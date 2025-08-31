Javier Milei tuvo que ser evacuado de emergencia el pasado miércoles 27 después de ser atacado con piedras y botellas durante un acto de campaña en la localidad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. El rechazo de la población se hizo presente después de la filtración de unos audios atribuidos a Diego Spagnuolo, abogado, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y amigo íntimo del presidente argentino. En estos se hacen referencia a supuestos sobornos en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad.

La bomba política explotó tras la difusión de este material que reveló toda una red de 'retornos', liderada por Karina Milei, Secretaria General y hermana del mandatario, junto al subsecretario de Gestión, Eduardo Menem. Este escándalo supuso una fractura en el discurso 'anticasta' de Milei y a su ley de "presentar algo nuevo como contraparte del Peronismo en términos de corrupción", afirma la periodista argentina Gabriela Vulcano. La especialista califica lo ocurrido como un "gran daño" a la figura que intenta representar el presidente y pone en peligro las intenciones del partido frente a las próximas elecciones del 7 de septiembre.

Los audios de Diego Spagnuolo: la caída del discurso de Milei

La revelación de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo describe todo un esquema de corrupción en el que Karina Milei y su mano derecha Eduardo "Lule" Menen se benefician de los sobornos derivados de los sobreprecios que se pagan a una droguería denominada Suizo-Argentina por la compra de medicamentos para tratar la discapacidad. La empresa habría aumentado considerablemente los fondos recibidos de la ANDIS, pasando de 3.898 millones de pesos en 2024 a 108.000 millones de pesos en lo que va de 2025, lo que representa un incremento del 2.678%. En términos actuales, tres millones de dólares a unos 80 millones de dólares

Entre los audios expuestos el pasado martes 19 se escucha a un Spagnuolo decir: “Están choreando", te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Tengo todos los WhatsApps de Karina”. Las grabaciones son limpias y sin sonido ambiental ni de la contraparte, lo que revelaría un seguimiento prolongado en el tiempo, según los medios de entre julio de 2024 y marzo de 2025.

En la segunda tanda de grabaciones, difundidas a través de diversos medios argentinos, se escucha al ahora exfuncionario arremeter nuevamente contra Menem, mano derecha de Karina, criticar a los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación) y Sandra Pettovello (Capital Humano), y lanzar insultos hacia Diego Sucalesca, director de la Agencia Argentina de Inversiones y amigo cercano del Presidente y su hermana.

“No, no, pero igual Sandra Pettovello medio me hizo una jugada a mí ¿viste? Me dejó medio expuesto con Karina y con Lule. Cuando hablé con ella, fue y habló con Javier. Me dejó expuesto y después se hace la pelotuda, se borra. Ahora, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo. No… Esto está implosionando de adentro”. dijo

El gobierno dio por cierto que los audios pertenecían a Spagnuolo y la madrugada del viernes 23, se realizaron 14 allanamientos, que incluyeron las sedes de ANDIS y de la Droguería Suizo Argentina. En estos operativos, personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad también incautó material relacionado con la compra y licitación de medicamentos.

Además, el autor de los audios fue interceptado por la policía el mismo día, y el juez Sebastián Casanello ordenó que no podrá salir del país. Asimismo, se secuestraron su teléfono celular y otras pertenencias para ser peritadas.

Los personajes del escándalo de corrupción por los medicamentos

La gota que derramó el vaso en el círculo más cercano del presidente fue la difusión de los audios del desplazado titular de la ANDIS, Diego Spanueolo, las grabaciones exponen nombres de los supuestos involucrados y podría derribar toda la estructura del Ejecutivo.

Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y amigo cercano del presidente Javier Milei, fue señalado por revelar en audios una presunta red de sobornos en la que se exigía un 8% de comisión a laboratorios para contratos estatales, generando entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. Según sus declaraciones, parte de esos fondos habrían beneficiado a Karina Milei, secretaria general y hermana del presidente, con un 3% a 4% del total. También implicó a Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de la Presidencia y mano derecha de Karina, como uno de los operadores del esquema. Aunque Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, no fue directamente acusado, su cercanía al entorno de Karina ha levantado sospechas.

Además, los empresarios Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la firma Suizo Argentina, fueron señalados como intermediarios en la venta de medicamentos al Estado; uno fue detenido con 266.000 dólares en efectivo y el otro está prófugo. La Justicia incautó a Spagnuolo dos celulares y una máquina contadora de billetes, mientras el presidente Milei defendió públicamente a su hermana y anunció acciones legales contra el denunciante.

Milei habla de los audios y acusa a la oposición

El presidente argentino, Javier Milei, aseguró el jueves 28 que los audios de Spagnuolo son una "opereta de la política más rancia" y se defendió de las críticas a su programa económico advirtiendo a la oposición que si no lograban los vetos los iban a "judicializar". El mandatario hizo estas declaraciones frente a un grupo de empresarios del Consejo Interamericano de Comercio y Producción.

Milei aseguró que lamenta que los jueces "pierdan el tiempo" con jugadas de la política opositora, haciendo referencia al juez Sebastían Casanello y el fiscal Franco Picardi. El mandatario intentó reforzar su discurso, sosteniendo que todo el caso de los audios es solo un intento de "la casta", como él denomina a quienes buscan mantener sus privilegios, y afirmó que estas acciones los "envalentonan".

Asimismo, el mandatario se refirió al altercado que vivió junto a su hermana Karina durante un acto político en Lomas. Relató que un grupo violento irrumpió lanzando piedras, en medio de lo que calificó como "burdas operaciones difamadoras". Señaló que, al ingresar a la política, eran conscientes de que enfrentarse a la 'casta', enquistada en el Estado desde hace décadas, implicaría resistir ataques y difamaciones por parte de los poderosos y del llamado Círculo Rojo.

Sin embargo, la procedencia de los audios mancha el círculo más cercano del presidente y genera desconfianza en el llamado 'triángulo de hierro', conformado por Javier Milei, Karina y Santiago Caputo. Según Gabriela Vulcano, "se cree que Caputo filtró los audios por su acceso al manejo de la SIDE", afirma la especialista. Esta es una de las teorías que circulan en las mesas del gobierno, dado que los audios fueron publicados por periodistas a través de un canal de streaming.

Este escándalo, sin duda, pone en riesgo la presidencia de Milei y su aspiración de ampliar su presencia en el Congreso, a pocos meses de las elecciones legislativas del 7 de septiembre y de los comicios del 27 de octubre para elegir a los legisladores nacionales. El panorama para el 'libertario' se complica aún más, ya que este episodio se suma a las acusaciones vinculadas al caso LIBRA y a la promoción de criptomonedas a través de la red social X, siendo considerado una de las polémicas más graves en la historia reciente del país.