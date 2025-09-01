HOYSuscripcion LR Focus

PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
El escándalo de corrupción en la era Milei
Mundo

Jaime Bayly señala el posible plan de Trump para capturar a Nicolás Maduro: "No tratará de tomarlo vivo"

Basado en un reporte del medio Newsweek, Jaime Bayly aseguró que Trump emplearía una táctica similar a la que Israel usó para atacar a Irán.

Jaime Bayly señaló el posible plan de Trump para capturar a Nicolás Maduro.
En una nueva edición de su programa dominical emitido en Youtube, el periodista peruano Jaime Bayly explicó cómo se ejecutaría el plan de Donald Trump para capturar al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Tras analizar un informe del medio Newsweek, el exconductor de 'el francotirador' reveló que, contrariamente a lo que se podría pensar, Trump no "trataría de tomar vivo" a Maduro, sino que emplearía una táctica más directa y mucho menos riesgosa.

"Si Marco Rubio convence a Trump de usar la violencia, lo más probable es que Trump no elija entrar con aviones y helicópteros a Caracas para capturar con vida a Cabello (Diosdado), Maduro y Padrino (Vladimir). Esta opción es mucho más riesgosa que simplemente hacer lo que los israelíes hicieron en Irán, el Líbano, Siria o Yemen", aseguró en su programa.

PUEDES VER: Maduro asevera estar listo para "lucha armada" si EE. UU. invade Venezuela y alerta: "Un submarino apunta el país"

lr.pe

¿Cómo planea Trump capturar a Nicolás Maduro, según Jaime Bayly?

Según Jaime Bayly, Trump emplearía tácticas utilizadas por países de Medio Oriente, en las que se conoce con exactitud la ubicación del objetivo a eliminar y se bombardea ese lugar "con precisión matemática". Al comparar el escenario de la captura de Osama Bin Laden y los riesgos que esta implicó, el periodista señaló que los bombardeos se llevarían a cabo "con misiles Tomahawk o con drones muy inteligentes".

Este armamento, según el periodista, permitiría identificar "el punto exacto" en el que se encuentran "estos terroristas" y atacarlos en ese lugar para darlos de baja.

"Trump y Rubio estarían más inclinados a lanzar misiles Tomahawk, Seahawk y drones inteligentes, en lugar de ingresar para capturarlos con vida, porque eso podría empantanarse", añadió.

PUEDES VER: ¿Hijo de 'El Chapo’ Guzmán delató a Maduro? La supuesta confesión que terminó en el despliegue militar de EEUU a Venezuela

lr.pe

El despliegue de tropas de Estados Unidos no responde a una actuación política, asegura Bayly

Citando al experto José Joe Cárdenas, especialista en América Latina que brindó declaraciones al medio Newsweek, Estados Unidos ha concentrado tanta fuerza militar contra Venezuela —incluyendo buques de guerra e infantes de la Marina— que "es imposible que sea mero teatro político".

"No puede ser que esto sea solo teatro político. Es una operación demasiado grande, poderosa y costosa como para que lo sea", finalizó el escritor.

