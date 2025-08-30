HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
INPE y PNP controlan motín en penal
INPE y PNP controlan motín en penal     INPE y PNP controlan motín en penal     INPE y PNP controlan motín en penal     
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     
Mundo

Natron, el lago que esconde un fenómeno inquietante en África: convierte a los animales en piedra y sus aguas queman los ojos

El lago Natron, en África oriental, con aguas alcalinas y sin salida al mar es un entorno letal para muchas especies, pero vital para millones de flamencos enanos.

En el lago Natron, África, un ecosistema extremo desafía a la vida animal. Foto: Nick Brandt/ composición de LR
En el lago Natron, África, un ecosistema extremo desafía a la vida animal. Foto: Nick Brandt/ composición de LR

En la frontera entre Tanzania y Kenia, el lago Natron ofrece un espectáculo natural donde la belleza y el peligro coexisten. Sus aguas, ricas en sodio y carbonato, alcanzan un pH de hasta 10,5 —similar al del amoníaco— y pueden superar los 60 grados Celsius durante los periodos más calurosos. Esto provoca que algunos animales sufran quemaduras graves o terminen momificados en las orillas, convertidos en auténticas “piedras vivientes”.

A pesar de estas condiciones extremas, la vida ha encontrado caminos insospechados. Algunas especies, adaptadas a este entorno hostil, han hecho del lago su hogar y centro reproductivo. Los flamencos enanos, por ejemplo, anidan en pequeñas islas durante la estación seca, lo que los protege de la mayoría de depredadores. A la vez, microorganismos como las cianobacterias y las haloarqueas tiñen las aguas de rojo y sostienen la cadena alimentaria local.

<strong>El lago Natron alcanza 60 °C y un pH 10,5, letal para la mayoría animal.</strong> Foto: Geology Science

El lago Natron alcanza 60 °C y un pH 10,5, letal para la mayoría animal. Foto: Geology Science

PUEDES VER: Científicos revelan hipótesis sobre un animal cuya insólita inteligencia lo hace el más cercano a la vida extraterrestre

lr.pe

¿Por qué el lago Natron resulta letal para la mayoría de animales?

El lago Natron se ubica sobre el sistema del Rift de África Oriental, una fractura tectónica que ha dado origen a volcanes y manantiales termales. Estos liberan grandes cantidades de carbonato de sodio y calcio. Como no tiene salida hacia ríos o mares, las sales se acumulan durante todo el año, formando un agua extremadamente alcalina y corrosiva, capaz de quemar la piel y los ojos de quienes se acercan.

Además, su escasa profundidad —que rara vez supera el medio metro—, junto con las altas temperaturas en la estación seca, convierte al lago en un entorno casi inhabitable. Las aves y otros animales momificados en sus orillas dan testimonio del poder letal de su composición química.

PUEDES VER: La trágica historia de la alpinista rusa que resistió 15 días atrapada en una cordillera de Asia hasta que su rescate fue cancelado

lr.pe

¿Qué especies logran sobrevivir y reproducirse en el lago Natron, y cuál es su importancia ecológica?

Entre las pocas especies que prosperan se encuentran los flamencos enanos (Phoeniconaias minor) y algunas tilapias. Los flamencos han desarrollado patas escamosas y resistentes, lo que les permite caminar sobre las aguas sin lesionarse. Las islas que emergen durante la estación seca les sirven como refugio seguro para anidar, lejos de los depredadores.

El lago Natron es un punto clave para la reproducción de esta especie: alberga entre 1,5 y 2,5 millones de flamencos enanos, lo que representa cerca del 75% de su población mundial. Su dieta, basada en algas y microorganismos que tiñen las aguas de rojo, no solo les proporciona su característico color rosado, sino que también demuestra cómo la vida puede adaptarse y mantener un equilibrio ecológico sorprendente, incluso en uno de los entornos más extremos del planeta.

Notas relacionadas
Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, vuelve a amenazar a EE. UU. en nombre del régimen: "Seremos su peor pesadilla"

Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, vuelve a amenazar a EE. UU. en nombre del régimen: "Seremos su peor pesadilla"

LEER MÁS
Zelenski señala que crimen contra Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento de Ucrania, fue “cuidadosamente planeado”

Zelenski señala que crimen contra Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento de Ucrania, fue “cuidadosamente planeado”

LEER MÁS
Las claves para entender el caso de presuntos sobornos que salpica de corrupción al Gobierno de Javier Milei

Las claves para entender el caso de presuntos sobornos que salpica de corrupción al Gobierno de Javier Milei

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

LEER MÁS
Mhoni Vidente predice que Maduro será arrestado pronto por EEUU: "Entra Edmundo González como presidente de Venezuela"

Mhoni Vidente predice que Maduro será arrestado pronto por EEUU: "Entra Edmundo González como presidente de Venezuela"

LEER MÁS
Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

LEER MÁS
Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, vuelve a amenazar a EE. UU. en nombre del régimen: "Seremos su peor pesadilla"

Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, vuelve a amenazar a EE. UU. en nombre del régimen: "Seremos su peor pesadilla"

LEER MÁS
Zelenski señala que crimen contra Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento de Ucrania, fue “cuidadosamente planeado”

Zelenski señala que crimen contra Andriy Parubiy, expresidente del Parlamento de Ucrania, fue “cuidadosamente planeado”

LEER MÁS
Mujer de EEUU descubre que tiene un tumor cerebral hace más de 15 años tras perder la audición durante un vuelo

Mujer de EEUU descubre que tiene un tumor cerebral hace más de 15 años tras perder la audición durante un vuelo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores peruanos por el Día de Santa Rosa de Lima en 2025?

Audífonos medicados: la solución para recuperar tu salud auditiva

Jairo Concha se rinde ante figura de la selección peruana y espera su pronto regreso: “Todo el grupo sabe que es importante”

Mundo

Marco Rubio viajará a México y Ecuador para firmar acuerdo en seguridad y migración de EEUU del 2 al 4 de septiembre

Turquía cierra su espacio aéreo y marítimo a Israel: Ankara endurece sanciones en protesta por ofensiva en Gaza

Lula pone en jaque a Bolsonaro tras señalar que revelará los nombres detrás de crimen organizado en Brasil

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

MTC anuncia su propio tren Lima-Chosica y descarta el de López Aliaga: "Sin vagones de 40 o 60 años"

Rosa María Palacios sobre denuncia contra Delia Espinoza: "Es por oponerse a nombrar a Patricia Benavides como fiscal"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota