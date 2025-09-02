Javier Milei solicitó el allanamiento del medio digital Carnaval y de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. | AFP

El presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó el allanamiento del medio digital Carnaval y del domicilio de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico por la presunta filtración ilegal de grabaciones de su hermana, Karina Milei. Estos audios, registrados en la Casa de Gobierno, muestran a la secretaria general de la Presidencia referirse a conflictos internos en el partido oficialista La Libertad Avanza (LLA).

Según la agencia EFE, el Gobierno de Argentina denunció "un ataque a las principales figuras del Gobierno Nacional, a través de una burda operación de inteligencia no institucional". El Ejecutivo también pidió a la Justicia que intervenga para frenar la difusión de nuevas grabaciones de Karina Milei. La solicitud fue aceptada y derivó en una medida cautelar que dispone "el cese de la difusión únicamente de audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación".

Filtración de audios de Karina Milei se da en medio de escándalo de corrupción en Argentina

El 20 de agosto se difundieron audios que revelan un presunto caso de corrupción en Argentina. Las grabaciones, atribuidas al funcionario Diego Spagnuolo, exponen un esquema de recaudación de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En ellas, Karina Milei es señalada como una de las beneficiarias mediante supuestos vínculos con la comercializadora de medicamentos Suzo Argentina. Además, se indica que el presidente Javier Milei habría estado al tanto de esta operación.

Según el periodista Mauro Federico —a quien el presidente Javier Milei pidió allanar el domicilio por la presunta filtración ilegal de audios—, existen cincuenta minutos de grabaciones de Karina Milei que no hacen referencia al caso de corrupción. Esta información fue revelada en la denuncia presentada por el Gobierno argentino.

Sindicato de periodistas cuestiona pedido de allanamiento de Javier Milei

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) calificó el pedido de allanamiento de Javier Milei al medio digital Carnaval y a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico como un acto de criminalización de la prensa.

A través de un comunicado compartido en X, Sipreba aseguró que "los allanamientos violan la protección del derecho de preservación de la fuente periodística. La jurisprudencia rechaza históricamente este tipo de peticiones porque protege archivos, comunicaciones y materiales de medios y periodistas".

Por su parte, el medio digital Carnaval denunció un acto de censura y, a través de X, anticipó: "No nos van a callar".

Finalmente, Jorge Rial —periodista contra quien el presidente Javier Milei solicitó medidas— aseguró que el régimen del mandatario "no solo quiere acusar al periodismo de investigación por la corrupción en su gestión, sino que va directamente contra la libertad de prensa y de expresión". Además, calificó la situación como "un acto de locura extrema en su peor momento".