Estados Unidos y Venezuela atraviesan un escenario de tensiones militares debido a los recientes despliegues navales estadounidenses en el Caribe, ordenados por el entonces presidente Donald Trump. Ante esta situación, el régimen venezolano respondió con diversas acciones, como la movilización de más de 4,5 millones de milicianos, patrullas marítimas y aéreas, así como amenazas difundidas mediante declaraciones y videos del líder chavista y su equipo político.

Hasta el momento, Estados Unidos ha reportado el despliegue de al menos siete embarcaciones. En un primer nivel, se encuentran dos destructores Aegis —el USS Gravely y el USS Jason Dunham— como parte del incremento de su presencia en la región. A ellos se sumó el crucero de misiles USS Lake Erie. En una acción mayor, se activó un grupo anfibio compuesto por tres buques —USS Iwo Jima, USS San Antonio y USS Fort Lauderdale— que transportan en total a cerca de 4.000 efectivos de la Armada y del Cuerpo de Marines.

Además, se desplegó al menos un submarino nuclear de ataque —presuntamente el USS Newport News— como refuerzo de la operación. Estas medidas forman parte, según el Gobierno de Trump, de los esfuerzos estadounidenses dirigidos oficialmente a combatir el narcotráfico en América Latina. Cabe señalar que el pasado 7 de agosto, Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, anunció el aumento de la recompensa por información que conduzca al arresto o condena de Maduro, elevándola de 25 millones a 50 millones de dólares.

Este es el poder militar de Venezuela, según Global Firepower

Según el informe de Global Firepower 2025, Venezuela se encuentra en el puesto 50 de 145 países en términos de poder militar, con un índice de poder (PwrIndx) de 0.8882, donde un valor más bajo indica una mayor capacidad. Este ranking se calcula tomando en cuenta más de 60 factores, como recursos humanos, equipo militar, finanzas, logística y geografía. Dentro del continente americano, Venezuela se sitúa como la sexta potencia militar, después de Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú.

Aunque el país tiene un presupuesto de defensa relativamente limitado, de unos 4,1 mil millones de dólares, su poderío radica en la cantidad de milicianos, que alcanzan los 4,5 millones, así como en su fuerza paramilitar de 220,000 efectivos. A pesar de estos números, Venezuela enfrenta limitaciones en áreas clave de su capacidad militar, como la fuerza aérea y naval. Su flota consta de 34 embarcaciones y 229 aeronaves, de las cuales solo 30 son cazas y 10 helicópteros militares de ataque.

Sin embargo, el país tiene una significativa presencia terrestre, con 5,281 vehículos blindados disponibles, lo que le permite mantener una fuerza de combate sólida a nivel nacional. La combinación de su fuerza terrestre y paramilitar resalta la importancia estratégica que Venezuela otorga a su defensa interna, a pesar de las restricciones presupuestarias y de equipamiento en otros sectores.

Estados Unidos, la mayor fuerza militar del mundo

Según el informe Global Firepower 2025, Estados Unidos mantiene su posición como la potencia militar más poderosa del mundo, ocupando el primer lugar entre 145 países evaluados. Con un índice de poder (PwrIndx) de 0.0744, que refleja su capacidad militar, el país se beneficia de una gran base de recursos y una sólida producción industrial, lo que le permite consolidar su liderazgo global. Este índice se calcula tomando en cuenta más de 60 factores, incluyendo recursos humanos, equipo militar, finanzas, logística y geografía.

Desde 2005, Estados Unidos ha permanecido consistentemente en la cima de este ranking, destacándose por su enorme capacidad financiera y su avanzado material militar. A pesar de la grandeza militar de China y Rusia, Estados Unidos continúa siendo la fuerza dominante. En el análisis del Global Firepower Index, China, aunque posee un mayor número de efectivos, no logra superar a Estados Unidos en términos de capacidad militar total. Mientras que Rusia y China comparten el segundo puesto con un PwrIndx de 0.0788.

¿Estados Unidos realizará una intervención en Venezuela?

Si bien el envío de aproximadamente siete embarcaciones navales por parte de Estados Unidos al Caribe representa una preocupación latente para el régimen venezolano, la posibilidad de una intervención directa en el país sudamericano sigue siendo una hipótesis con diversos matices. De acuerdo con especialistas como Alonso Cárdenas y Froilán Barrios, anteriormente consultados por La República, la intervención militar en territorio venezolano se reduciría a operaciones quirúrgicas y puntuales, más no una invasión.

Estados Unidos tiene como antecedente la intervención en Panamá. La denominada Operación Causa Justa comenzó en la madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando el entonces presidente George H. W. Bush ordenó el ingreso de aproximadamente 27.000 soldados, que se sumaron a los 12.000 ya desplegados en la zona del Canal. En cuestión de días, las tropas tomaron el control de instalaciones estratégicas, mientras Manuel Antonio Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica, hasta que se entregó el 3 de enero de 1990.

El Gobierno de EE. UU. justificó la acción bajo cuatro objetivos: proteger la vida de sus ciudadanos, restaurar la democracia tras las elecciones anuladas de mayo de 1989, garantizar la seguridad del Canal de Panamá y capturar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico y lavado de dinero por la justicia de ese país. Tras la intervención, el líder opositor Guillermo Endara, cuyo triunfo había sido desconocido por el régimen, asumió la presidencia en una base militar norteamericana.