcelando familias enteras sin orden judicial

Diosdado Cabello advierte represalias contra María Corina Machado por apoyo a presión de EE. UU. contra Maduro

Rusia califica como "totalmente inaceptable" la presión de Estados Unidos a Venezuela y advierte una amenaza regional

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota