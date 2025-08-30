En la frontera entre Tanzania y Kenia, el lago Natron ofrece un espectáculo natural donde la belleza y el peligro coexisten. Sus aguas, ricas en sodio y carbonato, alcanzan un pH de hasta 10,5 —similar al del amoníaco— y pueden superar los 60 grados Celsius durante los periodos más calurosos. Esto provoca que algunos animales sufran quemaduras graves o terminen momificados en las orillas, convertidos en auténticas “piedras vivientes”.

A pesar de estas condiciones extremas, la vida ha encontrado caminos insospechados. Algunas especies, adaptadas a este entorno hostil, han hecho del lago su hogar y centro reproductivo. Los flamencos enanos, por ejemplo, anidan en pequeñas islas durante la estación seca, lo que los protege de la mayoría de depredadores. A la vez, microorganismos como las cianobacterias y las haloarqueas tiñen las aguas de rojo y sostienen la cadena alimentaria local.

El lago Natron alcanza 60 °C y un pH 10,5, letal para la mayoría animal. Foto: Geology Science

¿Por qué el lago Natron resulta letal para la mayoría de animales?

El lago Natron se ubica sobre el sistema del Rift de África Oriental, una fractura tectónica que ha dado origen a volcanes y manantiales termales. Estos liberan grandes cantidades de carbonato de sodio y calcio. Como no tiene salida hacia ríos o mares, las sales se acumulan durante todo el año, formando un agua extremadamente alcalina y corrosiva, capaz de quemar la piel y los ojos de quienes se acercan.

Además, su escasa profundidad —que rara vez supera el medio metro—, junto con las altas temperaturas en la estación seca, convierte al lago en un entorno casi inhabitable. Las aves y otros animales momificados en sus orillas dan testimonio del poder letal de su composición química.

¿Qué especies logran sobrevivir y reproducirse en el lago Natron, y cuál es su importancia ecológica?

Entre las pocas especies que prosperan se encuentran los flamencos enanos (Phoeniconaias minor) y algunas tilapias. Los flamencos han desarrollado patas escamosas y resistentes, lo que les permite caminar sobre las aguas sin lesionarse. Las islas que emergen durante la estación seca les sirven como refugio seguro para anidar, lejos de los depredadores.

El lago Natron es un punto clave para la reproducción de esta especie: alberga entre 1,5 y 2,5 millones de flamencos enanos, lo que representa cerca del 75% de su población mundial. Su dieta, basada en algas y microorganismos que tiñen las aguas de rojo, no solo les proporciona su característico color rosado, sino que también demuestra cómo la vida puede adaptarse y mantener un equilibrio ecológico sorprendente, incluso en uno de los entornos más extremos del planeta.