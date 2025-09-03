Milei afirmó que el kirchnerismo llegaría a su fin luego de las elecciones en Buenos Aires. | AFP

Milei afirmó que el kirchnerismo llegaría a su fin luego de las elecciones en Buenos Aires. | AFP

El presidente de Argentina, Javier Milei, ofreció una entrevista en la que advirtió sobre lo que él considera "la estrategia del kirchnerismo", y afirmó que “buscan destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme”.

Milei conversó en exclusiva con Louis Sarkozy, hijo del expresidente de Francia, en la Casa Rosada. Este reportaje se realizó el viernes pasado, luego de los incidentes ocurridos durante una caravana en Lomas de Zamora, y justo antes del cierre de campaña en Moreno, en vísperas de las elecciones en Buenos Aires que se celebrarán el próximo domingo 7 de septiembre.

Milei asegura que kirchnerismo se acabaría tras elecciones en Buenos Aires

El presidente Javier Milei comentó que si su partido logra obtener excelentes resultados en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, "estaríamos dando el golpe final al kirchnerismo” y destacó que “sería algo realmente increíble”.

“Estamos en un momento muy interesante, un momento bisagra y, obviamente, el kirchnerismo y sus aliados están aplicando lo que se llama la estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada”, analizó Milei haciendo referencia al método del conquistador español en México.

"Eso implica desde tratar de destruir el programa económico desde el Congreso, hacer manifestaciones violentas en la calle, intentar matarme o, si fuera el caso, inventarme cualquier tipo de aberración, inventar mentiras para tratar de desprestigiarme", añadió.

"Kirchnerismo será sepultado el 26 de octubre", afirma Milei

Javier Milei afirmó que las elecciones en Buenos Aires “son los últimos manotazos de ahogado de un régimen que, si Dios nos acompaña, lo terminaremos de sepultar el 26 de octubre, y que puede quedar herido de muerte casi definitiva este próximo 7 de septiembre”

Asimismo, el mandatario argentino indicó que “empezaría a implicar el fin del populismo y estaríamos en condiciones de iniciar el nuevo siglo dorado de la Argentina, que nos haga potencia nuevamente”.

El presidente Milei estará presente en el cierre de campaña de la Alianza La Libertad Avanza este miércoles en el partido de Moreno, antes de las elecciones legislativas provinciales de este domingo.

PUEDES VER: María Corina Machado agradece el apoyo de Javier Milei tras la inclusión del Cártel de los Soles en lista terrorista

Audios involucran a la hermana de Javier Milei en sobornos

Hace algunos días se difundieron audios que involucran directamente a Karina, hermana del presidente Javier Milei, quien actualmente ocupa el cargo de secretaria de la Presidencia. Las grabaciones, que se cree fueron hechas por Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y abogado personal del presidente, mencionan supuestos sobornos relacionados con la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

En uno de los fragmentos filtrados a la prensa, se escucha a Spagnuolo decir: “Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina”. Eas grabaciones apuntan de forma directa a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión y primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

De acuerdo con lo dicho por Spagnuolo, se habría implementado un sistema de retornos en el que Karina, identificada como la “Gran Hermana” dentro del oficialismo, recibía un porcentaje de las coimas. Según medios locales, el exfuncionario detalló que las comisiones sobre las compras alcanzaban el 8% del monto mensual, equivalente a casi un millón de dólares.