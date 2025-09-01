Pagos MPPE información de HOY, 1 de septiembre: Bono de Vacaciones, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composición LR/X

Durante el mes de septiembre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) retomará la entrega de los pagos correspondientes a su personal. Docentes y demás trabajadores del ámbito educativo en Venezuela están recibiendo el Bono Especial de Vacaciones, el Bono de Guerra, el Cestaticket y sus respectivas quincenas.

Asimismo, se prevé la implementación de nuevas ayudas económicas como parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional para respaldar a todos los empleados del sector, sin importar su modalidad contractual.

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de septiembre 2025

El Ministerio del Poder Popular para la Educación tiene previsto entregar el Bono de Guerra a todo su personal, incluyendo tanto a los empleados en ejercicio como a los jubilados. Además, se contempla el pago del Cestaticket en todo el país, junto con las quincenas correspondientes.

Primera Quincena

Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket

Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket

Cestaticket

Segunda Quincena

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) informó que el Bono Vacacional asignado a los docentes tiene un monto de 6.160 bolívares, equivalente a 60 días de salario integral.

Este pago está previsto para la primera quincena de julio y será destinado a maestros y personal obrero que trabajan en instituciones educativas. En el caso del personal administrativo, la entrega se efectuará en el mes que le corresponde ejercer ese derecho.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?