HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral
¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     ¿Trump tiene problemas de salud? Presidente de EE.UU. se vuelve viral     
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores
¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     ¿Está Trump muerto? La verdad detrás de los rumores     
Mundo

Las claves para entender el caso de presuntos sobornos que salpica de corrupción al Gobierno de Javier Milei

La denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón incluye a Javier y Karina Milei, así como a otros colaboradores, por delitos como cohecho y administración fraudulenta, mientras la justicia investiga severamente.

Hasta el momento, tanto Javier Milei como su hermana se han mantenido en silencio frente a las acusaciones de corrupción. Foto: Composición LR/AFP.
Hasta el momento, tanto Javier Milei como su hermana se han mantenido en silencio frente a las acusaciones de corrupción. Foto: Composición LR/AFP.

El Gobierno de Javier Milei enfrenta un escándalo de corrupción. La controversia se originó a partir de la filtración de audios en los que Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), describe un esquema de sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidades. En las grabaciones, Spagnuolo afirma que Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, recibía un porcentaje de las coimas, y menciona que el presidente estaba al tanto de la situación.

La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien imputó a Javier Milei, Karina Milei, Spagnuolo, Eduardo "Lule" Menem (mano derecha de Karina) y a los empresarios Eduardo y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, por delitos como cohecho y administración fraudulenta. La justicia federal ha iniciado allanamientos y secuestro de pruebas, incluyendo una importante suma de dinero encontrada en posesión de uno de los empresarios involucrados.

El impacto político ha sido significativo. Una encuesta reciente de la consultora Trespuntoszero indicó que más del 57% de la población responsabiliza a Javier Milei por las coimas y más del 59% señala a su hermana como implicada. Además, el 62,5% considera que las grabaciones son evidentes actos de corrupción en el gobierno. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el presidente ha calificado las denuncias como "mentiras" y "operaciones políticas" orquestadas por la oposición.

Audios, acusaciones y más

El 20 de agosto, se difundieron audios en los que supuestamente se escucha a Spagnuolo, quien revela un esquema de sobornos relacionado con la compra estatal de medicamentos. Según las grabaciones, el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo ‘Lule’ Menem, sería uno de los principales responsables de esta red de corrupción.

Las grabaciones también mencionan a Karina Milei, hermana del presidente de la Nación, como una de las personas involucradas en este esquema. Según los audios, Milei recibiría un porcentaje de los pagos que el Estado argentino hacía a la empresa Suizo Argentina, encargada de proveer medicamentos para programas de asistencia a personas con enfermedades crónicas.

Uno de los fragmentos de los audios filtrados muestra a Spagnuolo diciéndole a Milei que ella estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, señalando que “su hermana” estaría involucrada en las actividades ilícitas. Además, se menciona que una empresaria vinculada a la familia Menem estaría manejando una parte importante del negocio, llevándose grandes sumas de dinero cada mes.

Según las filtraciones, esta empresaria estaría obteniendo más de medio millón de dólares mensuales por el tráfico de medicamentos, lo que pone en evidencia la magnitud del posible escándalo.

Denuncias contra el gobierno

El 22 de agosto, se presentó una denuncia contra el presidente y varios de sus colaboradores más cercanos, como su hermana Karina, 'Lule' Menem, Diego Spagnuolo, y Eduardo Kovalivker, dueño de la empresa Suizo Argentina. La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, señala delitos graves como cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con funciones públicas.

Dalbón, quien también representa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue un actor central en este proceso, que involucra a un círculo cercano al presidente Milei. La causa está siendo investigada por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, quienes han llevado a cabo operativos masivos, incluidos allanamientos que han resultado en la incautación de importantes sumas de dinero.

El viernes 22 de agosto, se encontraron 266.000 dólares y siete millones de pesos argentinos en efectivo en poder de Emmanuel Kovalivker, hijo de Eduardo, vinculado a la firma Suizo Argentina. Esto refuerza las acusaciones de corrupción en torno a las altas esferas políticas.

La investigación ha tomado un giro aún más intrigante con la incautación de teléfonos móviles de Spagnuolo y los dueños de Suizo Argentina, lo que podría arrojar pruebas cruciales. Aunque se esperaban conversaciones entre Spagnuolo y los Milei, especialmente dada la estrecha relación entre ellos, el celular de Spagnuolo no registraba ningún tipo de comunicación con Karina y Javier Milei.

La palabra del gobierno argentino

Hasta el momento, tanto el presidente argentino como su hermana se han mantenido en silencio. A pesar de ello, la Administración de Milei ha tomado medidas preventivas. En respuesta al escándalo, se separó de su cargo a Spagnuolo alegando que esta decisión fue tomada "de manera preventiva" para evitar mayores complicaciones.

En una línea similar, Milei también intervino la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), con un plazo de 180 días, lo que refleja su determinación de evitar que el escándalo afecte más su administración. A pesar de las controversias, el presidente argentino ha mantenido una postura firme, acusando a la oposición de usar esto como herramienta política para desestabilizarlo a meses de las elecciones legislativas.

Por otro lado, miembros cercanos a Milei, como 'Lule' y Martín Menem, se encargaron de desmentir las acusaciones, y en su comunicado de respuesta, denunciaron lo que consideraron una operación política diseñada para desacreditar al presidente en plena campaña electoral. El mismo tono de desmentido fue adoptado por Suizo Argentina, que publicó un comunicado en sus redes sociales asegurando que no hubo ninguna irregularidad en su accionar, buscando contrarrestar las especulaciones que se han generado en torno al caso.

Notas relacionadas
Filtran mensaje que Milei habría enviado a su gabinete tras agresiones a su caravana y en medio de acusación por corrupción

Filtran mensaje que Milei habría enviado a su gabinete tras agresiones a su caravana y en medio de acusación por corrupción

LEER MÁS
María Corina Machado agradece el apoyo de Javier Milei tras la inclusión del Cártel de los Soles en lista terrorista

María Corina Machado agradece el apoyo de Javier Milei tras la inclusión del Cártel de los Soles en lista terrorista

LEER MÁS
Evacúan a Javier Milei tras ataque a su caravana con piedras y botellas durante un acto de campaña en Argentina

Evacúan a Javier Milei tras ataque a su caravana con piedras y botellas durante un acto de campaña en Argentina

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS
Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

Aunque "todos esperamos el fin de la dictadura" de Maduro, aún "no es el momento", afirma exembajador de EEUU en Venezuela

LEER MÁS
Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante invasiones militares: túneles, redes satelitales rusas, seguridad cubana y más

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante invasiones militares: túneles, redes satelitales rusas, seguridad cubana y más

LEER MÁS
Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

LEER MÁS
Así es el USS Lake Erie, el impresionante buque lanzamisiles de EE. UU. con el que Trump busca asustar a Maduro

Así es el USS Lake Erie, el impresionante buque lanzamisiles de EE. UU. con el que Trump busca asustar a Maduro

LEER MÁS
Ryker Webb, el niño de 3 años que desapareció 2 días en el bosque y “vivió un infierno en vida”

Ryker Webb, el niño de 3 años que desapareció 2 días en el bosque y “vivió un infierno en vida”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Mundo

Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más

Youtuber prueba el internet satelital Starlink de Elon Musk y asegura que “es revolucionario, pero no perfecto”

Enviado especial de Estados Unidos para Ucrania condena ataque de Rusia: "Amenazan la paz que Trump está buscando"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota