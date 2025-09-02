Milei interviene el mercado cambiario en Argentina antes de las elecciones en Buenos Aires | Composición LR | Jazmín Ceras

Milei interviene el mercado cambiario en Argentina antes de las elecciones en Buenos Aires | Composición LR | Jazmín Ceras

El Gobierno de Argentina, en una medida impulsada por el presidente Javier Milei, anunció que intervendrá de forma decidida en el mercado cambiario para contener la devaluación del peso, en un contexto marcado por un escándalo de corrupción que involucra al Ejecutivo y, en particular, a Karina Milei, señalada en una serie de audios que la vincularían con un esquema de sobornos.

A través de un comunicado difundido en X, el Tesoro de Argentina confirmó la medida impulsada por el Gobierno, con la que se espera inyectar liquidez aprovechando el superávit fiscal, en un momento estacional en el que circula una menor cantidad de divisas.

Tensión política en Argentina por el nuevo reparto de poder en el Congreso

Además de los problemas financieros que enfrenta Argentina, la provincia de Buenos Aires deberá definir este domingo la nueva conformación de su Legislatura. A finales de octubre, se celebrarán comicios nacionales para elegir a los nuevos diputados y senadores.

Desde el punto de vista económico, el evento es clave, ya que los inversores consideran que lo que ocurra en los próximos meses será determinante para sus decisiones. En contraste, Morgan Stanley —según declaraciones citadas por el medio El Financiero— sostiene que las elecciones representan un obstáculo a corto plazo para la economía, las reformas y el mercado.

FMI: experto propone reformular el acuerdo con Argentina

A inicios de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmó un nuevo acuerdo con Argentina por 20.000 millones de dólares. El monto está destinado a respaldar una intervención cambiaria del Banco Central en el mercado de contado.

Marina Dal Poggetto, directora de la consultora EcoGo, afirmó —en declaraciones recogidas por la agencia Reuters— que, más allá de un eventual buen desempeño electoral, el programa económico del Gobierno argentino "requiere una reformulación".

Los recientes escándalos que involucran al Gobierno de Javier Milei son, según Walter Stoeppelwerth —director de inversiones de Grit Capital Group—, "un ejemplo de la fragilidad de la confianza de los inversores, a pesar de que Milei lleva apenas 18 meses en el cargo".

Javier Milei suspende viaje a Las Vegas por la crisis política en Argentina

En medio de la volatilidad del dólar y de la crisis provocada por la filtración de audios que involucran a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, el presidente Javier Milei suspendió su viaje a Las Vegas, donde tenía previsto asistir a un espectáculo de su expareja en el Hotel Sahara.

Durante su estadía en Estados Unidos, el presidente Javier Milei tiene previsto asistir a un evento en la Bolsa de Nueva York y mantener un posible encuentro con Elon Musk, aunque ambas actividades aún no han sido confirmadas oficialmente. En Europa, recibió una invitación para participar en el congreso 'Patriots', organizado por el partido español Vox. El evento se llevará a cabo en Madrid, entre el 11 y el 14 de septiembre, en el Palacio de Vistalegre.