Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 1 de septiembre: fechas de pago fijas y aumento oficial del Sistema Patria

El Gobierno de Venezuela, bajo la administración de Nicolás Maduro, alista el próximo pago del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025, el cual será entregado a través del Sistema Patria. Este subsidio mensual, destinado a tres sectores específicos de la población, representa un importante alivio económico en medio del panorama nacional.

En esta nota, te presentamos los datos más recientes sobre los montos establecidos, las fechas previstas para el depósito y los pasos que debes seguir para acceder a este apoyo gubernamental.

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿en qué fecha llegará el pago vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra de septiembre 2025 está por comenzar a ser depositado. Este beneficio económico será adjudicado a los tres grupos que usualmente lo reciben, siguiendo el calendario definido por las autoridades. Puedes revisar las fechas estimadas de entrega considerando el mismo patrón utilizado en agosto:

Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: lunes 15 de septiembre (con Cestaticket)

lunes 15 de septiembre (con Cestaticket) Bono de Guerra para jubilados: viernes 19 de septiembre (sin Cestaticket)

viernes 19 de septiembre (sin Cestaticket) Bono de Guerra para pensionados: lunes 22 de septiembre.

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de septiembre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, autorizó un incremento en los montos del Bono de Guerra Económica que se entrega mediante el Sistema Patria. Este ajuste, dirigido a los tres sectores beneficiarios, se enmarca dentro del sistema de indexación actualmente aplicado. A continuación, te mostramos las cifras actualizadas correspondientes a septiembre de 2025:

Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados

recibirán 120 dólares indexados Jubilados: recibirán 112 dólares indexados

recibirán 112 dólares indexados Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".