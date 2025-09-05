La Unión Europea impuso este viernes una multa de €2.950 millones de euros a Google por incurrir en prácticas anticompetitivas dentro del sector de la publicidad digital. La decisión se tomó tras cuatro años de investigación que examinaron posibles abusos de su posición dominante en el mercado de la tecnología publicitaria.

Según la Comisión Europea, la empresa estadounidense habría priorizado sus propios servicios sobre los de otras compañías, lo que distorsionó la competencia y perjudicó a anunciantes, medios de comunicación y personas consumidoras. La sanción tiene como objetivo garantizar que los mercados digitales funcionen con mayor equidad y transparencia.

PUEDES VER: La número dos del Gobierno británico renuncia tras escándalo por no pagar impuestos en compra de apartamento de lujo

¿Por qué la UE sancionó a Google con €2.950 millones?

Bruselas concluyó que Google abusó de su posición dominante en la cadena de valor de la publicidad digital, favoreciendo de manera sistemática sus propios servicios y excluyendo a otros proveedores que también ofrecen soluciones para anunciantes y editores en línea. Esta conducta contraviene las normas antimonopolio establecidas por la Unión Europea.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de la política de Competencia, afirmó que esta conducta ilegal impacta directamente en las personas consumidoras. Añadió que la multa impuesta busca restablecer condiciones justas en el ecosistema digital. La investigación comenzó hace cuatro años ante indicios de conflictos de interés en la administración publicitaria de la compañía.

PUEDES VER: Grupo terrorista Hamás difunde video de 2 rehenes israelíes que suplican a Netanyahu que detenga la guerra en Gaza

La UE marca un precedente: ¿Qué acciones debe tomar Google tras la sanción?

Google cuenta con un plazo de 60 días para informar a la Comisión Europea sobre las medidas correctivas que implementará con el fin de poner fin a estas prácticas y evitar conflictos de interés futuros en su red publicitaria. En caso de no cumplir con este requerimiento, Bruselas advirtió que se aplicarán sanciones adicionales.

La empresa debe proponer soluciones que aseguren la transparencia y equidad en los servicios de publicidad digital. “Los mercados digitales deben construirse sobre la base de la confianza y la equidad. Cuando estos principios se vulneran, corresponde a las instituciones públicas intervenir para evitar abusos de poder”, sostuvo Ribera tras conocerse la resolución.