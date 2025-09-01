HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
Datos LR

Bono de Guerra últimas noticias de HOY, 1 de septiembre: fechas de pago fijas y aumento oficial del Sistema Patria

Consulta todos los detalles actualizados sobre el Bono de Guerra de septiembre 2025, incluido cuándo se realiza el pago, cuáles son los montos establecidos y cómo será el cronograma de depósitos. El Sistema Patria continuará aplicando el mismo esquema de distribución que en el mes de agosto.

El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN
El Bono de Guerra Económica es otorgado a empleados públicos activos, jubilados y pensionados. Foto: composición LR/Gobierno de Venezuela/CNN

El Gobierno de Venezuela, bajo la administración de Nicolás Maduro, alista el próximo pago del Bono de Guerra correspondiente a septiembre de 2025, el cual será entregado a través del Sistema Patria. Este subsidio mensual, destinado a tres sectores específicos de la población, representa un importante alivio económico en medio del panorama nacional.

En esta nota, te presentamos los datos más recientes sobre los montos establecidos, las fechas previstas para el depósito y los pasos que debes seguir para acceder a este apoyo gubernamental.

PUEDES VER: Ya puedes cobrar el aumento del Bono Especial de agosto 2025: revisa quienes pueden acceder al pago vía Sistema Patria

lr.pe

Bono de Guerra, septiembre 2025: ¿en qué fecha llegará el pago vía Sistema Patria?

El Bono de Guerra de septiembre 2025 está por comenzar a ser depositado. Este beneficio económico será adjudicado a los tres grupos que usualmente lo reciben, siguiendo el calendario definido por las autoridades. Puedes revisar las fechas estimadas de entrega considerando el mismo patrón utilizado en agosto:

  • Bono de Guerra para trabajadores y jubilados: lunes 15 de septiembre (con Cestaticket)
  • Bono de Guerra para jubilados: viernes 19 de septiembre (sin Cestaticket)
  • Bono de Guerra para pensionados: lunes 22 de septiembre.

¿Cuál es el monto del Bono de Guerra de septiembre 2025 en Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, autorizó un incremento en los montos del Bono de Guerra Económica que se entrega mediante el Sistema Patria. Este ajuste, dirigido a los tres sectores beneficiarios, se enmarca dentro del sistema de indexación actualmente aplicado. A continuación, te mostramos las cifras actualizadas correspondientes a septiembre de 2025:

  • Trabajadores públicos: recibirán 120 dólares indexados
  • Jubilados: recibirán 112 dólares indexados
  • Pensionados: recibirán 50 dólares indexados

¿Cómo se cobra el Bono de Guerra?

Para obtener el Bono de Guerra por Patria, primero accede al Sistema Patria con tu usuario y contraseña. Una vez dentro, dirígete a la sección "Monedero" y selecciona "Retiro de fondos". Posteriormente, elige el monedero de origen, especifica el monto que deseas retirar y selecciona el destino de los fondos. Para finalizar, haz clic en "Continuar" y confirma la operación al hacer clic en "Aceptar".

Notas relacionadas
Bono El Buen Pastor de agosto 2025: así es el nuevo pago, monto con aumento y la única forma de cobrar vía Sistema Patria

Bono El Buen Pastor de agosto 2025: así es el nuevo pago, monto con aumento y la única forma de cobrar vía Sistema Patria

LEER MÁS
Aumento Bono Patria de 27.300 bolívares, agosto 2025: guía para cobrar el nuevo monto en pocos pasos vía Sistema Patria

Aumento Bono Patria de 27.300 bolívares, agosto 2025: guía para cobrar el nuevo monto en pocos pasos vía Sistema Patria

LEER MÁS
COBRA HOY el bono de 10.500 bolívares en agosto 2025 vía Sistema Patria: consulta con cédula y cobra en 4 pasos

COBRA HOY el bono de 10.500 bolívares en agosto 2025 vía Sistema Patria: consulta con cédula y cobra en 4 pasos

LEER MÁS
¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

¿Por qué les llaman Trux y Cix a las ciudades de Trujillo y Chiclayo, respectivamente?

LEER MÁS
¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

¿Qué significan 'tercio', 'quinto' y 'décimo superior' en la universidad?

LEER MÁS
Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

Códigos postales de San Juan de Lurigancho: encuentra tu código postal de SJL por zona y dirección

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
CADE Escolar 2025: ¿Cómo inspirar a los futuros votantes desde las aulas?

CADE Escolar 2025: ¿Cómo inspirar a los futuros votantes desde las aulas?

LEER MÁS
Cronograma de pago del Ministerio de Educación Venezuela, septiembre 2025: cuándo depositan nuevos bonos para docentes, montos y quién cobra

Cronograma de pago del Ministerio de Educación Venezuela, septiembre 2025: cuándo depositan nuevos bonos para docentes, montos y quién cobra

LEER MÁS
Aumento Bono de Guerra HOY, 1 de septiembre: fecha de pago del Ingreso, cuáles son los montos y últimas noticias del Sistema Patria

Aumento Bono de Guerra HOY, 1 de septiembre: fecha de pago del Ingreso, cuáles son los montos y últimas noticias del Sistema Patria

LEER MÁS
Bono Único con bono Complementario en septiembre 2025: estas familias cobran un doble pago con monto indexado, según confirma el Sistema Patria

Bono Único con bono Complementario en septiembre 2025: estas familias cobran un doble pago con monto indexado, según confirma el Sistema Patria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La paradoja alimentaria en el Perú

Casa de comerciante en Comas sufre atentado con explosivo por parte de delincuente

Carlincatura del lunes 1 de setiembre de 2025

Datos LR

CADE Escolar 2025: ¿Cómo inspirar a los futuros votantes desde las aulas?

Cronograma de pago del Ministerio de Educación Venezuela, septiembre 2025: cuándo depositan nuevos bonos para docentes, montos y quién cobra

Aumento Bono de Guerra HOY, 1 de septiembre: fecha de pago del Ingreso, cuáles son los montos y últimas noticias del Sistema Patria

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Expresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla: “Podemos salirnos de la OEA, la ONU, y sumarnos al club de Cuba, Venezuela, Nicaragua”

Juez Juan Carlos Checkley continuará con los casos de Juan Santiváñez: PJ rechazó pedido de la Fiscalía

Pedro Castillo recibe hasta 10 visitas por día en Barbadillo: congresistas y exministros lo frecuentan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota