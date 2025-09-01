¿Qué bono está llegando hoy, 1 de septiembre? Lista de los subsidios activos en el Sistema Patria y cómo cobrar en Venezuela

El bono de la Patria se entrega en Venezuela cada mes a las familias. | Foto: composición LR/ Sistema Patria/ X

El Gobierno de Nicolás Maduro continúa la entrega de los apoyos económicos activos en Venezuela. Cada beneficio llegará a la cuenta del Sistema Patria y podrá ser usada por los beneficiarios si se encuentra entre los escogidos. Los bonos de la Patria llegan de forma mensual y son anunciados por la página oficial de subsidios.

En Venezuela, se entrega el Bono Único Familiar, Bono de Guerra, Bono activos, Bonos para los maestros públicos. Asimismo, estos beneficios son una ayuda a las familias más desfavorecidas en el país llanero. La entrega podría iniciar a partir del 4 de agosto hasta el 11, según los últimos pagos que se han dado.

¿Qué bonos activos se pagan en Venezuela?

Agrupa programas como Hogares de la Patria, Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, Jó‑Gregorio Hernández y 100 % Escolaridad.

Montos estimados: entre 720 , 1.460 y 2.160 bolívares.

¿Cómo cobrar los bonos de agosto 2025 en Patria?

Inicia sesión en la Plataforma Patria. Haz clic en "Monedero" y luego en "Retiro de fondos". Indica el monedero de origen, monto y destino de los fondos. Presiona "Continuar" y luego "Aceptar". El sistema te avisará que la operación fue un éxito. ¡Listo!

¿Cómo registrarme para cobrar los bonos de agosto 2025 en el Sistema Patria?

Accede a www.patria.org.ve y haz clic en "Registrarse". Llena el formulario con tu cédula, fecha de nacimiento, número de teléfono y correo electrónico. Crea un nombre de usuario, establece una contraseña y confirma tu número con el código recibido por SMS. Agrega información adicional como tu dirección y datos bancarios, si corresponde. Tramita tu Carnet de la Patria durante las jornadas habilitadas para este proceso.

