Datos LR

Pagos MPPE información de HOY, 1 de septiembre: Bono de Vacaciones, pagos para docentes y aumentos del Ministerio de Educación

El Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) iniciará los pagos correspondientes al mes de septiembre 2025. El Bono Especial de Vacaciones es el primer concepto transferido y será seguido por el depósito del Bono de Guerra, las quincenas y el Cestaticket.

El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composición LR/X
El ministerio alista los pagos de los diferentes bonos correspondientes al mes de septiembre. Foto: composición LR/X

Durante el mes de septiembre de 2025, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) retomará la entrega de los pagos correspondientes a su personal. Docentes y demás trabajadores del ámbito educativo en Venezuela están recibiendo el Bono Especial de Vacaciones, el Bono de Guerra, el Cestaticket y sus respectivas quincenas.

Asimismo, se prevé la implementación de nuevas ayudas económicas como parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional para respaldar a todos los empleados del sector, sin importar su modalidad contractual.

PUEDES VER: Ya puedes cobrar el aumento del Bono Especial de agosto 2025: revisa quienes pueden acceder al pago vía Sistema Patria

lr.pe

Pagos MPPE: cronograma del Ministerio de Educación de septiembre 2025

El Ministerio del Poder Popular para la Educación tiene previsto entregar el Bono de Guerra a todo su personal, incluyendo tanto a los empleados en ejercicio como a los jubilados. Además, se contempla el pago del Cestaticket en todo el país, junto con las quincenas correspondientes.

  • Primera Quincena
  • Bono de Guerra para el personal activo y jubilado del MPPE con Cestaticket
  • Bono de Guerra para el personal jubilado del MPPE sin Cestaticket
  • Cestaticket
  • Segunda Quincena

Bono Especial de Vacaciones: ¿cuál es el monto del MPPE?

La Federación Venezolana de Maestros (FVM) informó que el Bono Vacacional asignado a los docentes tiene un monto de 6.160 bolívares, equivalente a 60 días de salario integral.

Este pago está previsto para la primera quincena de julio y será destinado a maestros y personal obrero que trabajan en instituciones educativas. En el caso del personal administrativo, la entrega se efectuará en el mes que le corresponde ejercer ese derecho.

¿Cómo descargar el recibo de pago del MPPE?

  • Ingresa al portal oficial de Autogestión al Trabajador del MPPE.
  • Pulsa en "Usuario certificado" e inicia sesión con tu cédula de identidad, los últimos cuatro dígitos de tu cuenta bancaria y tu año de nacimiento.
  • Dirígete a "Recibo de pago" y completa el formulario con los datos solicitados.
  • Oprime en "Generar recibo de pago" y el sistema te mostrará tu boleta.
  • Selecciona la opción de "Descargar recibo de pago en formato PDF" y listo.
